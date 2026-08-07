Κάθε φορά που ένας υπερήρωας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, δεν είναι μόνο οι στολές, τα ειδικά εφέ και οι σκηνές δράσης που τραβούν την προσοχή. Τα βλέμματα στρέφονται και στη σωματική μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών, οι οποίοι καλούνται να δείχνουν αρκετά δυνατοί για «super heroes».

Η νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day» δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο Τομ Χόλαντ επιστρέφει στον ρόλο του ανθρώπου-αράχνη και οι θαυμαστές παρατήρησαν πως είναι αισθητά πιο μυώδης σε σχέση με την προηγούμενη ταινία της σειράς.

Σε συνέντευξή του, ο 30χρονος ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι ένας από τους βασικούς προπονητικούς στόχους του ήταν να «γεμίσει» πραγματικά τη στολή του Spider-Man, ώστε να αποπνέει τη δύναμη ενός υπερήρωα χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα μαξιλαράκια ή ψηφιακές παρεμβάσεις.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι η προσπάθειά του να αυξήσει τη μυϊκή του μάζα βασίστηκε σε έναν συνδυασμό προπόνησης με βάρη και ασκήσεων με το βάρος του σώματος, στις οποίες συχνά πρόσθετε και ένα γιλέκο με βάρη.

Παρουσίασε επίσης το αγαπημένο του πρόγραμμα με το βάρος του σώματος: μια 20λεπτη προπόνηση CrossFit που ονομάζεται «Cindy» και αποτελείται από έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο έλξεων, κάμψεων και καθισμάτων.

Πώς θα κάνετε την προπόνηση του Spider – Man

Ρυθμίστε ένα χρονόμετρο στα 20 λεπτά και επαναλάβετε την παρακάτω ακολουθία όσες περισσότερες φορές μπορείτε μέχρι να μηδενίσει ο χρόνος:

5 έλξεις στο μονόζυγο

10 κάμψεις

15 καθίσματα

Στόχος είναι να εκτελείτε όλες τις ασκήσεις με σωστή τεχνική, ολοκληρώνοντας παράλληλα όσο το δυνατόν περισσότερους γύρους μέσα στο χρονικό διάστημα των 20 λεπτών. Η επίδοσή σας στην προπόνηση υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό των γύρων και των επαναλήψεων που καταφέρατε να ολοκληρώσετε.

Η παρουσία μιας απαιτητικής άσκησης, όπως οι έλξεις στο μονόζυγο, μπορεί να αποθαρρύνει ορισμένους. Ωστόσο, το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται σχεδόν σε κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Αρκεί να περιλαμβάνεται μία άσκηση ώθησης, μία άσκηση έλξης και μία άσκηση καθίσματος και να μπορείτε να κινείστε με σχετικά σταθερό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποκομίσετε πολλά από τα ίδια οφέλη που αποκόμισε και ο Χόλαντ.

Παραλλαγές για όσους δεν είναι… «Super Hero»

Εναλλακτικές για τις έλξεις στο μονόζυγο

Αντί για έλξεις στο μονόζυγο, μπορείτε να κάνετε:

ανεστραμμένες έλξεις σε τραπέζι

σκυφτή κωπηλατική με αλτήρες

Εναλλακτικές για τις κάμψεις

Αντί για τις κλασικές κάμψεις, μπορείτε να κάνετε:

κάμψεις με τα γόνατα στο έδαφος

κάμψεις με τα χέρια σε υπερυψωμένη επιφάνεια

κάμψεις στον τοίχο

Εναλλακτική για τα καθίσματα

Αντί για τα καθίσματα, μπορείτε να κάνετε επαναλαμβανόμενες κινήσεις καθίσματος και σηκώματος από μια καρέκλα.

Αυξήστε σταδιακά τον χρόνο της προπόνησης

Αν δυσκολεύεστε να συνεχίσετε για 20 λεπτά, μπορείτε να ξεκινήσετε με 15, 10 ή ακόμη και πέντε λεπτά και να αυξάνετε σταδιακά τη διάρκεια της προπόνησης με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, αν αναζητάτε μεγαλύτερη πρόκληση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γιλέκο με βάρη και να το φοράτε καθ’ όλη τη διάρκεια των 20 λεπτών, όπως κάνει συχνά ο Χόλαντ.

Ποια θεωρείται καλή επίδοση στην προπόνηση του «Spider – Man»

Για όσους δεν διαθέτουν «υπερδυνάμεις», οποιαδήποτε επίδοση ξεπερνά τους 10 γύρους θεωρείται εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και σε αυτό το επίπεδο, το πρόγραμμα εξακολουθεί να προκαλεί έντονα τους μυς τους στήθους, της πλάτης, των χεριών, των ώμων και των ποδιών.

Αξίζει να δοκιμάσετε την προπόνηση του Spider – Man;

Τελικά αξίζει να δοκιμάσετε την προπόνηση του Spider – Man; Η απάντηση – όπως επισημαίνουν ειδικοί στον Independent – είναι «ναι», αλλά όχι απαραίτητα για τους λόγους που μπορεί αρχικά να πιστεύετε.

Προφανώς δεν πρόκειται να αποκτήσετε τη μυώδη εμφάνιση του Τομ Χόλαντ. Εξάλλου αυτή πιθανότατα είναι περισσότερο αποτέλεσμα ειδικής ειδική προπόνηση τύπου bodybuilding, που κάνουν οι ηθοποιοί όταν αναλαμβάνουν τέτοιους ρόλους, ώστε να επιτύχουν την επιθυμητή εμφάνιση για τον χαρακτήρα που υποδύονται.

Ωστόσο οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα για να ενισχύσουν ουσιαστικά τη μυϊκή τους ανάπτυξη και μάλιστα κάτι πολύ περισσότερο.

Η προπόνηση του Spider – Man, είναι ένα πρόγραμμα γυμναστικής για ενδυνάμωση ολόκληρου του σώματος, που προσφέρει παράλληλα καρδιοαναπνευστικά οφέλη, ενώ συμβάλλει στη βελτίωση και του συντονισμού των κινήσεων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα σώμα που όχι μόνο δείχνει καλύτερο, αλλά αισθάνεται και λειτουργεί καλύτερα – μια ιδιαίτερα σημαντική ανταμοιβή για μόλις 20 λεπτά προπόνησης.