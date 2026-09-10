Για πολλούς ανθρώπους, τα 10.000 βήματα την ημέρα έχουν μετατραπεί σχεδόν σε απόλυτο μέτρο άσκησης. Τα smartwatch καταγράφουν κάθε κίνηση, επιβραβεύουν την επίτευξη του ημερήσιου στόχου και μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι όσο περισσότερα βήματα κάνει κάποιος, τόσο καλύτερη είναι και η φυσική του κατάσταση.

Ωστόσο, πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Public Health και ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 110.000 ανθρώπους έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την εμμονή με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, τα 7.000 βήματα την ημέρα προσέφεραν αντίστοιχα οφέλη για την υγεία με τα 10.000 βήματα, μεταξύ των οποίων χαμηλότερος κίνδυνος θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, μειωμένος καρδιαγγειακός κίνδυνος και ακόμη και μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης άνοιας.

Πρέπει να επισημανθεί πως παρότι η έρευνα αμφισβητεί τον μύθο των 10.000 βημάτων, αυτό δεν σημαίνει ότι το περπάτημα δεν είναι σημαντικό. Σημαίνει περισσότερο ότι η υπερβολική προσήλωση σε έναν συγκεκριμένο αριθμό μπορεί να απομακρύνει την προσοχή από τη συνολικότερη εικόνα της φυσικής κατάστασης.

Γιατί λοιπόν θεωρούμε εδώ και τόσα χρόνια ότι τα 10.000 βήματα είναι ο «χρυσός κανόνας»;

Πώς προέκυψαν τα 10.000 βήματα

Το όριο των 10.000 βημάτων δεν δημιουργήθηκε με βάση επιστημονικά δεδομένα. Όπως αναφέρεται στο Yahoo Health, η ιδέα ξεκίνησε στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1960, όταν η εταιρεία κατασκευής βηματόμετρων Yamasa δημιούργησε μια συσκευή με την ονομασία «manpo-kei», η οποία μεταφράζεται ως «μετρητής 10.000 βημάτων».

Ο αριθμός ήταν εύηχος και εύκολος να μείνει στη μνήμη και τελικά καθιερώθηκε, μαζί με την αντίληψη ότι τα 10.000 βήματα αποτελούν το ιδανικό ημερήσιο πρότυπο.

Τι έχει μεγαλύτερη σημασία από τα 10.000 βήματα

Γυμναστές στο Yahoo Health επισημαίνουν ότι τα βήματα αποτελούν μια πολύ καλή βάση για τη σωματική δραστηριότητα, αλλά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άσκησης χρειάζεται περισσότερα.

Η καρδιοαναπνευστική αντοχή, η μυϊκή δύναμη και αντοχή, η ευλυγισία και η σύσταση του σώματος αποτελούν διαφορετικά κομμάτια του συνολικού παζλ της φυσικής κατάστασης και της ευεξίας.

Το περπάτημα υποστηρίζει κυρίως την καρδιαγγειακή υγεία και αυξάνει τη συνολική καθημερινή φυσική δραστηριότητα. Άλλες μορφές άσκησης, όμως, προσφέρουν διαφορετικά οφέλη.

Η προπόνηση ενδυνάμωσης συμβάλλει στη δημιουργία και τη διατήρηση της άλιπης μυϊκής μάζας, στη βελτίωση της οστικής πυκνότητας και στη διατήρηση της κινητικότητας καθώς μεγαλώνουμε.

Παράλληλα, η διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT) μπορεί να αυξήσει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα και να υποστηρίξει αποτελεσματικότερα τους στόχους απώλειας λίπους σε σύγκριση με το περπάτημα μόνο.

Η «παγίδα» των 10.000 βημάτων

Η προσήλωση στον αριθμό του smartwatch μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε μια παραπλανητική αίσθηση ότι κάποιος έχει ήδη κάνει «αρκετή» άσκηση.

Για παράδειγμα, κάποιος που έχει φτάσει νωρίς μέσα στην ημέρα τα 10.000 βήματα μπορεί να θεωρήσει ότι δεν χρειάζεται πλέον να πάει στο γυμναστήριο, ακόμη κι αν έχει να κάνει προπόνηση με βάρη για εβδομάδες ή ακόμη κι αν η διατροφή του δεν είναι επαρκής.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ακριβώς για αυτή τη μονοδιάστατη προσέγγιση. Η φυσική κατάσταση δεν αφορά μόνο το εάν κάποιος… περαπατά. Χρειάζεται επίσης να εξετάζεται εάν δουλεύει τη δύναμή του, την κινητικότητά του και την καρδιαγγειακή του κατάσταση.

Στόχος είναι η λεγόμενη λειτουργική φυσική κατάσταση. Με απλά λόγια, η κίνηση πρέπει να βοηθά το σώμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στην καθημερινή ζωή και όχι απλώς να βελτιώνει τους αριθμούς που εμφανίζονται σε μια οθόνη.

Ενδυνάμωση και αερόβια άσκηση έχουν εξίσου μεγάλη σημασία

Ένας από τους λόγους που ο στόχος των 10.000 βημάτων έγινε τόσο δημοφιλής είναι ότι φαίνεται προσιτός. Δεν έχουν όλοι χρόνο να πηγαίνουν στο γυμναστήριο, ενώ οι περισσότεροι μπορούν να ενσωματώσουν λίγο περισσότερο περπάτημα στην καθημερινότητά τους.

Για πολλούς ανθρώπους, μάλιστα – ιδιαίτερα για μεγαλύτερες ηλικίες ή για όσους αναρρώνουν από κάποιον τραυματισμό – το περπάτημα μπορεί να αποτελεί την πιο ρεαλιστική και ασφαλή επιλογή.

Οι γυμναστές υπογραμμίζουν ότι το περπάτημα εξακολουθεί να έχει σημαντική θέση σε ένα πρόγραμμα άσκησης. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες, να διακόψει μεγάλες περιόδους καθιστικής ζωής και να δώσει την ευκαιρία για κίνηση σε εξωτερικό χώρο.

Αν, όμως, ο στόχος είναι κάποιος να αισθάνεται δυνατότερος, πιο ενεργητικός και πιο ανθεκτικός καθώς μεγαλώνει, τότε η ποικιλία αποτελεί βασικό στοιχείο. Ακόμη και σύντομες προπονήσεις ενδυνάμωσης μερικές φορές την εβδομάδα μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά.

Η σύσταση των γυμναστών είναι να ξεκινά κανείς με κάτι που του φαίνεται διαχειρίσιμο και να επιδιώκει δύο έως τρεις προπονήσεις ενδυνάμωσης την εβδομάδα, δίνοντας έμφαση σε σύνθετες κινήσεις. Οι ασκήσεις αυτές βοηθούν στην ανάπτυξη λειτουργικών μυών, υποστηρίζουν τον μεταβολισμό και συμβάλλουν στην προστασία των οστών και των αρθρώσεων.

Εξίσου σημαντικό είναι ένα πρόγραμμα άσκησης να είναι και ευχάριστο. Σύμφωνα με τους γυμναστές, όταν κάποιος απολαμβάνει την άσκηση, αυτή μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του στρες, στη βελτίωση του ύπνου και κυρίως στη μεγαλύτερη συνέπεια. Και η συνέπεια αποτελεί βασικό συστατικό μιας βιώσιμης προσέγγισης στην ευεξία. Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητα αυτό που φαίνεται ιδανικό στα χαρτιά, αλλά αυτό που κάποιος μπορεί πραγματικά να ακολουθήσει.

Αφήστε την εμμονή με τα βήματα και επενδύστε στη συνέπεια

Η εγκατάλειψη της εμμονής με έναν συγκεκριμένο αριθμό μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην άσκηση. Ένα smartwatch μπορεί να εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, χωρίς όμως να χρειάζεται κάποιος να ελέγχει συνεχώς τον αριθμό των βημάτων του.

Μεγαλύτερη σημασία έχει το πώς αισθάνεται το σώμα, και όχι μόνο το πόσο κινήθηκε. Ένας υψηλός αριθμός βημάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αγνοείται η προπόνηση ενδυνάμωσης.

Μελέτες όπως αυτή που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Public Health υπενθυμίζουν ότι οι δημοφιλείς τάσεις γύρω από τη φυσική κατάσταση δεν βασίζονται πάντοτε στην επιστήμη. Όπως επισημαίνουν γυμναστές στο Yahoo Health, δεν υπάρχει ένας και μοναδικός αριθμός που να καθορίζει την υγεία – ούτε το βάρος, ούτε οι θερμίδες, ούτε τα βήματα. Η υγεία είναι ένας συνδυασμός συνηθειών και, κυρίως, του τρόπου με τον οποίο αυτές βοηθούν το σώμα να υποστηρίζει τη ζωή που θέλει να ζήσει κάθε άνθρωπος.