Η υγεία της καρδιάς δεν καθορίζει μόνο πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά και την ποιότητα της ζωής μας. Από το πόσο εύκολα λαχανιάζουμε ανεβαίνοντας μερικά σκαλοπάτια, τη συνεχή κόπωση και την αντοχή μας κατά την άσκηση μέχρι τη δυσκολία συγκέντρωσης, την πνευματική θολούρα και την ταχύτητα με την οποία αναρρώνουμε έπειτα από σωματική καταπόνηση, η καρδιαγγειακή λειτουργία επηρεάζει σχεδόν όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας.

Νεότερα επιστημονικά δεδομένα ενισχύουν τη στενή σχέση ανάμεσα στην υγεία της καρδιάς και τη συνολική ευεξία.

Μια πρόσφατη ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American Heart Association και πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση ερευνητών του Πανεπιστημίου Emory, ανέλυσε σχεδόν 500 επιστημονικές μελέτες που είχαν αξιολογηθεί από ομότιμους ερευνητές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διατήρηση καλής καρδιαγγειακής υγείας συνδέεται με οφέλη που ξεπερνούν κατά πολύ την προστασία της καρδιάς.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε συσχέτιση με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, ισχυρότερους μυς, βελτιωμένη όραση και ακοή, καθώς και μειωμένο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, όπως ο διαβήτης, η άνοια και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Αν και η στενή σχέση ανάμεσα στην καρδιακή και την εγκεφαλική υγεία είχε ήδη αναδειχθεί, η συγκεκριμένη ανασκόπηση έδειξε ότι σχεδόν κάθε σύστημα οργάνων και σωματική λειτουργία, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, μπορεί να ωφεληθεί από έναν τρόπο ζωής που προστατεύει την καρδιά.

Οι ερευνητές εξέτασαν τους οκτώ βασικούς δείκτες καρδιαγγειακής υγείας της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, γνωστούς ως Life’s Essential 8:

Σωματική δραστηριότητα

Υγιεινή διατροφή

Επαρκής ύπνος

Αρτηριακή πίεση

Επίπεδα χοληστερόλης

Επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Διαχείριση σωματικού βάρους

Αποφυγή καπνίσματος

Οι άνθρωποι που πληρούσαν περισσότερα από αυτά τα κριτήρια είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να διατηρούν την κινητικότητα, την καλή λειτουργία των πνευμόνων και τη μυϊκή τους δύναμη καθώς μεγάλωναν.

Παράλληλα, ανέφεραν συνολικά καλύτερη ποιότητα ζωής, παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα ορμονών του στρες και διέτρεχαν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών χρόνιων παθήσεων που επηρεάζουν όχι μόνο τη μακροπρόθεσμη υγεία, αλλά και την καθημερινή λειτουργικότητα.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν όσα παρατηρούν συχνά οι personal trainers στους ασκούμενους: τα οφέλη των υγιεινών συνηθειών γίνονται αρχικά αισθητά στην καθημερινότητα, μέσα από περισσότερη ενέργεια, καλύτερη αντοχή, μεγαλύτερη συγκέντρωση και αυξημένη ανθεκτικότητα, πριν ακόμη αποτυπωθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις ή σε μακροπρόθεσμους δείκτες υγείας.

Πώς να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης για την υγεία της καρδιάς

Η δημιουργία ενός προγράμματος άσκησης για την καρδιά δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Σύμφωνα με personal trainer στο Yahoo Health μπορείτε να ξεκινήσετε με μια απλή δραστηριότητα, η οποία επαναλαμβάνεται καθημερινά, όπως το γρήγορο περπάτημα για 20 έως 30 λεπτά.

Η ένταση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορείτε να μιλάτε, αλλά να αισθάνεστε μια μικρή επιβάρυνση στην αναπνοή σας. Δεν χρειάζεται να λαχανιάζετε έντονα, αλλά ούτε και να περπατάτε με πολύ χαλαρό ρυθμό.

Έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες συστηματικού περπατήματος, το πρόγραμμα μπορεί να αποκτήσει περισσότερη δομή.

Σε αυτό το στάδιο, οι personal trainers προτείνουν την προσθήκη δύο σύντομων προπονήσεων ενδυνάμωσης την εβδομάδα, καθώς και μίας ή δύο σύντομων αερόβιων προπονήσεων, σε διαφορετικές ημέρες.

Ο στόχος δεν είναι να υποβληθεί το σώμα σε απότομη και υπερβολική καταπόνηση, αλλά να προσαρμόζεται σταδιακά στις αυξανόμενες απαιτήσεις.

Περπάτημα: Μία από τις καλύτερες ασκήσεις για την καρδιά

Παρά τη δημοτικότητα των προπονήσεων υψηλής έντασης, το περπάτημα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους ενίσχυσης της καρδιαγγειακής υγείας.

Οι έρευνες δείχνουν ότι το γρήγορο περπάτημα μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης.

Ακόμη και μόνο το καθημερινό περπάτημα μπορεί να μειώσει την πίεση και να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός ανταποκρίνεται στην ινσουλίνη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις επισημάνσεις των personal trainers, όταν το περπάτημα πραγματοποιείται μετά από κάποιο γεύμα, μπορεί να προσφέρει πρόσθετα οφέλη στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι πρόκειται για δραστηριότητα που μπορεί να γίνει από τον καθένα και να διατηρηθεί ευκολότερα σε βάθος χρόνου. Και όσον αφορά τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, η μακροχρόνια συνέπεια είναι συχνά σημαντικότερη από την ένταση της προπόνησης.

Αερόβια άσκηση και ενδυνάμωση: Γιατί χρειάζονται και οι δύο

Πολλοί θεωρούν ότι η προστασία της καρδιάς συνδέεται αποκλειστικά με την αερόβια άσκηση. Ωστόσο, η προπόνηση ενδυνάμωσης διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Και οι δύο μορφές άσκησης είναι απαραίτητες για τη συνολική υγεία και τη μακροζωία, καθώς προσφέρουν διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά οφέλη.

Η αερόβια άσκηση γυμνάζει άμεσα την καρδιά ως μυ. Συμβάλλει στη μείωση των καρδιακών παλμών σε κατάσταση ηρεμίας και της αρτηριακής πίεσης, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και τη σωματική αντοχή, ενώ επιδρά θετικά και στα επίπεδα χοληστερόλης.

Η προπόνηση ενδυνάμωσης ή αντιστάσεων, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία μέσω της βελτίωσης της μεταβολικής λειτουργίας. Σύμφωνα με personal trainers, η συγκεκριμένη μορφή άσκησης βοηθά την καρδιά να επιτελεί ευκολότερα το έργο της.

Ειδικότερα, βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, μειώνει τη φλεγμονή και τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων, συμβάλλει στην πρόληψη της συσσώρευσης σπλαχνικού λίπους και περιορίζει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, ακόμη και όταν δεν συνοδεύεται από απώλεια βάρους.

Αυτό σημαίνει ότι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την καρδιά δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην αερόβια προπόνηση, αλλά να περιλαμβάνει και ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης.

Μπορεί η άσκηση να βελτιώσει την υγεία των αρτηριών;

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον γύρω από το κατά πόσο η σωματική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στο «ξεβούλωμα» των αρτηριών. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, αναδεικνύοντας έναν κομβικό παράγοντα: Τη συνέπεια.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος, να συμβάλει στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης και να περιορίσει παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη συσσώρευση αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες.

Αυτά τα οφέλη, όμως, προκύπτουν μέσα από τη συστηματική προσπάθεια και όχι από μεμονωμένες περιόδους έντονης άσκησης.

Η καρδιά είναι ένας μυς και, όπως επισημαίνουν οι personal trainers, ανταποκρίνεται στη συνέπεια και στη σταδιακή αύξηση της επιβάρυνσης, όχι στις σποραδικές υπερβολές. Η άσκηση ενισχύει την αγγειακή υγεία με την πάροδο του χρόνου. Γι’ αυτό οι βιώσιμες συνήθειες έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις πολύ έντονες, αλλά βραχύβιες προσπάθειες.

Ύπνος, στρες και διατροφή: Οι συνήθειες που κάνουν τη διαφορά

Η άσκηση αποτελεί θεμέλιο της καλής καρδιαγγειακής υγείας, αλλά δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Ο ύπνος είναι μία από τις συχνότερα παραμελημένες παραμέτρους. Ο ανεπαρκής ή κακής ποιότητας ύπνος μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, τη φλεγμονή, τις ορμόνες που ρυθμίζουν την πείνα, τους καρδιακούς παλμούς σε κατάσταση ηρεμίας και την αποθήκευση λίπους.

Παράλληλα, με την πάροδο του χρόνου μπορεί να περιορίσει τη γνωστική και μεταβολική λειτουργία. Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται επτά έως εννέα ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Η βελτίωση της ποιότητάς του ξεκινά από τη διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος κατάκλισης και αφύπνισης.

Οι μεγάλες διακυμάνσεις στο ωράριο ύπνου μπορούν να επιβαρύνουν σταδιακά τον οργανισμό. Όταν κάποιος κοιμάται και ξυπνά σε εντελώς διαφορετικές ώρες μέσα στην εβδομάδα, προκαλεί στον εαυτό του μια κατάσταση που μοιάζει με επαναλαμβανόμενο τζετ λαγκ.

Ακόμη κι αν αισθάνεται ότι μπορεί να λειτουργεί φυσιολογικά, η συνεχής αυτή αστάθεια επιβαρύνει σταδιακά τη γνωστική λειτουργία, την καρδιαγγειακή υγεία και τον μεταβολισμό. Μάλιστα, η βελτίωση αποκλειστικά και μόνο των συνηθειών ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές πολλών δεικτών καρδιακής υγείας, ακόμη και πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή.

Εξίσου σημαντική είναι η διαχείριση του στρες. Το χρόνιο άγχος και η διαρκής κατάσταση εγρήγορσης, σαν να βρίσκεται ο οργανισμός συνεχώς σε συνθήκες επιβίωσης, μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα κορτιζόλης, σακχάρου στο αίμα και αρτηριακής πίεσης.

Για την αντιμετώπιση του στρες, οι personal trainers προτείνουν απλές καθημερινές παρεμβάσεις: έναν δεκάλεπτο περίπατο σε εξωτερικό χώρο, τεχνικές αργής αναπνοής, έκθεση στο φυσικό φως του ήλιου μέσα στα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα διάρκειας 10 έως 30 λεπτών που ενισχύει την αίσθηση ηρεμίας.

Βοηθούν τα συμπληρώματα την καρδιά;

Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη στην καρδιαγγειακή υγεία, αλλά δεν αποτελούν υποκατάστατο των σταθερών υγιεινών συνηθειών.

Όπως τονίζουν οι personal trainers, τα συμπληρώματα μπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά, μόνο όμως όταν υπάρχει ήδη μια υγιής βάση. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα της άσκησης, της σωστής διατροφής και του ύπνου ούτε αποτελούν μαγικές λύσεις.

Για όσους δεν καταναλώνουν συχνά τρόφιμα πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, το ιχθυέλαιο ή τα φυτικής προέλευσης συμπληρώματα ωμέγα-3 ενδέχεται να βοηθήσουν στην υποστήριξη της κυκλοφορίας του αίματος και στη μείωση της φλεγμονής.

Ωστόσο, οι καθημερινές συνήθειες σωματικής δραστηριότητας, ύπνου και διατροφής έχουν συνολικά μεγαλύτερο αντίκτυπο στην υγεία. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι εν γένει η προσοχή πρέπει να στρέφεται λιγότερο στις γρήγορες λύσεις και περισσότερο στις συνήθειες που μπορούν να επαναλαμβάνονται εύκολα.

Το μυστικό για μια πιο υγιή καρδιά είναι η συνέπεια

Το ενθαρρυντικό είναι ότι η άσκηση για την προστασία της καρδιάς δεν απαιτεί ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Δεν χρειάζεται να προπονηθείτε για έναν μαραθώνιο, να ανατρέψετε ολόκληρη τη διατροφή σας μέσα σε μία νύχτα ή να μετατρέψετε κάθε προπόνηση σε δοκιμασία των σωματικών και ψυχικών σας αντοχών.

Το πρόγραμμα που προτείνουν οι personal trainers είναι τόσο απλό, ώστε μπορεί ακόμη και να μοιάζει μονότονο: περπάτημα τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, προπόνηση ενδυνάμωσης μερικές φορές την εβδομάδα, σταδιακή αύξηση της επιβάρυνσης και ουσιαστική φροντίδα του ύπνου και της ψυχικής ηρεμίας.

Ο ύπνος και η διαχείριση του στρες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δευτερεύουσες παράμετροι, αλλά ως αναπόσπαστα στοιχεία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καρδιαγγειακής προστασίας.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι απλές συνήθειες μπορούν να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματος, την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τη σωματική αντοχή.

Κυρίως, όμως, μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα στην καθημερινότητα, μετατρέποντας την υγεία της καρδιάς από μια αφηρημένη έννοια σε κάτι που γίνεται πραγματικά αισθητό στην ποιότητα της ζωής μας.