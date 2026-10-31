Το σπίτι σας μπορεί να γίνει και ο χώρος όπου θα κάνετε τα πρώτα βήματα για ένα πιο δυνατό σώμα. Το μυστικό βρίσκεται στην επιλογή των κατάλληλων ασκήσεων και χρειάζεστε μόνο δύο βαράκια.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε απλές ασκήσεις ως προς την τεχνική, ιδανικές για αρχάριους, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές: Πιέσεις ώμων, καθίσματα, σανίδα, κωπηλατική και γέφυρες γλουτών.

Οι συγκεκριμένες ασκήσεις επιλέγονται από personal trainer στο Fit & Well επειδή είναι εύκολες και επιτρέπουν τη σταδιακή αύξηση της δυσκολίας. Συνδυαστικά γυμνάζουν όλες τις μεγάλες μυϊκές ομάδες του σώματος, διαμορφώνοντας ένα εξαιρετικά αποδοτικό πρόγραμμα.

Ξεκινήστε με ένα ζευγάρι ελαφριών αλτήρων, ώστε να επιβαρύνετε τους μυς σας με ασφάλεια. Όταν, έπειτα από μερικές προπονήσεις, οι ασκήσεις αρχίσουν να σας φαίνονται εύκολες, μπορείτε να αυξήσετε το βάρος.

Οι 5 ασκήσεις για να χτίσετε δύναμη στο σπίτι

1. Πιέσεις ώμων με αλτήρες από καθιστή θέση

Σετ: 2–3

Επαναλήψεις: 10–15

2. Καθίσματα

Σετ: 2–3

Επαναλήψεις: 10–15

Σημείωση: Αν εκτελείτε τη συγκεκριμένη άσκηση με ευκολία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και έναν αλτήρα, κρατώντας τον με τα δύο χέρια στο ύψος του στήθους και αυξάνοντας σταδιακά το βάρος όσο ανεβαίνετε επίπεδο.

3. Σανίδα

Σετ: 2–3

Διάρκεια: 30–60 δευτερόλεπτα

Σημείωση: Η σωστή στάση είναι το κριτήριο για το πότε πρέπει να σταματήσετε, ακόμη κι αν δεν έχετε συμπληρώσει τον προτεινόμενο χρόνο.

4. Κωπηλατική με αλτήρα

Σετ: 2–3

Επαναλήψεις: 10–15 σε κάθε πλευρά

5. Γέφυρα γλουτών