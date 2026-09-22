Η φροντίδα της υγείας του προστάτη γίνεται ολοένα σημαντικότερη όσο περνούν τα χρόνια. Περίπου 1 στους 8 άνδρες διαγιγνώσκεται με καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του, με την πλειονότητα των περιστατικών να εμφανίζεται μετά την ηλικία των 65 ετών.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί στο Health, παρότι δεν υπάρχει τρόπος να προληφθεί πλήρως η νόσος, οι έρευνες δείχνουν ότι ορισμένες συνήθειες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου. Μεταξύ αυτών είναι και η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής. Συγκεκριμένα, τροφές όπως οι άπαχες πηγές πρωτεΐνης και τα φυτικά τρόφιμα που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά έχουν συνδεθεί με την υγεία του προστάτη.

1. Ντομάτες

Οι ντομάτες και τα προϊόντα τους, όπως οι σούπες, ο πελτές και οι σάλτσες, είναι πλούσια σε λυκοπένιο, μια ισχυρή αντιοξειδωτική φυτική ένωση. Το λυκοπένιο εξουδετερώνει ασταθή μόρια, προστατεύοντας έτσι τα κύτταρα από βλάβες και περιορίζοντας τη φλεγμονή. Έχει επίσης φανεί ότι μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Σε ανασκόπηση δεδομένων από δεκάδες μελέτες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του προστάτη μειωνόταν κατά 1% για κάθε αύξηση κατά 2 mg στην ημερήσια πρόσληψη λυκοπενίου.

2. Σόγια

Οι τροφές από σόγια, όπως το τόφου, τα φασόλια ενταμάμε, το γάλα σόγιας και το μίσο, περιέχουν μεγάλες ποσότητες φυτικών ενώσεων που ονομάζονται φυτοοιστρογόνα. Μελέτες δείχνουν ότι τα φυτοοιστρογόνα ενδέχεται να διαθέτουν αντικαρκινικές ιδιότητες, αναστέλλοντας τον σχηματισμό και την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Αυτό φαίνεται να ισχύει ιδιαίτερα για τον καρκίνο του προστάτη. Παρότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα, αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι τα φυτοοιστρογόνα μπορούν να συσσωρεύονται στον προστάτη και ότι μια διατροφή πλούσια σε σόγια συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

3. Σταυρανθή λαχανικά

Το μπρόκολο, η λαχανίδα, το λάχανο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το κουνουπίδι, η ρόκα και τα υπόλοιπα σταυρανθή λαχανικά είναι γεμάτα βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά.

Τα συγκεκριμένα λαχανικά περιέχουν επίσης σουλφοραφάνη, μια αντικαρκινική ένωση η οποία ενδέχεται να εμποδίζει τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Όσον αφορά ειδικά τον καρκίνο του προστάτη, κλινικές δοκιμές και μελέτες υποδεικνύουν ότι η σουλφοραφάνη μπορεί να διαταράσσει τα σήματα που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του προστάτη.

4. Λιπαρά ψάρια

Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να καταναλώνετε λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, το σκουμπρί, οι σαρδέλες και η ρέγγα. Εκτός από άπαχη πρωτεΐνη και βιταμίνη D, προσφέρουν άφθονα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Αυτά τα ωφέλιμα λιπαρά περιορίζουν τη φλεγμονή, διαθέτουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ενδέχεται να αναστέλλουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση ψαριών μπορεί να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του προστάτη. Μια άλλη μελέτη του 2025 κατέληξε ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην πρόσληψη ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και στον χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες έρευνες, καθώς τα αποτελέσματα των μελετών δεν είναι ομοιόμορφα.

5. Φιστίκια Βραζιλίας

Τα φιστίκια Βραζιλίας περιέχουν μεγάλες ποσότητες σεληνίου και ψευδαργύρου, δύο μετάλλων με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αν και τα επιστημονικά στοιχεία είναι ανάμεικτα, ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι αυτά τα μέταλλα μπορούν να παρεμβαίνουν στην εξέλιξη των καρκινικών κυττάρων.

Σε ανασκόπηση πολλών μελετών, τα δεδομένα έδειξαν ότι η λήψη συμπληρωμάτων σεληνίου μείωσε τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του προστάτη και επιβράδυνε την ανάπτυξη του όγκου μετά τη διάγνωση. Σε άλλη μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη πρόσληψη ψευδαργύρου μέσω της διατροφής συνδεόταν με κατά 36% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του προστάτη.

6. Λιναρόσπορος και λινέλαιο

Ο λιναρόσπορος και το λινέλαιο είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη θρεπτικά συστατικά, τα οποία είναι γνωστό ότι υποστηρίζουν την πέψη και την υγεία της καρδιάς.

Ενδέχεται επίσης να δρουν εναντίον του καρκίνου του προστάτη. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι ο λιναρόσπορος περιέχει ωφέλιμα λιπαρά, και ειδικότερα το ωμέγα-3 α-λινολενικό οξύ (ALA), καθώς και λιγνάνες, οι οποίες ανήκουν στα φυτοοιστρογόνα. Και τα δύο παρουσιάζουν πιθανές αντικαρκινικές ιδιότητες.

Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι η ιδιαίτερη διατροφική σύνθεση του λιναρόσπορου μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη ορμονοεξαρτώμενων καρκίνων, όπως ο καρκίνος του προστάτη. Χρειάζονται, πάντως, περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιωθεί αυτή η πιθανή επίδραση.

7. Γκουάβα

Η γκουάβα είναι πλούσια σε βιταμίνη C και λυκοπένιο, το ισχυρό αντιοξειδωτικό που περιέχεται και στις ντομάτες. Διαθέτει επίσης άλλες φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες ενδέχεται να δρουν εναντίον των καρκινικών κυττάρων.

Σε κλινικές μελέτες, εκχυλίσματα γκουάβα εμπόδισαν τον σχηματισμό και την εξάπλωση καρκινικών κυττάρων του προστάτη. Παρότι τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές σε ανθρώπους και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

8. Κολοκυθόσποροι

Οι κολοκυθόσποροι έχουν υψηλή διατροφική αξία, καθώς προσφέρουν φυτικές ίνες, πρωτεΐνη, ωφέλιμα λιπαρά και μια σειρά από βιταμίνες και μέταλλα.

Ο ψευδάργυρος, το σελήνιο και οι αντιφλεγμονώδεις φυτικές ενώσεις τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την υγεία του προστάτη. Μια βιοδραστική ένωση που ονομάζεται κουκουρβιτακίνη έχει δείξει ότι μπορεί να καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη σε δοκιμές που δεν πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπους.

Σε παλαιότερη μελέτη, η καθημερινή λήψη συμπληρωμάτων κολοκυθέλαιου, σε συνδυασμό με έλαιο από σερενόα, μείωσε έπειτα από τρεις μήνες τα επίπεδα του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA). Σημειώνεται πως τα αυξημένα επίπεδα PSA μπορεί να αποτελούν ένδειξη καρκίνου του προστάτη.

Πώς να ακολουθήσετε μια διατροφή φιλική προς τον προστάτη

Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, σπόρων, λιπαρών ψαριών και άλλων θρεπτικών τροφών μπορεί να ωφελήσει τόσο τον προστάτη όσο και τη συνολική υγεία. Εκτός από την τακτική ένταξη των παραπάνω τροφών στη διατροφή σας, είναι σημαντικό να ακολουθείτε ορισμένες βασικές συστάσεις:

Επιλέγετε φρούτα, λαχανικά και φυτικές πρωτεΐνες όποτε μπορείτε: Έρευνες υποδεικνύουν ότι οι άνδρες που ακολουθούν κυρίως φυτικές διατροφές παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Οι φυτικές τροφές περιέχουν επίσης διάφορα φυτοθρεπτικά συστατικά, δηλαδή φυτικές ενώσεις με ευεργετικές επιδράσεις στη συνολική υγεία.

Περιορίστε το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά με πολλά λιπαρά: Ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει τη μεγάλη κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη.

Μειώστε τη ζάχαρη και τα κορεσμένα λιπαρά: Χρειάζεται προσοχή στις τροφές που περιέχουν μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένης ζάχαρης και ανθυγιεινών κορεσμένων λιπαρών, καθώς ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη.