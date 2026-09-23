Η πρώτη διατροφική επιλογή της ημέρας μπορεί να γίνει ένας πολύτιμος σύμμαχος για την καρδιά. Ένα απλό και οικονομικό τρόφιμο, που διατηρείται για καιρό στο ντουλάπι, προσφέρει τις διαλυτές φυτικές ίνες που συμβάλλουν στον περιορισμό της «κακής» χοληστερίνης – και σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες μέσα σε μόλις λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με διατροφολόγους στο Very Well Health, το κορυφαίο πρωινό για όσους θέλουν να μειώσουν τα επίπεδα της χοληστερίνης είναι η βρώμη. Μάλιστα, με τα κατάλληλα συνοδευτικά μετατρέπεται σε ένα πλήρες και ιδιαίτερα θρεπτικό πρωινό.

Γιατί η βρώμη βοηθά στη μείωση της χοληστερίνης

Η βρώμη αποτελεί πηγή διαλυτών φυτικών ινών και ειδικότερα β-γλυκάνης, η οποία συμβάλλει στη μείωση της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας, δηλαδή της LDL ή «κακής» χοληστερίνης. Η β-γλυκάνη δεσμεύει τη χοληστερίνη στο πεπτικό σύστημα και διευκολύνει την απομάκρυνσή της από τον οργανισμό.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες της βρώμης σχηματίζουν στο έντερο μια ουσία που μοιάζει με γέλη. Αυτή «παγιδεύει» τη χοληστερίνη, εμποδίζοντας την απορρόφησή της στην κυκλοφορία του αίματος.

Μία μερίδα βρώμης –περίπου ένα φλιτζάνι – παρέχει γύρω στα τέσσερα γραμμάρια διαλυτών φυτικών ινών και αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο για να ξεκινήσετε την ημέρα σας.

Πώς να αυξήσετε τη θρεπτική αξία του πρωινού σας

Με την προσθήκη φρέσκων φρούτων, όπως τα μούρα, οι μπανάνες, τα μήλα κ.α., εμπλουτίζετε το πρωινό με βιταμίνες, αντιοξειδωτικές ουσίες και ακόμη περισσότερες φυτικές ίνες, υποστηρίζοντας συνολικά την υγεία της καρδιάς. Τα αμύγδαλα, τα καρύδια και οι σπόροι chia προσφέρουν υγιεινά λιπαρά, πρωτεΐνες και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι επίσης ωφέλιμα για την καρδιαγγειακή υγεία.

Για όσους επιθυμούν πιο γλυκιά γεύση, οι διατροφολόγοι προτείνουν την προσθήκη κανέλας και μικρής ποσότητας μελιού. Και τα δύο χαρίζουν φυσική γλυκύτητα, ενώ παράλληλα προσφέρουν αντιοξειδωτικές ουσίες.

Η «αρχή» μιας ισορροπημένης διατροφής

Ένα μπολ βρώμης μπορεί να αποτελέσει την αρχή, αλλά η μείωση της χοληστερίνης προϋποθέτει συνολικά ισορροπημένες διατροφικές επιλογές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει άφθονα λαχανικά, άπαχες πηγές πρωτεΐνης, όπως ψάρια και όσπρια, προϊόντα ολικής άλεσης και υγιεινά λιπαρά, όπως εκείνα που περιέχονται στο αβοκάντο και το ελαιόλαδο.

Τι άλλο βοηθά στη μείωση της χοληστερίνης

Η αποφυγή τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα ή τρανς λιπαρά.

Ο περιορισμός των τροφίμων με μεγάλη ποσότητα νατρίου.

Η αποφυγή προϊόντων που περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα.

Η αύξηση της κατανάλωσης τροφίμων πλούσιων σε φυτικές ίνες.

Επίσης, η διατήρηση ενός υγιούς βάρους, η τακτική άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος και ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ ενισχύουν επιπλέον τα οφέλη της διατροφής στη μείωση της χοληστερίνης.