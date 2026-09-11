Για πολλούς ανθρώπους με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ο καφές προκαλεί δυσάρεστα συμπτώματα, όπως η καούρα. Αυτό συμβαίνει επειδή διεγείρει το στομάχι ώστε να παράγει περισσότερο οξύ, ενώ είναι και ο ίδιος από τη φύση του όξινος. Παράλληλα, η καφεΐνη μπορεί να χαλαρώσει τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα, επιτρέποντας στα επιπλέον γαστρικά οξέα να κινηθούν προς τον οισοφάγο.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να εγκαταλείψετε τον πρωινό σας καφέ. Διατροφολόγοι στο Eating Well, προτείνουν να δοκιμάσετε καφέ ψυχρής εκχύλισης, γνωστό ως cold brew. Η συγκεκριμένη μέθοδος, σε συνδυασμό με ορισμένες ακόμη προσαρμογές, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο να ξεκινάτε την ημέρα σας με αυτό το ενοχλητικό κάψιμο στο στήθος που μπορεί να φτάνει μέχρι και το λαιμό.

Γιατί ο cold brew είναι καλύτερη επιλογή για την παλινδρόμηση

Η ψυχρή εκχύλιση μπορεί να κάνει τον καφέ πιο ήπιο για το στομάχι και λιγότερο πιθανό να προκαλέσει παλινδρόμηση. Αντί για θερμότητα, η μέθοδος χρησιμοποιεί κρύο νερό και περισσότερο χρόνο για να αντλήσει τη γεύση από τους κόκκους. Με αυτόν τον τρόπο εκχυλίζονται πολύ μικρότερες ποσότητες όξινων ενώσεων σε σύγκριση με την παρασκευή ζεστού καφέ.

Παρότι το pH του cold brew δεν διαφέρει σημαντικά από εκείνο του ζεστού καφέ, περιέχει λιγότερα οξέα που αλληλεπιδρούν ουσιαστικά με το στομάχι και τον οισοφάγο.

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στην περιεκτικότητά του σε καφεΐνη. Αν και συχνά θεωρείται ότι το κρύο νερό αντλεί λιγότερη καφεΐνη από τους κόκκους, η πολύωρη εκχύλιση (για παράδειγμα πάνω από 16 ώρες) αντισταθμίζει την απουσία θερμότητας. Μάλιστα, τα έτοιμα συμπυκνώματα cold brew ενδέχεται να περιέχουν ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα.

Εάν λοιπόν η καφεΐνη πυροδοτεί τα συμπτώματα της παλινδρόμησης, οι ειδικοί συστήνουν να αραιώνετε τον cold brew με περισσότερο νερό ή γάλα χαμηλών λιπαρών ή φυτικό γάλα. Εναλλακτικά, μπορείτε να τον παρασκευάζετε χρησιμοποιώντας ένα μείγμα κανονικού και ντεκαφεϊνέ καφέ.

Πώς να παρασκευάζετε cold brew

Υλικά και Αναλογία

Καφές: 100 γραμμάρια (χοντροκομμένος).

Νερό: 1 λίτρο (κρύο ή σε θερμοκρασία δωματίου).

Εξοπλισμός: Ένα μεγάλο γυάλινο βάζο ή κανάτα και ένα φίλτρο καφέ.

Εκτέλεση

Ανάμειξη: Βάλτε τον χοντροκομμένο καφέ στο βάζο, προσθέστε το νερό και ανακατέψτε καλά ώστε να βραχούν όλοι οι κόκκοι.

Εκχύλιση: Κλείστε το βάζο και αφήστε το στο ψυγείο (ή στη θερμοκρασία δωματίου) για 12 έως 16 ώρες.

Φιλτράρισμα: Περάστε τον καφέ από ψιλή σήτα και στη συνέχεια από ένα χάρτινο φίλτρο καφέ για να απομακρύνετε τυχόν κατακάθια.

Σερβίρισμα: Σερβίρετε τον καφέ σε ποτήρι με πάγο. Αν ο καφές είναι πολύ δυνατός (συμπύκνωμα), αραιώστε τον με λίγο επιπλέον νερό ή γάλα.

Τι πρέπει να προσέχετε στον cold brew εάν έχετε παλινδρόμηση

Επιλέξτε σκούρο καβούρδισμα

Το είδος των κόκκων που χρησιμοποιείτε μπορεί να επηρεάζει τα συμπτώματα εξίσου με τη μέθοδο παρασκευής. Οι ποικιλίες με σκούρο καβούρδισμα τείνουν να αποτελούν την καλύτερη επιλογή.

Ο μεγαλύτερος χρόνος καβουρδίσματος διασπά περισσότερα από τα οξέα του καφέ. Έτσι, ένας σκουρόχρωμος καβουρδισμένος καφές μπορεί να είναι πιο ήπιος για το στομάχι από έναν ελαφρά καβουρδισμένο, παρότι η γεύση του είναι εντονότερη.

Δοκιμάστε ντεκαφεϊνέ ή μισή ποσότητα καφεΐνης

Για να μειώσετε την καφεΐνη χωρίς να αραιώσετε υπερβολικά το ρόφημά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καφέ με τη μισή συνήθη περιεκτικότητα. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε το δικό σας μείγμα, συνδυάζοντας αλεσμένο ντεκαφεϊνέ σκούρου καβουρδίσματος με τους κανονικούς κόκκους σας.

Μην πίνετε τον καφέ με άδειο στομάχι

Η κατανάλωση ενός όξινου ροφήματος με άδειο στομάχι, χωρίς τροφή που θα μπορούσε να μετριάσει την επίδραση των οξέων, ενδέχεται να επιδεινώσει τα συμπτώματα. Οι διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι η κατανάλωση καφέ μαζί με φαγητό, αντί με άδειο στομάχι, μπορεί να περιορίσει την οξύτητα και τον ερεθισμό.

Προσέξτε τι προσθέτετε στο φλιτζάνι

Ο ίδιος ο καφές μπορεί να αποτελεί μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Τα πρόσθετα που χρησιμοποιείτε ενδέχεται επίσης να συμβάλλουν στην εμφάνιση παλινδρόμησης. Οι κρέμες και τα γαλακτοκομικά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, όπως το πλήρες γάλα ή η κρέμα γάλακτος, μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα σε ορισμένους ανθρώπους. Προτιμήστε γάλα χαμηλών λιπαρών ή ένα φυτικό ρόφημα, όπως γάλα βρώμης ή αμυγδάλου.

Άλλες συστάσεις για την αντιμετώπιση της παλινδρόμησης

Μην ξαπλώνετε μετά το φαγητό

Για να παραμένει το περιεχόμενο του στομάχου στη σωστή θέση, αποφύγετε να ξαπλώνετε αμέσως μετά το φαγητό ή την κατανάλωση καφέ. Εάν συνηθίζετε να τρώτε αργά το βράδυ, μεταφέρετε το δείπνο τουλάχιστον δύο έως τρεις ώρες πριν από την κατάκλιση. Αν αυτό δεν αποδειχθεί αρκετό, μπορεί να βοηθήσει η ανύψωση του πάνω μέρους του σώματος με επιπλέον μαξιλάρια.

Καταναλώνετε μικρότερα γεύματα

Ένα υπερβολικά γεμάτο στομάχι ασκεί μεγαλύτερη πίεση στον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα. Ενδέχεται, λοιπόν, να εμφανίζετε λιγότερα συμπτώματα εάν αντικαταστήσετε τα δύο ή τρία μεγάλα γεύματα με τρία έως πέντε μικρότερα.

Φοράτε πιο άνετα ρούχα

Τα στενά ρούχα στη μέση ασκούν πρόσθετη πίεση στο στομάχι, η οποία μπορεί να ωθήσει τα οξέα προς τα πάνω και μέσα στον οισοφάγο. Προτιμήστε πιο χαλαρά ρούχα με ελαστική μέση, ώστε να μειώσετε την πίεση.

Μην αποκλείετε άσκοπα τρόφιμα

Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος τροφών που θεωρητικά μπορούν να προκαλέσουν παλινδρόμηση. Δεν χρειάζεται, όμως, να τις αποφεύγετε όλες, εφόσον δεν πυροδοτούν συμπτώματα σε εσάς. Ένα ημερολόγιο διατροφής μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε ποια τρόφιμα επιδεινώνουν την κατάστασή σας και ποια μπορείτε να συνεχίσετε να καταναλώνετε.

Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας

Εάν μερικές διατροφικές αλλαγές δεν αρκούν για να περιορίσουν την παλινδρόμηση και την καούρα, ίσως είναι ώρα να απευθυνθείτε σε γιατρό. Όταν κάποιος εμφανίζει καούρα αρκετές φορές την εβδομάδα, ανεξάρτητα από το τι τρώει, οι ειδικοί τονίζουν ότι χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση και όχι μόνο αλλαγές στη διατροφή. Η συχνή παλινδρόμηση μπορεί να αποτελεί ένδειξη μιας κατάστασης που απαιτεί ουσιαστική θεραπεία.

Τελικά, πρέπει να κόψετε τον καφέ;

Ο καφές μπορεί να πυροδοτεί την παλινδρόμηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψετε το καθημερινό σας φλιτζάνι. Η ψυχρή εκχύλιση και η επιλογή μιας λιγότερο όξινης ποικιλίας, όπως ένας καφές σκούρου καβουρδίσματος, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση συμπτωμάτων όπως η καούρα, χωρίς να χρειαστεί να στερηθείτε την αγαπημένη σας συνήθεια.