Τα αυγά αποτελούν βασική επιλογή πρωινού για πολλούς, αν και μπορούν να βρουν θέση σε οποιοδήποτε γεύμα. Στο παρελθόν είχαν δαιμονοποιηθεί για την περιεκτικότητά τους σε χοληστερόλη, παρότι πλέον γνωρίζουμε ότι η χοληστερόλη των τροφίμων δεν αποτελεί βασικό παράγοντα διαμόρφωσης δυσμενών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα.

Παράλληλα, είναι πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας, χολίνης, υγιεινών λιπαρών και βιταμίνης D — θρεπτικών συστατικών ζωτικής σημασίας για την υγιή γήρανση.

Τώρα, μια νέα μεγάλη μελέτη, η οποία παρακολούθησε σχεδόν 40.000 ενηλίκους για περισσότερα από 15 χρόνια, διαπίστωσε ότι όσοι κατανάλωναν τακτικά αυγά είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Πώς έγινε η μελέτη

Οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν εάν η τακτική κατανάλωση αυγών θα μπορούσε να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε βάθος χρόνου. Για αυτό το σκοπό, ανέλυσαν δεδομένα από τη μελέτη Adventist Health Study-2, παρακολουθώντας τις διατροφικές συνήθειες και την εξέλιξη της υγείας 39.782 ενηλίκων για διάστημα 15,6 ετών κατά μέσο όρο.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν – μεταξύ άλλων – πόσο συχνά έτρωγαν αυγά και οι ερευνητές παρακολούθησαν ποιοι εμφάνισαν τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η αρχική υπόθεσή τους ήταν ότι η κατανάλωση αυγών θα συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο λόγω της περιεκτικότητάς τους σε χολίνη, ένα θρεπτικό συστατικό που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η χολίνη είναι πρόδρομη ουσία της ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που συμμετέχει στη μνήμη και τη μάθηση, ενώ συμβάλλει και στη διατήρηση της δομικής ακεραιότητας των κυτταρικών μεμβρανών.

Τα αυγά αποτελούν μία από τις πλουσιότερες – και πιο αποδοτικές – διατροφικές πηγές χολίνης. Πρόκειται εξάλλου για ένα συστατικό που δεν βρίσκεται σε αφθονία σε πολλές τροφές.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα για τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο συχνότερα έτρωγαν αυγά οι συμμετέχοντες τόσο χαμηλότερος ήταν ο κίνδυνος εμφάνισης Αλτσχάιμερ.

Σε σύγκριση με όσους έτρωγαν αυγά σπάνια ή ποτέ, οι συμμετέχοντες που τα κατανάλωναν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα είχαν έως και 27% χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου. Ακόμη και η περιορισμένη κατανάλωση, της τάξης του ενός έως τριών αυγών τον μήνα, συνδέθηκε με κάποιον βαθμό μείωσης του κινδύνου.

Πέρα από τη χολίνη, τα οφέλη της οποίας αναλύθηκαν παραπάνω, τα αυγά παρέχουν επίσης άλλα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τον εγκέφαλο, όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, αντιοξειδωτικές ουσίες που συσσωρεύονται στον εγκεφαλικό ιστό. Περιέχουν ακόμη βιταμίνη Β12, απαραίτητη για τη λειτουργία των νεύρων, και σελήνιο, το οποίο ενισχύει την αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού.

Συμπερασματικά…

Παρότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας και αποτελέσματος, επειδή είναι έρευνα παρατήρησης, εντούτοις τα ευρήματα προστίθενται στα ολοένα περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι διατροφικά πρότυπα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τον εγκέφαλο, όπως η χολίνη, μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της γνωστικής λειτουργίας με την πάροδο της ηλικίας.