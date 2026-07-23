Η σωστή εκγύμναση του κορμού απαιτεί περισσότερα από τις κλασικές ασκήσεις «sit-ups» και «crunches» για τους κοιλιακούς. Για ουσιαστικά – και περισσότερα – οφέλη, χρειάζεται να εστιάσετε στους βαθύτερους μυς του κορμού, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σταθερότητα και στην προστασία ολόκληρου του σώματος.

Στους βαθιούς μυς του κορμού περιλαμβάνονται ο εγκάρσιος κοιλιακός, ο πολυσχιδής μυς, οι μύες του πυελικού εδάφους και το διάφραγμα. Πρόκειται ουσιαστικά για τους «σταθεροποιητές» του σώματος, η εκγύμναση των οποίων προσφέρει πολλά παραπάνω από ορατούς κοιλιακούς.

Οι συγκεκριμένοι μύες προστατεύουν τη μέση και την πλάτη, κάνουν τις υπόλοιπες ασκήσεις πιο δυνατές και ασφαλείς και δημιουργούν τη σταθερή βάση πάνω στην οποία στηρίζεται κάθε κίνηση του σώματος.

Αντί, λοιπόν, να αφιερώνετε μόνο μία έντονη προπόνηση την εβδομάδα στους κοιλιακούς και να «ψάχνετε» το «six pack», personal trainer στο Fit & Well συστήνουν να εντάξτε τις τρεις παρακάτω ασκήσεις κορμού στην καθημερινότητά σας για να κάνετε τον κορμό σας πραγματικά πιο δυνατό και πιο λειτουργικό.

1. Dead bug

Σετ: 2-3

Επαναλήψεις: 8-10 σε κάθε πλευρά

Το dead bug αποτελεί μία από τις καλύτερες ασκήσεις κορμού για αρχάριους. Σας μαθαίνει να ενεργοποιείτε και να σταθεροποιείτε τον κορμό, ενώ ταυτόχρονα κινείτε ανεξάρτητα τα χέρια και τα πόδια σας. Κατά την εκτέλεση της άσκησης, κινηθείτε αργά και ελεγχόμενα. Διατηρήστε τη μέση σας απαλά πιεσμένη στο έδαφος σε όλη τη διάρκεια της κίνησης, αποφεύγοντας να δημιουργείται κενό ανάμεσα στην οσφυϊκή μοίρα και το πάτωμα.

2. Bird dog

Σετ: 2-3

Επαναλήψεις: 8-10 σε κάθε πλευρά

Το bird dog αποτελεί μία ακόμη βασική άσκηση, καθώς δοκιμάζει ταυτόχρονα την ισορροπία, τον συντονισμό και τη σταθερότητα του κορμού. Ο στόχος δεν είναι να εκτελέσετε γρήγορα τις επαναλήψεις, αλλά να διατηρήσετε τον πλήρη έλεγχο της κίνησης. Προσπαθήστε να κρατάτε τους γοφούς σας όσο το δυνατόν πιο σταθερούς και στο ίδιο ύψος, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα της εκτέλεσης αντί να βιάζεστε να ολοκληρώσετε τις επαναλήψεις.

3. Σανίδα

Σετ: 2-3

Διάρκεια: 20-45 δευτερόλεπτα

Η σανίδα είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις, επειδή σας μαθαίνει να δημιουργείτε ένταση σε ολόκληρο το σώμα και να ενεργοποιείτε σωστά τον κορμό. Εάν η στήριξη στις μύτες των ποδιών σας φαίνεται πολύ απαιτητική, μπορείτε να προσαρμόσετε την άσκηση στις δυνατότητές σας. Δοκιμάστε να στηριχθείτε στα γόνατα ή να τοποθετήσετε τα χέρια σας σε έναν πάγκο ή σε έναν σταθερό πάγκο κουζίνας, ώστε να μειώσετε τον βαθμό δυσκολίας.

Το κλειδί για δυνατό κορμό

Το κλειδί για έναν πραγματικά δυνατό κορμό δεν είναι οι αμέτρητες επαναλήψεις ούτε μία εξαντλητική προπόνηση κοιλιακών την εβδομάδα. Είναι η συχνή, σωστή και ελεγχόμενη ενεργοποίηση των βαθιών μυών που σταθεροποιούν το σώμα και υποστηρίζουν κάθε σας κίνηση.