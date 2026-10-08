Η υψηλή χοληστερίνη εμφανίζεται αθόρυβα, αλλά οι συνέπειες είναι δυνητικά σοβαρές για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων. Οι καθημερινές επιλογές στο τραπέζι μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη διαχείρισή της. Δίνοντας προσοχή σε όσα βάζετε στο πιάτο σας, μικρές καθημερινές επιλογές μπορούν, αθροιστικά, να οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση των τιμών της.

Ανάμεσα στις φυτικές πηγές πρωτεΐνης, υπάρχει ένα οικονομικό και χορταστικό τρόφιμο που οι διατροφολόγοι ξεχωρίζουν για έναν συγκεκριμένο λόγο: συνδυάζει την πρωτεΐνη με διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν τον οργανισμό να απομακρύνει τη χοληστερίνη. Προστίθεται εύκολα σε πολλές συνταγές και μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στη μείωση της «κακής» LDL. Ποια είναι αυτή η επιλογή και ποιες άλλες τροφές αξίζουν μια θέση στο καθημερινό σας μενού;

Η κορυφαία επιλογή για τη μείωση της χοληστερίνης

Σύμφωνα με διατροφολόγους στο Today, τα φασόλια αποτελούν κορυφαία επιλογή, καθώς προσφέρουν έναν εξαιρετικό συνδυασμό φυτικής πρωτεΐνης και διαλυτών φυτικών ινών. Οι τελευταίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη μείωση της LDL χοληστερίνης, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Τα μικρά λευκά φασόλια έχουν τις περισσότερες φυτικές ίνες, παρέχοντας πάνω από 9 γραμμάρια ανά μερίδα. Ακολουθούν τα μαύρα φασόλια και τα κόκκινα, καθένα από τα οποία περιέχει περίπου 8 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα. Παράλληλα, είναι οικονομικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές διαφορετικές συνταγές και διατηρούνται εύκολα, ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμα στην κουζίνα.

Άλλες επιλογές για μείωση της χοληστερίνης

Τα φασόλια, σύμφωνα με τους διατροφολόγους, αποτελούν την κορυφαία επιλογή, αλλά όχι τη μοναδική. Ένα ακόμη όσπριο που ξεχωρίζει είναι οι φακές, οι οποίες προσφέρουν επίσης σημαντική ποσότητα φυτικών ινών μαζί με φυτική πρωτεΐνη. Μια μερίδα μισού φλιτζανιού παρέχει 9 γραμμάρια πρωτεΐνης και 8 γραμμάρια φυτικών ινών.

Επιπλέον, οι φακές έχουν από τη φύση τους πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Οι διατροφολόγοι τις συστήνουν και για πρακτικούς λόγους: μαγειρεύονται σχετικά γρήγορα και μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν μέρος ή ολόκληρη την ποσότητα κρέατος σε μια συνταγή. Είναι εξαιρετικές σε σούπες, ενώ μπορούν επίσης να προστεθούν σε σαλάτες και σάλτσες για ζυμαρικά.

Πέρα από τις φυτικές ίνες, σημαντικό ρόλο στη μείωση της χοληστερίνης, έχουν και τα ακόρεστα λιπαρά. Όπως επισημαίνουν διατροφολόγοι, η αντικατάσταση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά από τροφές πλούσιες σε ακόρεστα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της LDL.

Στις προτεινόμενες επιλογές περιλαμβάνονται οι ξηροί καρποί, ιδιαίτερα τα αμύγδαλα και τα καρύδια. Μια χούφτα αποτελεί συνήθως μια χορταστική μερίδα, ενώ ένα άλειμμα ξηρών καρπών μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για βούτυρο πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί, σε φρούτα ή να προστεθεί σε smoothies.

Μπορείτε επίσης να τους προσθέσετε στο γιαούρτι και στις σαλάτες ή να τους καταναλώσετε σκέτους ως σνακ. Πρόκειται για έναν εύκολο τρόπο να προσθέσετε πρωτεΐνη και λιπαρά που ωφελούν την καρδιά στην καθημερινότητά σας, χωρίς να χρειάζεται να μαγειρέψετε.