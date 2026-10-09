Ο πόνος στην πλάτη και τη μέση είναι από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, καθώς περνούν τα χρόνια. Μετά τα 50, η δυσκαμψία και οι ενοχλήσεις στη μέση μπορούν να κάνουν ακόμη και τις πιο απλές κινήσεις μια επώδυνη εμπειρία.

Γι’ αυτό, η αποκατάσταση και η διατήρηση της κινητικότητας έχουν ιδιαίτερη σημασία και σύμφωνα με φυσικοθεραπευτές μια εύκολη άσκηση μπορεί να κάνει τη διαφορά: Η έκταση της μέσης σε όρθια θέση. Μάλιστα ειδικοί στο Today συστήνουν την επανάληψή της περισσότερες από μια φορές μέσα στην ημέρα.

Γιατί έχει σημασία

Η πλάτη και η σπονδυλική στήλη περιλαμβάνουν μια σειρά από αρθρώσεις που σηκώνουν ολόκληρο το βάρος του σώματος. Όπως επισημαίνουν φυσικοθεραπευτές, η έκταση προς τα πίσω είναι μία από τις καλύτερες ασκήσεις για να μειωθεί η δυσκαμψία.

Χρόνια καθιστικής ζωής, είτε λόγω εργασίας σε γραφείο είτε λόγω οδήγησης σε μεγάλες αποστάσεις, επιβαρύνουν τους μυς της πλάτης. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια αδύναμη μέση που πονά, δυσκολεύοντας, μεταξύ άλλων, τη στροφή του κορμού ή την προσπάθεια να τεντωθεί κάποιος για να φτάσει ένα αντικείμενο.

Όταν η ακινησία παρατείνεται και επαναλαμβάνεται, οι μύες σφίγγουν. Αν αυτή η κατάσταση παραμεληθεί, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στην πλάτη. Μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις στους γλουτούς, στα ισχία και στους οπίσθιους μηριαίους – τους μυς στο πίσω μέρος των μηρών – καθώς όλες αυτές οι περιοχές συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

Πώς γίνεται η άσκηση

Η άσκηση είναι εξαιρετικά απλή και εκτελείται από όρθια θέση. Στέκεστε με το σώμα ίσιο και στη συνέχεια γέρνετε προς τα πίσω. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα χέρια στη μέση ή να τα τεντώσετε – κάθετα πάνω από το κεφάλι. Η λεκάνη κινείται μπροστά και πίσω, ενώ η μέση διατηρείται σε έκταση, σχηματίζοντας καμπύλη. Μπορείτε να επαναλάβετε την άσκηση όσο συχνά χρειάζεται.