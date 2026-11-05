Τα αυγά αποτελούν βασική επιλογή πρωινού για πολλούς ανθρώπους και όχι άδικα: δύο μεγάλα αυγά παρέχουν 12,6 γραμμάρια πρωτεΐνης, ένα βασικό μακροθρεπτικό για τη δομή και τη λειτουργία του οργανισμού.

Ωστόσο, η καθημερινή κατανάλωσή τους μπορεί εύκολα να γίνει μονότονη. Ευτυχώς, υπάρχουν αρκετές θρεπτικές και χορταστικές εναλλακτικές που προσφέρουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά, βοηθώντας σας να ξεκινήσετε την ημέρα σας με ένα ισορροπημένο γεύμα.

Ακολουθούν επτά επιλογές για να δώσετε ποικιλία στο πρωινό σας, σύμφωνα με διατροφολόγους στο Health…

Στραγγιστό γιαούρτι

Πρωτεΐνη: 17 γραμμάρια.

17 γραμμάρια. Μερίδα: Περίπου 170 γραμμάρια.

Το στραγγιστό γιαούρτι περιέχει περίπου διπλάσια πρωτεΐνη από το απλό γιαούρτι, αποτελώντας μια καλή επιλογή για όσους θέλουν ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες. Εκτός από πρωτεΐνη, προσφέρει ασβέστιο, βιταμίνη Β12 και σελήνιο. Τα προϊόντα με ζωντανές και ενεργές καλλιέργειες αποτελούν επίσης πηγή προβιοτικών, τα οποία ωφελούν το έντερο. Απολαύστε το με φρέσκα φρούτα και σπόρους ή προσθέστε το σε smoothies και σε πιο παχύρρευστα μείγματα.

Χυλός βρώμης

Πρωτεΐνη: Διαφέρει ανάλογα με τα υλικά.

Διαφέρει ανάλογα με τα υλικά. Μερίδα: Διαφέρει ανάλογα με τη συνταγή.

Η βρώμη από μόνη της δεν έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Μπορεί ωστόσο να αποτελέσει τη βάση για ένα πρωινό εξαιρετικά πλούσιο σε πρωτεΐνη, καθώς συνδυάζεται με βούτυρα ξηρών καρπών, στραγγιστό γιαούρτι ή πρωτεΐνη σε σκόνη. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα πρώτο γεύμα που σας κρατά χορτάτους για περισσότερη ώρα.

Η βρώμη περιέχει βήτα-γλυκάνη, έναν τύπο διαλυτών φυτικών ινών που υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς, συμβάλλοντας στη ρύθμιση των λιπιδίων και του σακχάρου στο αίμα. Προσφέρει επίσης ποσότητες απαραίτητων μετάλλων, όπως ψευδάργυρο και σίδηρο.

Τόφου

Πρωτεΐνη: Περίπου 22 γραμμάρια.

Περίπου 22 γραμμάρια. Μερίδα: Περίπου 125 γραμμάρια.

Το τόφου χρησιμοποιείται συχνά ως υποκατάστατο των αυγών σε φυτικά πιάτα, όπως εναλλακτικές ομελέτες ή παρασκευές που θυμίζουν αυγά σκραμπλ. Όπως τα αυγά, είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και συνδυάζεται εύκολα με αλμυρά υλικά, όπως λαχανικά και τυρί.

Αποτελεί επίσης καλή πηγή ασβεστίου, σεληνίου, ψευδαργύρου και σιδήρου — θρεπτικών συστατικών που συχνά προσλαμβάνονται σε χαμηλές ποσότητες σε διατροφές βασισμένες στα φυτικά τρόφιμα, όπως η αυστηρά χορτοφαγική διατροφή. Παράλληλα, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Δοκιμάστε θρυμματισμένο τόφου στο τηγάνι με λαχανικά, φασόλια και τυρί ή προσθέστε φέτες τόφου περασμένες από το τηγάνι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με αβοκάντο.

Τυρί κότατζ

Πρωτεΐνη: Περίπου 12 γραμμάρια.

Περίπου 12 γραμμάρια. Μερίδα: Περίπου 110 γραμμάρια.

Το τυρί κότατζ είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε χορτάτοι για ώρες. Μάλιστα, προστίθεται συχνά σε πιάτα με αυγά, όπως τα σκραμπλ, για να αυξήσει την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη. Ταιριάζει τόσο σε γλυκά όσο και σε αλμυρά πρωινά, αποτελώντας ένα ευέλικτο υλικό που αξίζει να έχετε στο ψυγείο σας. Είναι επίσης εξαιρετική πηγή ασβεστίου και φωσφόρου, που υποστηρίζουν και προστατεύουν την υγεία των οστών. Για ένα απλό, γλυκό πρωινό, συνδυάστε το με φρούτα, ξηρούς καρπούς και λίγο μέλι. Αν προτιμάτε κάτι αλμυρό, προσθέστε αλάτι και πιπέρι και συνοδεύστε το με ψιλοκομμένο αγγούρι και ντομάτα.

Φασόλια, ρεβύθια και φακές

Πρωτεΐνη: Διαφέρει ανάλογα με το όσπριο.

Μερίδα: Περίπου 85–100 γραμμάρια μαγειρεμένων οσπρίων, ανάλογα με το είδος.

Πλούσια σε φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, τα φασόλια και οι φακές συγκαταλέγονται στις ιδιαίτερα θρεπτικές επιλογές για πρωινό. Μπορούν να αντικαταστήσουν τα αυγά σε διάφορες παρασκευές στο τηγάνι, όπως μείγματα λαχανικών και πατάτας, και είναι κατάλληλα για όσους ακολουθούν χορτοφαγική ή αυστηρά χορτοφαγική διατροφή.

Μια μερίδα περίπου 100 γραμμαρίων μαγειρεμένων φακών παρέχει 9 γραμμάρια πρωτεΐνης και 16 γραμμάρια φυτικών ινών για αυτή τη μερίδα. Η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες βοηθούν στην επιβράδυνση της πέψης, ενισχύοντας το αίσθημα κορεσμού και συμβάλλοντας στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Αντίστοιχα, μια μερίδα περίπου 85 γραμμαρίων μαγειρεμένων ρεβυθιών προσφέρει 7 γραμμάρια πρωτεΐνης και 6 γραμμάρια φυτικών ινών, ενώ μια ίδια μερίδα μαγειρεμένων φασολιών παρέχει 8 έως 9 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 100 γραμμάρια. Τα φασόλια, τα ρεβύθια και οι φακές είναι επίσης πλούσια σε φυλλικό οξύ, μαγνήσιο και ψευδάργυρο.

Ετοιμάστε ένα χορτοφαγικό πιάτο στο τηγάνι με έξτρα λαχανικά, δημιουργήστε νόστιμες σαλάτες ή χρησιμοποιήστε λιωμένα φασόλια, ρεβύθια (χούμους) ή φακές ως επάλειψη – πλούσια σε πρωτεΐνη – πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί.

Smoothies

Πρωτεΐνη: 35 γραμμάρια ή περισσότερα, με τον κατάλληλο συνδυασμό υλικών.

35 γραμμάρια ή περισσότερα, με τον κατάλληλο συνδυασμό υλικών. Μερίδα: Διαφέρει ανάλογα με τη συνταγή.

Τα smoothies είναι πρακτικά, ετοιμάζονται μέσα σε λίγα λεπτά και προσαρμόζονται εύκολα στις γευστικές και διατροφικές προτιμήσεις σας. Οι εκδοχές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη αποτελούν μια καλή εναλλακτική των αυγών και μπορούν να ενταχθούν σχεδόν σε κάθε διατροφικό πρότυπο, από τη φυτική διατροφή έως εκείνη με χαμηλούς υδατάνθρακες ή την κετογονική.

Όταν παρασκευάζονται με υλικά πλούσια σε πρωτεΐνη, όπως πρωτεΐνη ορού γάλακτος ή στραγγιστό γιαούρτι, μπορούν να προσφέρουν 35 γραμμάρια πρωτεΐνης ή και περισσότερα ανά μερίδα. Χτυπήστε στο μπλέντερ κατεψυγμένα φρούτα με γάλα της επιλογής σας, πρωτεΐνη σε σκόνη —όπως ορού γάλακτος ή αρακά— και θρεπτικές προσθήκες, όπως βούτυρο ξηρών καρπών ή σπόρους.

Πουτίγκα με σπόρους chia

Πρωτεΐνη: 4,7 γραμμάρια

4,7 γραμμάρια Ποσότητα αναφοράς: Περίπου 28 γραμμάρια σπόρων chia, όχι πουτίγκας

Η πουτίγκα chia προσφέρει πρωτεΐνη, αλλά και φυτικές ίνες και άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά που δεν περιέχουν τα αυγά. Μπορείτε επίσης να ετοιμάσετε πολλές μερίδες εκ των προτέρων, ώστε να έχετε ένα εύκολο και θρεπτικό πρωινό για τις ημέρες που βιάζεστε.

Οι σπόροι chia, το βασικό συστατικό της πουτίγκας, δεν προσφέρουν τόση πρωτεΐνη όση τα αυγά. Περιέχουν περίπου 4,7 γραμμάρια ανά 28 γραμμάρια σπόρων. Ξεχωρίζουν, ωστόσο, για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, παρέχοντας περίπου 9,75 γραμμάρια στην ίδια ποσότητα. Είναι επίσης πλούσιοι σε ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, μαγγάνιο και σελήνιο. Για αύξηση της πρωτεΐνης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες πηγές, όπως σκόνη πρωτεΐνης. Για να φτιάξετε πουτίγκα chia, αναμείξτε 120 ml γάλακτος ή φυτικού ροφήματος χωρίς πρόσθετη ζάχαρη με περίπου 28 γραμμάρια σπόρων chia και λίγο γλυκαντικό. Ανακατέψτε ή ανακινήστε καλά και βάλτε το μείγμα στο ψυγείο μέχρι να πήξει και να αποκτήσει κρεμώδη υφή.