Μπορεί μια προπόνηση διάρκειας μόλις 20 έως 30 λεπτών να βελτιώσει την αντοχή, την ταχύτητα και σημαντικούς δείκτες υγείας, ακόμη κι αν μειώσετε στο μισό τα χιλιόμετρα που τρέχετε;

Η μέθοδος 10-20-30, η οποία αναπτύχθηκε από επιστήμονες φυσικής αγωγής και αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, φαίνεται ότι μπορεί να το πετύχει. Τα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά της.

Τι είναι η μέθοδος 10-20-30

Για την εφαρμογή της μεθόδου 10-20-30 εκτελείτε επαναλαμβανόμενα διαστήματα διάρκειας ενός λεπτού:

30 δευτερόλεπτα τρέξιμο σε χαλαρό ρυθμό

20 δευτερόλεπτα σε μέτριο ρυθμό

10 δευτερόλεπτα σε έντονο ρυθμό, κοντά στην ταχύτητα του σπριντ

Ο κύκλος επαναλαμβάνεται πέντε φορές, σχηματίζοντας ένα πεντάλεπτο σετ. Σε κάθε προπόνηση εκτελούνται δύο έως τέσσερα τέτοια σετ, με διάλειμμα περίπου δύο λεπτών ανάμεσά τους. Ολόκληρη η προπόνηση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 20 έως 30 λεπτά.

Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα

Η αρχική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Applied Physiology, συμπεριέλαβε 18 δρομείς μέτριου επιπέδου φυσικής κατάστασης. Μία ομάδα αντικατέστησε όλη τη συνηθισμένη προπόνησή της με προπονήσεις 10-20-30 για επτά εβδομάδες.

Οι συμμετέχοντες αυτής της ομάδας μείωσαν τα εβδομαδιαία χιλιόμετρα κατά 54%, από περίπου 30 σε μόλις 14. Παρότι έτρεχαν σχεδόν τη μισή απόσταση:

η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, γνωστή ως VO₂ max, αυξήθηκε κατά 4%,

ο χρόνος τους στα 1.500 μέτρα βελτιώθηκε κατά 23 δευτερόλεπτα,

ο χρόνος τους στα 5 χιλιόμετρα βελτιώθηκε κατά 49 δευτερόλεπτα,

η αρτηριακή πίεση ηρεμίας μειώθηκε,

τα επίπεδα χοληστερόλης υποχώρησαν.

Μεταγενέστερες έρευνες έχουν επιβεβαιώσει τα ευρήματα, ενώ η μέθοδος δοκιμάστηκε και σε αγύμναστους ανθρώπους, ποδηλάτες και ομάδες ασθενών, συμπεριλαμβανομένης μιας τυχαιοποιημένης μελέτης σε άνδρες με διαβήτη τύπου 2.

Γιατί λειτουργεί

Τα σύντομα διαστήματα υψηλής έντασης ανεβάζουν τους καρδιακούς παλμούς σημαντικά περισσότερο σε σχέση με το συνεχόμενο τρέξιμο σταθερού ρυθμού. Με αυτόν τον τρόπο προκαλούνται βελτιώσεις στην καρδιακή λειτουργία και στην παροχή οξυγόνου στους ιστούς.

Τα εύκολα διαστήματα προσφέρουν περιόδους αποκατάστασης, επιτρέποντας στον ασκούμενο να συνεχίσει την προσπάθεια. Παράλληλα, οι συνεχείς αλλαγές ταχύτητας κάνουν την προπόνηση πιο ενδιαφέρουσα από τα χιλιόμετρα σε σταθερό ρυθμό. Αυτό έχει πρακτική σημασία, καθώς η καλύτερη μέθοδος προπόνησης είναι τελικά εκείνη την οποία κάποιος μπορεί να ακολουθεί με συνέπεια.

Πώς να εφαρμόσετε τη μέθοδο 10-20-30

Ξεκινήστε πάντοτε με σωστή και ολοκληρωμένη προθέρμανση. Στην αρχή εκτελέστε δύο πεντάλεπτα σετ και αυξήστε τα σταδιακά σε τρία ή τέσσερα, αφήνοντας περίπου δύο λεπτά αποκατάστασης ανάμεσά τους.

Η συγκεκριμένη προπόνηση μπορεί να πραγματοποιείται δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα. Διατηρήστε τα δεκάδευτερα έντονα διαστήματα περίπου στο 80% της μέγιστης προσπάθειάς σας και κρατήστε την απόλυτη ταχύτητα για όταν θα έχετε αποκτήσει καλή φυσική κατάσταση. Η μέθοδος μπορεί επίσης να προσαρμοστεί εύκολα και στην ποδηλασία.