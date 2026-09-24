Η προπόνηση με ελεύθερα βάρη αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους για να αποκτήσετε δύναμη, μυϊκή μάζα και συντονισμό. Σε αντίθεση με τα μηχανήματα, οι αλτήρες, αλλά και τα kettlebells, βοηθούν το σώμα να ελέγχει το βάρος, να σταθεροποιεί τις αρθρώσεις και να διατηρεί σωστή στάση κατά τη διάρκεια κάθε κίνησης. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για έναν αρχάριο.

Στόχος για έναν αρχάριο δεν είναι να σηκώνει όσο το δυνατόν περισσότερα κιλά. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η εκμάθηση των βασικών κινητικών προτύπων, η συστηματική επανάληψή τους και η σταδιακή αύξηση του φορτίου, εφόσον έχει κατακτηθεί η σωστή τεχνική.

Οι ακόλουθες 10 ασκήσεις με βάρη, που παρουσιάζονται από ειδικούς στο BoxRox, καλύπτουν τα σημαντικότερα κινητικά πρότυπα για ένα δυνατό και λειτουργικό σώμα. Ξεκινήστε με διαχειρίσιμα κιλά, κινηθείτε ελεγχόμενα και προτιμήστε τις ποιοτικές επαναλήψεις από την επίδειξη δύναμης.

1. Goblet Squat

Το Goblet Squat, γνωστό και ως κάθισμα με το βάρος μπροστά στο στήθος, είναι μία από τις καλύτερες ασκήσεις ποδιών για αρχάριους. Ο αλτήρας ή το kettlebell κρατιέται κοντά στο στήθος, κάτι που διευκολύνει τη διατήρηση όρθιου κορμού και την εκμάθηση του σωστού καθίσματος.

Η άσκηση γυμνάζει:

Τετρακέφαλους

Γλουτούς

Προσαγωγούς

Γάμπες

Μύες του κορμού

Παράλληλα, διδάσκει στον ασκούμενο να διατηρεί τον κορμό σταθερό ενώ λυγίζουν ταυτόχρονα τα ισχία και τα γόνατα. Η δύναμη που αναπτύσσεται έχει αποτέλεσμα σε καθημερινές κινήσεις, όπως το σήκωμα από μια καρέκλα, το ανέβασμα σκάλας και η άρση αντικειμένων, αλλά και σε πολλές άλλες δραστηριότητες.

Ξεκινήστε με ένα βάθος καθίσματος που μπορείτε να ελέγξετε. Καθώς βελτιώνονται η κινητικότητα, η δύναμη και η αυτοπεποίθησή σας, μπορείτε να κατεβαίνετε βαθύτερα χωρίς να χάνετε την ισορροπία ή τη σωστή θέση της σπονδυλικής στήλης.

2. Romanian Deadlift με αλτήρες

Το Romanian Deadlift με αλτήρες, ή ρουμανικές άρσεις θανάτου με αλτήρες, βοηθά στην εκμάθηση της κάμψης από τα ισχία. Πρόκειται για το κινητικό πρότυπο που επιτρέπει τη φόρτιση των οπίσθιων μηριαίων και των γλουτών.

Διαφέρει από το squat, καθώς τα ισχία κινούνται περισσότερο προς τα πίσω, ενώ τα γόνατα μετακινούνται λιγότερο προς τα εμπρός.

Η άσκηση δυναμώνει:

Οπίσθιους μηριαίους

Γλουτούς

Εκτείνοντες μύες της σπονδυλικής στήλης

Άνω μέρος της πλάτης

Επιπλέον, μαθαίνει στον ασκούμενο να σηκώνει ένα βάρος διατηρώντας τον κορμό σταθερό – μια δεξιότητα χρήσιμη τόσο στο γυμναστήριο όσο και στην καθημερινότητα.

Δεν χρειάζεται να κατεβάζετε τους αλτήρες πολύ χαμηλά εάν αυτό προκαλεί καμπύλωση της μέσης. Το κατάλληλο εύρος κίνησης εξαρτάται από την κινητικότητα και τον έλεγχο του σώματος. Μια ελεγχόμενη επανάληψη που σταματά λίγο κάτω από τα γόνατα μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη από μια βαθύτερη επανάληψη με λανθασμένη στάση.

3. Split Squat με αλτήρες

Το Split Squat με αλτήρες γυμνάζει κάθε πόδι ξεχωριστά. Έτσι, μπορεί να βοηθήσει έναν αρχάριο να αναγνωρίσει πιθανές διαφορές στη δύναμη, στον συντονισμό και στην ισορροπία μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς.

Η άσκηση ενεργοποιεί:

Τετρακέφαλους

Γλουτούς

Οπίσθιους μηριαίους

Γάμπες

Μύες του κορμού

Επειδή το ένα πόδι αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας, η κίνηση απαιτεί περισσότερη ισορροπία σε σχέση με ένα συμβατικό squat. Οι μονόπλευρες ασκήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την ανάπτυξη δύναμης και ελέγχου σε κάθε πλευρά του σώματος.

Εάν χρειάζεται, ξεκινήστε μόνο με το βάρος του σώματος. Όταν μπορείτε να ολοκληρώνετε ομαλές και σταθερές επαναλήψεις, προσθέστε αλτήρες, αυξάνοντας προοδευτικά το βάρος. Η κίνηση πρέπει να παραμένει αρκετά αργή, ώστε να ελέγχετε την ισορροπία σας σε όλη τη διάρκειά της.

4. Πιέσεις στήθους με αλτήρες σε πάγκο

Οι πιέσεις στήθους με αλτήρες σε ίσιο πάγκο, γνωστές και ως Dumbbell Bench Press, αποτελούν μία από τις βασικότερες ασκήσεις πίεσης για το πάνω μέρος του σώματος.

Γυμνάζουν κυρίως:

Θωρακικούς μύες

Τρικέφαλους

Ώμους

Οι αλτήρες είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για αρχάριους, επειδή επιτρέπουν σε κάθε χέρι να ακολουθεί τη φυσική του τροχιά. Παράλληλα, μπορούν να αποκαλύψουν σημαντικές διαφορές δύναμης ανάμεσα στις δύο πλευρές, τις οποίες ενδέχεται να καλύπτει η χρήση μπάρας.

Αποφύγετε να κατευθύνετε τους αλτήρες υπερβολικά κοντά στον λαιμό. Η σταθερή θέση του σώματος δημιουργεί καλύτερη βάση για την πίεση και περιορίζει την περιττή επιβάρυνση των ώμων.

5. Κωπηλατική με έναν αλτήρα

Η κωπηλατική με έναν αλτήρα είναι μία από τις πιο χρήσιμες ασκήσεις έλξης για την ανάπτυξη του άνω μέρους της πλάτης. Μια δυνατή πλάτη υποστηρίζει τη σωστή στάση του σώματος, τη λειτουργία των ώμων και την απόδοση σε κινήσεις πίεσης, έλξης, μεταφοράς και ανύψωσης.

Η άσκηση ενεργοποιεί:

Πλατύ ραχιαίο

Ρομβοειδείς

Τραπεζοειδή

Οπίσθιους δελτοειδείς

Δικέφαλους

Πήχεις

Αποφύγετε να μετατρέπετε την κωπηλατική σε περιστροφική κίνηση ολόκληρου του σώματος. Οι ώμοι και τα ισχία πρέπει να παραμένουν στην ίδια ευθεία. Χρησιμοποιήστε βάρος που σας επιτρέπει να κάνετε μια σύντομη παύση στο επάνω σημείο, χωρίς να πετάτε τον αλτήρα προς τα πάνω με φόρα.

6. Πιέσεις ώμων με αλτήρες πάνω από το κεφάλι

Οι πιέσεις ώμων με αλτήρες ενισχύουν τους ώμους, τους τρικέφαλους, το άνω μέρος του στήθους και τον κορμό. Η άσκηση απαιτεί περισσότερα από απλή δύναμη των ώμων. Ο κορμός και το κάτω μέρος του σώματος πρέπει να δημιουργούν μια σταθερή βάση, ώστε η δύναμη των χεριών να μη σπρώχνει το σώμα προς τα πίσω. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να ξεκινήσετε με μικρότερο βάρος από αυτό που πιστεύετε ότι μπορείτε να σηκώσετε.

Αποφύγετε να ανοίγετε υπερβολικά τα πλευρά και να γέρνετε προς τα πίσω. Εάν δεν μπορείτε να παραμείνετε σταθεροί, μειώστε το φορτίο ή εκτελέστε την άσκηση καθιστοί, με υποστήριξη στην πλάτη, μέχρι να αποκτήσετε καλύτερο έλεγχο.

7. Πιέσεις στήθους με αλτήρες στο πάτωμα

Οι πιέσεις στήθους με αλτήρες στο πάτωμα είναι μια φιλική προς τους αρχάριους άσκηση, καθώς περιορίζει το πόσο πίσω μπορεί να κινηθεί ο βραχίονας. Αποτελεί καλή επιλογή για όσους δεν αισθάνονται ακόμη σιγουριά στις κινήσεις του ώμου ή δεν διαθέτουν πάγκο.

Η άσκηση γυμνάζει:

Στήθος

Τρικέφαλους

Ώμους

Επειδή το πάτωμα περιορίζει την κατώτερη θέση, η κίνηση μπορεί να ελεγχθεί ευκολότερα από την αντίστοιχη άσκηση σε πάγκο. Παράλληλα, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο επάνω μισό της πίεσης και στους τρικέφαλους.

Οι καρποί πρέπει να παραμένουν ίσιοι και οι αγκώνες σε άνετη γωνία σε σχέση με τον κορμό. Μην αφήνετε τα χέρια να αναπηδούν στο πάτωμα. Η σύντομη παύση σας επιτρέπει να επαναφέρετε τη σωστή θέση και να πιέσετε ελεγχόμενα.

8. Πλάγιες εκτάσεις ώμων με αλτήρες

Οι πλάγιες εκτάσεις ώμων με αλτήρες είναι μια απλή αλλά πολύτιμη άσκηση για την ανάπτυξη της πλαϊνής μοίρας των ώμων. Παρότι οι σύνθετες ασκήσεις πρέπει να αποτελούν τη βάση ενός προγράμματος για αρχάριους, οι στοχευμένες κινήσεις μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη των ώμων.

Η άσκηση ενεργοποιεί κυρίως τη μεσαία μοίρα του δελτοειδούς. Οι δυνατοί δελτοειδείς υποστηρίζουν τη δύναμη του πάνω μέρους του σώματος, τη σταθερότητα της άρθρωσης του ώμου και μια πιο ανεπτυγμένη σωματική διάπλαση.

Οι πλάγιες εκτάσεις λειτουργούν καλύτερα με ελαφριά βάρη και προσεκτικό έλεγχο. Εάν χρειάζεστε φόρα για να ανεβάσετε τους αλτήρες, το βάρος είναι υπερβολικό. Ένα ελαφρύτερο φορτίο και μια πιο αργή επιστροφή προσφέρουν συνήθως καλύτερο προπονητικό ερέθισμα.

9. Κάμψεις δικεφάλων με αλτήρες

Οι κάμψεις δικεφάλων με αλτήρες αποτελούν κλασική άσκηση για αρχάριους, επειδή γυμνάζουν άμεσα τους μύες που λυγίζουν τον αγκώνα. Ενισχύουν επίσης τη λαβή και βελτιώνουν την ικανότητα ελέγχου των βαρών στις ασκήσεις έλξης.

Οι κάμψεις ενεργοποιούν:

Δικέφαλο βραχιόνιο

Πρόσθιο βραχιόνιο

Βραχιονοκερκιδικό

Μύες των πήχεων

Παρότι δεν είναι τόσο απαιτητικές όσο οι κωπηλατικές ή οι πιέσεις, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των χεριών και στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αντιστάσεων. Επιλέξτε φορτίο που σας επιτρέπει να κατεβάζετε κάθε επανάληψη αργά και ελεγχόμενα.

10. Farmer’s Walk

Η άσκηση Farmer’s Walk είναι μία από τις πιο πρακτικές ασκήσεις με ελεύθερα βάρη που μπορεί να μάθει ένας αρχάριος. Μοιάζει απλή, αλλά η μεταφορά βαριών αλτήρων γυμνάζει ταυτόχρονα:

Χέρια και λαβή

Πήχεις

Ώμους

Άνω μέρος της πλάτης

Κορμό

Ισχία

Πόδια

Οι μεταφορές βάρους βελτιώνουν τη δύναμη της λαβής και τη σταθερότητα του κορμού, ενώ εκπαιδεύουν το σώμα να διατηρεί σωστή στάση. Περπατήστε με μικρά και ελεγχόμενα βήματα, διατηρώντας τον κορμό όρθιο και σταθερό. Μην αφήνετε τα βάρη να τραβούν τους ώμους προς τα εμπρός ή το σώμα να γέρνει δεξιά και αριστερά. Εάν η στάση σας χάνεται γρήγορα, χρησιμοποιήστε ελαφρύτερους αλτήρες ή μειώστε την απόσταση και τη διάρκεια.

Πώς να οργανώσετε ένα πρόγραμμα με βάρη για αρχάριους

Δεν είναι απαραίτητο να εκτελείτε και τις 10 ασκήσεις στην ίδια προπόνηση. Για τους περισσότερους αρχάριους, ένα απλό πρόγραμμα για όλο το σώμα, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, αρκεί για να υπάρξει πρόοδος.

Σε κάθε προπόνηση επιλέξτε:

Μία παραλλαγή squat

Μία άσκηση κάμψης από τα ισχία

Μία άσκηση πίεσης για το πάνω μέρος του σώματος

Μία άσκηση έλξης

Μία μεταφορά βάρους ή συμπληρωματική άσκηση

Για τις περισσότερες κινήσεις, ξεκινήστε με 2-3 σετ των 8-12 ελεγχόμενων επαναλήψεων. Το Farmer’s Walk μπορεί να εκτελείται για 20-40 δευτερόλεπτα.

Ξεκουραστείτε τόσο ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε καλή τεχνική στο επόμενο σετ. Συνήθως απαιτούνται περίπου 1-2 λεπτά στις ελαφρύτερες ασκήσεις και μεγαλύτερα διαλείμματα στις πιο απαιτητικές σύνθετες κινήσεις.

Η έρευνα υποστηρίζει τη χρήση πολλαπλών σετ για την ανάπτυξη μυϊκής μάζας, ενώ η προοδευτική αύξηση της επιβάρυνσης είναι σημαντική για τη βελτίωση της δύναμης. Για έναν αρχάριο, ο αποτελεσματικότερος τρόπος προόδου είναι απλός: όταν ολοκληρώνετε όλες τις προγραμματισμένες επαναλήψεις με σωστή τεχνική, αυξήστε ελαφρώς το βάρος στην επόμενη προπόνηση.

Να έχετε πάντα στο μυαλό μια βασική αρχή: Το καλύτερο πρόγραμμα είναι εκείνο που μπορείτε να ακολουθείτε με συνέπεια. Μάθετε σωστά τις κινήσεις και επιδιώξτε σταδιακές βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου. Οι ισχυρές βάσεις θα κάνουν κάθε μελλοντική άσκηση ευκολότερη στην εκτέλεση.