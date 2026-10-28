Εκτός από άρωμα και γεύση, ορισμένα μπαχαρικά προσφέρουν αντιοξειδωτικές ουσίες και φυτοθρεπτικά συστατικά που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της φλεγμονής και να υποστηρίξουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Η χρόνια φλεγμονή παίζει σημαντικό ρόλο στη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες, στην αρτηριακή δυσκαμψία και στις βλάβες της εσωτερικής επένδυσης των αιμοφόρων αγγείων. Μια αντιφλεγμονώδης διατροφή, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, άπαχες πρωτεΐνες, δημητριακά ολικής άλεσης και υγιεινά λιπαρά, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου καρδιακής νόσου.

Στο πλαίσιο αυτής της διατροφής, ειδικοί ξεχωρίζουν και έξι μπαχαρικά – αρωματικά συστατικά που αξίζει να χρησιμοποιείτε στην κουζίνα σας.

1. Κανέλα

Η κανέλα μπορεί να προστεθεί σε ένα μπολ με γιαούρτι ή βρώμη, στο τσάι, στον καφέ ή σε ένα δροσερό smoothie, προσφέροντας περισσότερα από μια ευχάριστη γλυκιά γεύση. Σύμφωνα με διαιτολόγους, έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να βελτιώσει την αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο, τη χοληστερόλη και τους δείκτες φλεγμονής, υποστηρίζοντας τη μεταβολική υγεία και την καρδιά.

Ιδιαίτερα η κανέλα κεϋλάνης είναι πλούσια σε βιοδραστικές ενώσεις, όπως η κινναμαλδεΰδη, το κινναμωμικό οξύ και τα παράγωγά του, που διαθέτουν ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Οι ειδικοί προτείνουν τη συχνή ενσωμάτωσή της στα γεύματα, ώστε να αξιοποιούνται οι πιθανές ευεργετικές της ιδιότητες.

Προσοχή: Οι πολύ υψηλές δόσεις, όπως εκείνες που περιέχονται σε συμπληρώματα, ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με αντικαρκινικά φάρμακα, νικοτίνη, αντιπηκτικά ή φάρμακα για τον διαβήτη και την αρτηριακή πίεση. Ο κίνδυνος είναι πολύ χαμηλότερος όταν καταναλώνεται ως μπαχαρικό.

2. Γαρίφαλο

Το γαρίφαλο περιέχει δραστικές ενώσεις όπως η ευγενόλη, το άλφα-χουμουλένιο, το βήτα-καρυοφυλλένιο, το γαλλικό οξύ, η κερκετίνη και η λουτεολίνη. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η ευγενόλη, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων από το οξειδωτικό στρες και στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης.

Η ζεστή, γλυκιά και ελαφρώς πιπεράτη γεύση του προσθέτει βάθος τόσο σε γλυκές όσο και σε αλμυρές παρασκευές. Αν και συχνά συνδέεται με γλυκά, ταιριάζει και σε αλμυρά πιάτα. Ειδικοί προτείνουν περίπου ¼ κουταλιού του γλυκού τριμμένο γαρίφαλο ή δύο έως τρία ολόκληρα γαρίφαλα την ημέρα, σε τσάι ή στο φαγητό.

3. Σκόρδο

Το σκόρδο μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου καρδιακής νόσου με περισσότερους από έναν τρόπους. Περιέχει αλισίνη, μια δραστική ένωση που ενδέχεται να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στη βελτίωση της χοληστερόλης, στον περιορισμό της φλεγμονής και στην προστασία των αγγείων από τον σχηματισμό πλάκας.

Η αλισίνη παράγεται όταν το σκόρδο κόβεται ή ψιλοκόβεται. Για την καλύτερη αξιοποίηση των ιδιοτήτων του, οι ειδικοί προτείνουν μία έως δύο φρέσκες σκελίδες την ημέρα, λιωμένες ή ψιλοκομμένες, τις οποίες αφήνετε για λίγα λεπτά πριν από το μαγείρεμα.

Τα συμπληρώματα σκόρδου δεν συνιστώνται πάντα, καθώς μπορεί να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα, όπως τα αντιπηκτικά και η ασπιρίνη. Αντίθετα η χρήση του ίδιου του σκόρδου στη διατροφή θεωρείται απόλυτα ασφαλής.

4. Τζίντζερ

Εκτός από την πιπεράτη γεύση, το τζίντζερ προσθέτει σε γεύματα και ροφήματα και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις.

Οι τζιντζερόλες και οι σογκαόλες που περιέχει μπορεί να περιορίσουν τη φλεγμονή, να υποστηρίξουν υγιή επίπεδα σακχάρου και ινσουλίνης, να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματος και να βοηθήσουν στη μείωση των τριγλυκεριδίων. Για τα πιθανά καρδιοπροστατευτικά του οφέλη, οι διαιτολόγοι προτείνουν ένα έως δύο κουταλάκια του γλυκού φρέσκο τζίντζερ ή ½ κουταλάκι αποξηραμένο και τριμμένο την ημέρα.

Μπορείτε να το προσθέσετε σε τσάι, smoothies ή φαγητά που σοτάρονται γρήγορα σε δυνατή φωτιά. Μια ακόμη γευστική επιλογή για τα δροσερά φθινοπωρινά βράδια είναι ένα τσάι τζίντζερ μαζί με μπισκότα με τζίντζερ και μελάσα.

5. Μπούκοβο

Η τακτική κατανάλωση πιπεριών τσίλι έχει συσχετιστεί με έως και 17% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακή νόσο. Η καψαϊκίνη, η ένωση που δίνει στις πιπεριές την καυτερή τους γεύση, μπορεί να περιορίσει τη φλεγμονή μειώνοντας ορισμένες ουσίες του οργανισμού που την πυροδοτούν. Ενδέχεται επίσης να ενισχύσει την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, ενός αερίου που βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώνουν και να διαστέλλονται.

Το καυτερό μπούκοβο παράγεται από αποξηραμένες και θρυμματισμένες πιπεριές τσίλι, διατηρώντας την καψαϊκίνη τους. Έτσι, αποτελεί έναν πρακτικό και οικονομικό τρόπο να εντάξετε στη διατροφή σας αυτό το συστατικό και τα πιθανά οφέλη του.

6. Κουρκουμάς

Ο κουρκουμάς περιέχει κουρκουμίνη, που διαθέτει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οι οποίες βοηθούν στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων και υποστηρίζουν υγιή επίπεδα χοληστερόλης και αρτηριακής πίεσης.

Έχει επίσης φανεί ότι η κουρκουμίνη μειώνει τα επίπεδα της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, ενός δείκτη φλεγμονής στον οργανισμό. Η προσθήκη κουρκουμά στη διατροφή θεωρείται γενικά ασφαλής, αλλά οι υψηλές δόσεις από συμπληρώματα κουρκουμά ή κουρκουμίνης μπορεί να αλληλεπιδράσουν με αντιπηκτικά, αντιδιαβητικά φάρμακα ή αντιόξινα.

Ταιριάζει σε μαγειρευτά κατσαρόλας, κάρι, σούπες, smoothies και ροφήματα. Μπορεί επίσης να προστεθεί σε μαρινάδες για κοτόπουλο, προσφέροντας επιπλέον γεύση.

Και μια σημαντική σημείωση: Συνδυάστε τον με μαύρο πιπέρι. Η πιπερίνη του μαύρου πιπεριού μπορεί να αυξήσει τη βιοδιαθεσιμότητα της κουρκουμίνης, δηλαδή την ποσότητα που μπορεί να αξιοποιήσει ο οργανισμός.