Η οστική πυκνότητα μειώνεται σταδιακά όσο μεγαλώνουμε. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι κάθε απώλεια είναι αναπόφευκτη. Έρευνες υποδεικνύουν ότι ορισμένες ενέργειες μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στην υγεία των οστών. Ανάμεσά τους βρίσκονται η θρεπτική διατροφή, αλλά και η τακτική άσκηση με αντιστάσεις.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί στο Today, η αερόβια άσκηση προστατεύει την καρδιά, όμως η προπόνηση ενδυνάμωσης υποστηρίζει τα οστά. Οι ασκήσεις μπορεί να είναι πολλές. Υπάρχει, όμως, ένας συγκεκριμένος συνδυασμός που σύμφωνα με τους ειδικούς είναι ο πιο αποτελεσματικός για την ενίσχυση της οστικής πυκνότητας: Κάθισμα με αλτήρες, κάμψη δικεφάλων και πίεση πάνω από το κεφάλι.

Τρεις κινήσεις σε μία άσκηση

Ο συνδυασμός αυτός ενώνει μερικές απλές κινήσεις σε μία σύνθετη άσκηση για ολόκληρο το σώμα. Ξεκινάτε με ένα κάθισμα κρατώντας αλτήρες, σηκώνεστε και περνάτε σε κάμψη δικεφάλων, ενώ ολοκληρώνετε με πίεση των βαρών πάνω από το κεφάλι.

Η βασική οδηγία είναι απλή: πάρτε ελαφρούς αλτήρες και κρατήστε τους στα πλάγια του σώματός σας. Κατεβείτε σε κάθισμα, επιστρέψτε στην όρθια θέση, κάντε μία κάμψη δικεφάλων και στη συνέχεια σηκώστε τα βάρη πάνω από το κεφάλι σας.

Γιατί η ενδυνάμωση έχει σημασία για τα οστά

Τα οστά είναι ζωντανός ιστός και μεταβάλλονται διαρκώς, κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας. Το σώμα σχηματίζει νέο οστικό ιστό και ταυτόχρονα απομακρύνει τον παλιό. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως οστική αναδιαμόρφωση, συμβάλλει στην αντικατάσταση του κατεστραμμένου οστικού ιστού και στην αποκατάσταση μικρορωγμών, ώστε ο σκελετός να παραμένει δυνατός.

Οι ασκήσεις που φορτίζουν τα οστά μπορούν να βοηθήσουν στη διέγερση αυτής της διαδικασίας και στην προστασία από την απώλεια οστικής μάζας, ιδιαίτερα στη μέση ηλικία. Η προπόνηση ενδυνάμωσης, η άρση βαρών, οι κινήσεις που προκαλούν κρούσεις και τα άλματα δημιουργούν πίεση και τάση στα οστά, παρέχοντας ερεθίσματα για τον σχηματισμό οστικού ιστού.

Το ζητούμενο είναι τα οστά να δέχονται μηχανική φόρτιση. Σύμφωνα με τις συστάσεις των ειδικών, χρειάζεστε κάποια αντίσταση, χωρίς υπερβολικά μεγάλο βάρος, καθώς και συνέπεια στην άσκηση. Το κάθισμα με αλτήρες που συνδυάζεται με κάμψη δικεφάλων και πίεση πάνω από το κεφάλι είναι απλό, αλλά αποτελεσματικό. Περιλαμβάνει κινήσεις κατάλληλες για αρχάριους σε μία άσκηση για όλο το σώμα, εξοικονομώντας χρόνο και χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό.

Πώς να ξεκινήσετε

Εάν είστε αρχάριοι στην προπόνηση με βάρη, είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε πρώτα με κάθε κίνηση ξεχωριστά: το κάθισμα, την κάμψη δικεφάλων και την πίεση ώμων πάνω από το κεφάλι. Έτσι θα βεβαιωθείτε ότι τις εκτελείτε με σωστή τεχνική προτού τις συνδυάσετε.

Δείτε τη σωστή τεχνική για κάθε άσκηση

1. Κάθισμα με αλτήρες

2. Κάμψη δικεφάλων

3. Πίεση πάνω από το κεφάλι