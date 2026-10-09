Η φροντίδα του προστάτη μπορεί να ξεκινά από το πιάτο σας. Ένα λαχανικό στη σαλάτα, μια διαφορετική πηγή πρωτεΐνης ή λίγοι σπόροι στο φαγητό μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα από γεύση. Ορισμένες τροφές περιέχουν στοιχεία που έχουν συνδεθεί ερευνητικά με την προστασία των κυττάρων, τον περιορισμό της φλεγμονής και την υγεία του προστάτη.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο περνούν τα χρόνια. Περίπου ένας στους οκτώ άνδρες διαγιγνώσκεται με καρκίνο του προστάτη στη διάρκεια της ζωής του, με την πλειονότητα των περιστατικών να εμφανίζεται μετά την ηλικία των 65 ετών.

Κανένα τρόφιμο δεν εγγυάται προστασία και δεν υπάρχει τρόπος να προληφθεί πλήρως η νόσος. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι η υγιεινή διατροφή αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για τη μείωση του κινδύνου. Ποιες είναι, όμως, οι τροφές που ξεχωρίζουν και τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα για τα οφέλη τους, σύμφωνα με ειδικούς στο Health…

1. Ντομάτες

Οι ντομάτες και τα προϊόντα τους, όπως οι σούπες, ο πελτές και οι σάλτσες, είναι πλούσια σε λυκοπένιο, μια φυτική ένωση με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Το λυκοπένιο εξουδετερώνει ασταθή μόρια, προστατεύοντας τα κύτταρα από βλάβες και περιορίζοντας τη φλεγμονή. Έχει επίσης φανεί ότι αναστέλλει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Σε ανασκόπηση δεδομένων από δεκάδες μελέτες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του προστάτη μειωνόταν κατά 1% για κάθε αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης λυκοπενίου κατά 2 χιλιοστόγραμμα.

2. Σόγια

Τα τρόφιμα που παρασκευάζονται από σόγια, όπως το τόφου, το ενταμάμε, το γάλα σόγιας και το μίσο, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ενώσεις που ονομάζονται φυτοοιστρογόνα. Μελέτες δείχνουν ότι τα φυτοοιστρογόνα ενδέχεται να έχουν ιδιότητες καταστολής των όγκων, αναστέλλοντας τον σχηματισμό και την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Αυτό μάλιστα φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τον καρκίνο του προστάτη. Παρότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα, αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι τα φυτοοιστρογόνα μπορούν να συσσωρεύονται στον προστατικό αδένα και ότι η υψηλή κατανάλωση σόγιας συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

3. Σταυρανθή λαχανικά

Το μπρόκολο, το κέιλ, το λάχανο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και άλλα σταυρανθή λαχανικά είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά.

Περιέχουν επίσης σουλφοραφάνη, μια ένωση με αντικαρκινική δράση, η οποία ενδέχεται να βοηθά στην αποτροπή του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Ειδικά για τον καρκίνο του προστάτη, κλινικές δοκιμές και μελέτες δείχνουν ότι η σουλφοραφάνη μπορεί να παρεμβαίνει στα σήματα που εμπλέκονται στην ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

4. Λιπαρά ψάρια

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να συμπεριλαμβάνονται στο διαιτολόγιο λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, το σκουμπρί, οι σαρδέλες και η ρέγγα. Εκτός από άπαχη πρωτεΐνη και βιταμίνη D, προσφέρουν άφθονα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Αυτού του είδους τα λιπαρά μειώνουν τη φλεγμονή, έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ενδέχεται να αναστέλλουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Έρευνα έχει διαπιστώσει ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση ψαριών μπορεί να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του προστάτη. Παράλληλα, άλλη μελέτη του 2025 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε συσχέτιση ανάμεσα στην πρόσληψη ωμέγα-3 και στον χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερη έρευνα, καθώς τα αποτελέσματα των μελετών δεν είναι ομοιόμορφα.

5. Καρύδια Βραζιλίας

Τα καρύδια Βραζιλίας έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σελήνιο και ψευδάργυρο, δύο στοιχεία με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Παρότι τα επιστημονικά ευρήματα είναι αντικρουόμενα, ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι αυτά τα στοιχεία ενδέχεται να παρεμποδίζουν την εξέλιξη των καρκινικών κυττάρων.

Σε ανασκόπηση πολλών μελετών, τα δεδομένα έδειξαν ότι η λήψη συμπληρωμάτων σεληνίου μείωνε τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του προστάτη και επιβράδυνε την ανάπτυξη των όγκων μετά τη διάγνωση. Σε άλλη μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η υψηλότερη πρόσληψη ψευδαργύρου μέσω της διατροφής συνδεόταν με κατά 36% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του προστάτη.

6. Λιναρόσπορος και λινέλαιο

Ο λιναρόσπορος και το λινέλαιο είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, γνωστά για τη συμβολή τους στην πέψη και στην υγεία της καρδιάς. Ενδέχεται επίσης να δρουν κατά του καρκίνου του προστάτη. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι ο λιναρόσπορος περιέχει ωφέλιμα λιπαρά, συγκεκριμένα το άλφα-λινολενικό οξύ (ALA), που ανήκει στα ωμέγα-3, καθώς και λιγνάνες, οι οποίες είναι φυτοοιστρογόνα. Και οι δύο αυτές κατηγορίες συστατικών έχουν πιθανές αντικαρκινικές ιδιότητες.

Ειδικότερα, έρευνες υποδεικνύουν ότι η ιδιαίτερη θρεπτική σύνθεση του λιναρόσπορου μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη ορμονοεξαρτώμενων καρκίνων, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου του μαστού και του προστάτη.

7. Κολοκυθόσποροι

Οι κολοκυθόσποροι έχουν υψηλή θρεπτική αξία: προσφέρουν φυτικές ίνες, πρωτεΐνη, ωφέλιμα λιπαρά, καθώς και μια ποικιλία βιταμινών και μετάλλων.

Ο ψευδάργυρος, το σελήνιο και οι φυτικές ενώσεις με αντιφλεγμονώδη δράση που περιέχουν είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για την υγεία του προστάτη. Συγκεκριμένα, μια βιοδραστική ένωση που ονομάζεται κουκουρβιτακίνη έχει δείξει δράση κατά των καρκινικών κυττάρων του προστάτη σε δοκιμές, οι οποίες ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπους.

Μια δίαιτα φιλική προς τον προστάτη

Προτιμήστε φρούτα, λαχανικά και φυτικές πηγές πρωτεΐνης όποτε μπορείτε. Έρευνες δείχνουν ότι οι άνδρες που ακολουθούν ένα διαιτολόγιο βασισμένο κυρίως σε φυτικές τροφές έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Αυτές οι τροφές περιέχουν επίσης ποικιλία φυτοθρεπτικών συστατικών, δηλαδή φυτικών ενώσεων με ευεργετικές επιδράσεις στη συνολική υγεία.

Περιορίστε το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά με πολλά λιπαρά. Ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει την υψηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος, επεξεργασμένου κρέατος ή/και γαλακτοκομικών με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά με μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη.

Μειώστε τη ζάχαρη και τα κορεσμένα λιπαρά. Δώστε προσοχή στα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε επεξεργασμένη ζάχαρη και ανθυγιεινά κορεσμένα λιπαρά, καθώς μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη.