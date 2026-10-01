Εδώ και δεκαετίες έχουν αποκτήσει σχεδόν το φωτοστέφανο του «καλού λίπους». Τα ωμέγα λιπαρά οξέα βρίσκονται στα ψάρια, στους ξηρούς καρπούς, στους σπόρους και στα φυτικά έλαια, ενώ καταναλώνονται ευρέως και ως συμπληρώματα διατροφής.

Τα ωμέγα-3, ειδικότερα, αποτελούν σημαντικά συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών και συμμετέχουν σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού. Το DHA βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στον εγκέφαλο και στον αμφιβληστροειδή, ενώ EPA και DHA έχουν μελετηθεί εκτενώς για τη σχέση τους με την καρδιαγγειακή υγεία, όπως επισημαίνουν τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH).

Μόνο που στη βιολογία οι ταμπέλες «καλό» και «κακό» σπάνια αρκούν. Μια νέα προκλινική μελέτη από την Ιατρική Σχολή του Yale φωτίζει μια πολύ πιο σύνθετη πλευρά των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων: των PUFAs, οικογένεια στην οποία ανήκουν τα ωμέγα-3 και τα ωμέγα-6.

Το εύρημα προκαλεί ενδιαφέρον: κάτω από συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες, τα λιπαρά αυτά μπορούν να εισέλθουν σε κύτταρα του ανοσοποιητικού και να περιορίσουν την ικανότητά τους να σκοτώνουν καρκινικά κύτταρα.

Και τα κύτταρα που επηρεάζονται δεν είναι τυχαία: Είναι οι natural killer, οι φυσικοί «δολοφόνοι» του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Science Signaling, δεν αποδεικνύει ότι η κατανάλωση ψαριού, ξηρών καρπών ή ωμέγα-3 προκαλεί καρκίνο. Ανοίγει όμως ένα πολύ πιο ενδιαφέρον ερώτημα: Μπορεί ένα λιπαρό οξύ που σε ένα βιολογικό περιβάλλον λειτουργεί προστατευτικά, σε ένα άλλο να διευκολύνει έναν όγκο να ξεφύγει από την άμυνα του οργανισμού;

Οι φυσικοί «δολοφόνοι» που περιπολούν στο σώμα μας

Για να καταλάβουμε τη σημασία της ανακάλυψης, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς στρατιώτες του ανοσοποιητικού.

Τα κύτταρα natural killer (NK) αποτελούν μέρος του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος. Περιπολούν στον οργανισμό αναζητώντας κύτταρα που δεν συμπεριφέρονται φυσιολογικά, ανάμεσά τους κύτταρα μολυσμένα από ιούς αλλά και καρκινικά κύτταρα.

Σε αντίθεση με τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα NK κύτταρα μπορούν να αντιδρούν χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ευαισθητοποίηση απέναντι σε ένα συγκεκριμένο αντιγόνο. Εντοπίζουν ύποπτα κύτταρα και απελευθερώνουν μόρια που μπορούν να τα οδηγήσουν στον θάνατο.

Ο ερευνητής Φαρμακολογίας του Yale Yi Luan και οι συνεργάτες του εντόπισαν έναν μηχανισμό μέσω του οποίου τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μπορούν να επηρεάσουν την αντικαρκινική δράση των NK κυττάρων μέσω μιας πρωτεΐνης με το όνομα LRP5 – LDL receptor-related protein 5. Η LRP5 φαίνεται ουσιαστικά να λειτουργεί ως «πύλη» εισόδου.

Η LRP5 ανοίγει την πόρτα και οι φυσικοί «δολοφόνοι» χάνουν δύναμη

Οι ίδιοι ερευνητές είχαν ήδη δείξει σε προηγούμενη μελέτη στο Nature Communications ότι η LRP5 μπορεί να μεταφέρει επιλεκτικά μη εστεροποιημένα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα στο εσωτερικό διαφορετικών κυττάρων, μεταξύ αυτών και των NK.

Το επόμενο ερώτημα ήταν προφανές: τι συμβαίνει όταν αυτά τα λιπαρά περάσουν μέσα στους ΝΚ; Σύμφωνα με τη νέα μελέτη στο Science Signaling, η μεταφορά των PUFAs μέσω της LRP5 καταστέλλει το mTORC1 και τη γλυκόλυση στα NK κύτταρα.

Η λεπτομέρεια είναι κρίσιμη. Για να επιτεθεί αποτελεσματικά ένα ανοσοκύτταρο, χρειάζεται ενέργεια. Η μεταβολική του δραστηριότητα είναι μέρος του οπλοστασίου του. Όταν αυτή περιορίζεται, περιορίζεται και η ικανότητά του να σκοτώνει.

Έτσι, τα PUFAs δεν φαίνεται απλώς να επηρεάζουν τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα. Μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να αλλάζουν και το μικροπεριβάλλον του όγκου, αποδυναμώνοντας έναν από τους φυσικούς αντιπάλους του.

«Τα PUFAs διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του όγκου, επηρεάζοντας όχι μόνο τα καρκινικά κύτταρα αλλά και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος εντός του μικροπεριβάλλοντος του όγκου», σημειώνει ο καθηγητής Luan.

Και προσθέτει: «Δεδομένης της ευρείας προώθησης των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων ως ωφέλιμων συμπληρωμάτων διατροφής, κρίνεται απαραίτητη η καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις πιθανές ανεπιθύμητες επιδράσεις τους».

Τι συνέβη όταν οι επιστήμονες έκλεισαν την «πύλη»

Το πιο ενδιαφέρον μέρος του πειράματος ήρθε όταν οι ερευνητές παρενέβησαν στην LRP5. Όταν η πρωτεΐνη έλειπε από τα NK κύτταρα ή τροποποιήθηκε ώστε να μην μπορεί να επιτελέσει κανονικά τη λειτουργία μεταφοράς, οι φυσικοί φονείς έγιναν αποτελεσματικότεροι απέναντι στα καρκινικά κύτταρα.

Το αποτέλεσμα παρατηρήθηκε τόσο σε κυτταρικές καλλιέργειες όσο και σε πειραματόζωα. Σε μοντέλα καρκίνου του παχέος εντέρου, η απώλεια της LRP5 στα NK κύτταρα περιόρισε την ανάπτυξη του όγκου. Παράλληλα, ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα των immune checkpoint inhibitors, των αναστολέων σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού, μιας κατηγορίας ανοσοθεραπείας που έχει αλλάξει τη θεραπεία αρκετών μορφών καρκίνου.

Το εύρημα ανοίγει μια συναρπαστική ερευνητική κατεύθυνση: μήπως ο μεταβολισμός των λιπαρών οξέων αποτελεί έναν από τους παράγοντες που καθορίζουν πόσο αποτελεσματικά μπορεί το ανοσοποιητικό να πολεμήσει έναν όγκο;

Το ωμέγα-6 και ένας από τους δυσκολότερους καρκίνους του μαστού

Η έρευνα του Yale δεν εμφανίζεται σε επιστημονικό κενό. Τον Μάρτιο του 2025, ερευνητές του Weill Cornell Medicine δημοσίευσαν στο Science μια μελέτη που έδειξε ότι το λινελαϊκό οξύ, ένα απαραίτητο ωμέγα-6 λιπαρό οξύ, μπορεί να προωθεί την ανάπτυξη του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού, ενός ιδιαίτερα επιθετικού υποτύπου.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το λινελαϊκό οξύ συνδέεται με την πρωτεΐνη FABP5 και ενεργοποιεί το μονοπάτι mTORC1, ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου της κυτταρικής ανάπτυξης και του μεταβολισμού.

Το σημαντικό είναι ότι το φαινόμενο δεν εμφανίστηκε με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους καρκίνους του μαστού. Ήταν ιδιαίτερα εμφανές στα τριπλά αρνητικά καρκινικά κύτταρα, όπου η FABP5 βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, και όχι στους ορμονοευαίσθητους υποτύπους.

Σε μοντέλο ποντικού, δίαιτα πλούσια σε λινελαϊκό οξύ ενίσχυσε την ανάπτυξη των όγκων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά από το Weill Cornell Medicine.

«Αυτή η ανακάλυψη συμβάλλει στην αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ των διατροφικών λιπαρών και του καρκίνου, ενώ παράλληλα ρίχνει φως στον τρόπο προσδιορισμού των ασθενών που ενδέχεται να ωφεληθούν περισσότερο από συγκεκριμένες διατροφικές συστάσεις, στο πλαίσιο μιας εξατομικευμένης προσέγγισης», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης John Blenis, καθηγητής Φαρμακολογίας στο Weill Cornell Medicine.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη ένδειξη για το πού οδηγείται η έρευνα: όχι προς έναν νέο κατάλογο «καλών» και «κακών» τροφών, αλλά προς μια πολύ πιο εξατομικευμένη κατανόηση της σχέσης διατροφής και καρκίνου.

Το παράδοξο: Άλλο ωμέγα-3 φαίνεται να κάνει ακριβώς το αντίθετο

Αν σταματούσαμε εδώ, θα ήταν εύκολο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι «τα πολυακόρεστα λιπαρά βοηθούν τον καρκίνο».

Θα ήταν όμως λάθος. Γιατί υπάρχουν πειραματικά δεδομένα που δείχνουν την αντίθετη επίδραση για συγκεκριμένα ωμέγα-3.

Το 2024, μελέτη στο Cancer Immunology Research της American Association for Cancer Research εξέτασε το DHA, ένα από τα κυριότερα μακράς αλύσου ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Σε μοντέλο μελανώματος σε ποντίκια, το DHA ενίσχυσε την αντικαρκινική λειτουργία των NK κυττάρων και η καταστολή της ανάπτυξης του όγκου φάνηκε να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από αυτά. Η δράση συνδέθηκε με μεταβολικές αλλαγές που αφορούσαν την οξειδωτική φωσφορυλίωση και την PGC-1α. Αυτό είναι το πραγματικά ενδιαφέρον επιστημονικό παράδοξο.

Από τη μία, PUFAs μπορούν μέσω της LRP5 να αποδυναμώνουν την αντικαρκινική δράση των NK κυττάρων. Από την άλλη, το DHA μπορεί σε διαφορετικό πειραματικό μοντέλο να την ενισχύει.

Δεν πρόκειται κατ’ ανάγκη για αντίφαση. Πρόκειται για την πολυπλοκότητα της βιολογίας:

διαφορετικό λιπαρό οξύ,

διαφορετικός καρκίνος,

διαφορετική δόση,

διαφορετικό μικροπεριβάλλον και

διαφορετικός μεταβολικός μηχανισμός.

Τα ποντίκια δεν είναι άνθρωποι και μια κάψουλα δεν είναι ένα ψάρι

Εδώ χρειάζεται η σημαντικότερη υποσημείωση της ιστορίας. Οι μελέτες που προκαλούν τώρα το ενδιαφέρον είναι προκλινικές. Τα κρίσιμα πειράματα έγιναν σε κύτταρα και ζωικά μοντέλα.

Δεν αποδεικνύουν ότι ένας άνθρωπος που τρώει λιπαρά ψάρια, καρύδια ή άλλες τροφές πλούσιες σε πολυακόρεστα λιπαρά αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ή αποδυναμώνει την αντικαρκινική του ανοσία.

Ούτε τα «ωμέγα-3» είναι μία ουσία. Τα κυριότερα είναι τα ALA, EPA και DHA, με διαφορετικές πηγές και μεταβολικές διαδρομές. Το ALA βρίσκεται κυρίως σε φυτικές πηγές, ενώ EPA και DHA κυρίως σε ψάρια και θαλασσινά, όπως εξηγούν τα NIH.

Υπάρχει επίσης μια κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στο τρόφιμο και στο συμπλήρωμα. Μια σαρδέλα δεν είναι μια κάψουλα ιχθυελαίου. Το τρόφιμο αποτελεί ένα σύνθετο σύνολο πρωτεϊνών, λιπαρών, βιταμινών και άλλων θρεπτικών συστατικών, ενώ ένα συμπλήρωμα μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένες ενώσεις σε πολύ διαφορετικές συγκεντρώσεις.

Γι’ αυτό τα νέα ευρήματα δεν αποτελούν λόγο να αφαιρέσει κανείς τα ψάρια, τους ξηρούς καρπούς ή άλλες πηγές ακόρεστων λιπαρών από μια ισορροπημένη διατροφή.

Αποτελούν λόγο να είμαστε πολύ πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην ιδέα ότι, επειδή ένα συστατικό θεωρείται ωφέλιμο, «όσο περισσότερο τόσο καλύτερα».

Τα συμπληρώματα δεν είναι αντικαρκινική ασπίδα

Η διάκριση γίνεται ακόμη πιο σημαντική όταν μιλάμε για συμπληρώματα. Για τους ασθενείς με καρκίνο, η διατροφική υποστήριξη αποτελεί ουσιαστικό μέρος της φροντίδας, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κίνδυνος απώλειας βάρους και μυϊκής μάζας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ESPEN για την κλινική διατροφή στον καρκίνο τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης αξιολόγησης της πρόσληψης τροφής, του σωματικού βάρους και της θρεπτικής κατάστασης ήδη από τη διάγνωση.

Οι ίδιες οδηγίες εξετάζουν τη χρήση μακράς αλύσου ωμέγα-3 σε συγκεκριμένους ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και κινδυνεύουν από απώλεια βάρους ή υποθρεψία, ως πιθανή παρέμβαση για τη σταθεροποίηση ή βελτίωση της όρεξης, της πρόσληψης τροφής, της άλιπης μάζας και του βάρους. Πρόκειται όμως για ειδική κλινική κατάσταση και όχι για γενική σύσταση λήψης συμπληρωμάτων από όλους.

Αυτό είναι και το σημείο όπου η νέα έρευνα αποκτά πρακτικό ενδιαφέρον χωρίς να μετατρέπεται σε διατροφικό συναγερμό.

Κανένα συμπλήρωμα δεν είναι αυτομάτως αθώο επειδή χαρακτηρίζεται «φυσικό» και κανένας ασθενής με καρκίνο δεν θα πρέπει να τροποποιεί μόνος του τη διατροφή ή τα συμπληρώματά του εξαιτίας μιας προκλινικής μελέτης.

Από τη «σωστή διατροφή» στη διατροφή ακριβείας

Ίσως, τελικά, αυτό να είναι το σημαντικότερο μήνυμα των νέων ερευνών. Ο καρκίνος δεν είναι μία ασθένεια. Δύο όγκοι στο ίδιο όργανο μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικά μοριακά χαρακτηριστικά και να ανταποκρίνονται διαφορετικά ακόμη και στην ίδια θεραπεία.

Γιατί λοιπόν να περιμένουμε ότι ένα θρεπτικό συστατικό θα έχει πάντοτε την ίδια επίδραση; Η μελέτη του Weill Cornell δείχνει ότι το λινελαϊκό οξύ μπορεί να έχει διαφορετική επίδραση ανάλογα με το μοριακό προφίλ του καρκίνου του μαστού: η ενεργοποίηση του μονοπατιού FABP5–mTORC1 εντοπίστηκε ιδιαίτερα στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, όπου η FABP5 εμφανίζεται σε υψηλότερα επίπεδα.

Η έρευνα του Yale δείχνει ότι η μεταφορά λιπαρών μέσω ενός συγκεκριμένου υποδοχέα μπορεί να μεταβάλλει τη συμπεριφορά των NK κυττάρων. Και η έρευνα για το DHA δείχνει ότι ένα ωμέγα-3 μπορεί, σε διαφορετικές συνθήκες, να ενισχύσει την αντικαρκινική δράση των ίδιων κυττάρων.

Το επόμενο ερώτημα, επομένως, δεν είναι απλώς: «Είναι τα ωμέγα καλά ή κακά;»

Είναι: Ποιο λιπαρό οξύ; Σε ποια ποσότητα; Σε ποιον άνθρωπο; Σε ποιον τύπο καρκίνου; Και κατά τη διάρκεια ποιας θεραπείας;

Αυτή είναι η υπόσχεση της διατροφής ακριβείας: όχι μια «αντικαρκινική δίαιτα», αλλά η δυνατότητα να κατανοήσουμε κάποτε αν το μοριακό και μεταβολικό προφίλ ενός ασθενούς και του όγκου του μπορεί να οδηγήσει σε πιο εξατομικευμένες διατροφικές παρεμβάσεις.

Το τέλος των εύκολων απαντήσεων

Τα νέα δεδομένα δεν μετατρέπουν τα ωμέγα-3 από «καλά» λιπαρά σε «κακά». Κάνουν κάτι επιστημονικά πολύ πιο ενδιαφέρον: αμφισβητούν την ιδέα ότι ένα θρεπτικό συστατικό έχει πάντα την ίδια επίδραση, ανεξάρτητα από το βιολογικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.

Δεν υπάρχει σήμερα κλινική απόδειξη ότι η κατανάλωση ωμέγα-3 μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής αφοπλίζει την άμυνα του ανθρώπου απέναντι στον καρκίνο. Υπάρχει, όμως, ένα νέο πεδίο έρευνας που δείχνει πόσο στενά μπορεί να συνδέονται ο μεταβολισμός, η διατροφή, το ανοσοποιητικό σύστημα και η συμπεριφορά ενός όγκου.

Και ίσως εκεί βρίσκεται η πραγματική είδηση. Όχι ότι ανακαλύψαμε ξαφνικά πως τα «καλά λιπαρά» είναι κακά. Αλλά ότι η επιστήμη αρχίζει να εγκαταλείπει αυτή την απλοϊκή γλώσσα.

Γιατί το μέλλον της διατροφής στον καρκίνο πιθανότατα δεν θα χωρά σε λίστες με «τροφές που προστατεύουν» και «τροφές που βλάπτουν».

Θα βρίσκεται σε ένα πολύ πιο δύσκολο ερώτημα: τι κάνει ένα συγκεκριμένο θρεπτικό συστατικό, σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, με έναν συγκεκριμένο όγκο, σε μια συγκεκριμένη στιγμή της θεραπείας του;