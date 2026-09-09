Είναι μικρά, γλυκά και χωρούν στην παλάμη του χεριού. Κι όμως, πίσω από το βαθύ μπλε χρώμα τους κρύβεται μια ενδιαφέρουσα ιστορία για την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία.

Τα μύρτιλλα έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της έρευνας για την καρδιαγγειακή υγεία. Όχι επειδή αποτελούν κάποιο «φυσικό φάρμακο» για την υπέρταση γιατί, δεν αποτελούν. Αλλά επειδή είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ανθοκυανίνες, φυτικές ενώσεις που φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο: ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι μια ποσότητα που μπορεί εύκολα να χωρέσει στην καθημερινή μας διατροφή (περίπου ένα φλιτζάνι) μπορεί να έχει μετρήσιμη επίδραση στην αγγειακή λειτουργία.

Τι συμβαίνει στα αγγεία όταν τρώμε μύρτιλλα

Η αρτηριακή πίεση δεν είναι απλώς δύο αριθμοί στην οθόνη του πιεσόμετρου. Εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το πόσο εύκολα μπορεί να κυκλοφορεί το αίμα μέσα στα αγγεία.

Τα υγιή αγγεία έχουν την ικανότητα να διαστέλλονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του οργανισμού. Όταν γίνονται πιο δύσκαμπτα και χάνουν μέρος αυτής της λειτουργικότητας, η καρδιά καλείται να δουλέψει περισσότερο.

Εδώ τα μύρτιλλα παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Σε τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition, 61 υγιείς άνθρωποι ηλικίας 65 έως 80 ετών κατανάλωναν καθημερινά για 12 εβδομάδες είτε 26 γραμμάρια λυοφιλοποιημένης σκόνης άγριων μύρτιλλων, που παρείχαν 302 mg ανθοκυανινών, είτε placebo.

Στο τέλος των 12 εβδομάδων, η ομάδα των μύρτιλλων εμφάνισε βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας και μείωση της 24ωρης συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά περίπου 3,6 mmHg σε σύγκριση με το placebo.

Μερικά χιλιοστά υδραργύρου μπορεί να μη φαίνονται εντυπωσιακά. Στην καρδιαγγειακή υγεία, όμως, οι μικρές μεταβολές της πίεσης σε επίπεδο πληθυσμού μπορούν να έχουν σημασία.

Το πραγματικό «όπλο» τους είναι το χρώμα

Το μπλε-μοβ χρώμα των μύρτιλλων δεν είναι απλώς αισθητικό χαρακτηριστικό. Προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τις ανθοκυανίνες, μια κατηγορία φλαβονοειδών που συναντάμε σε σκουρόχρωμα φυτικά τρόφιμα.

Και αυτές φαίνεται ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ. Μελέτες έχουν συνδέσει τις ανθοκυανίνες και τους μεταβολίτες τους με καλύτερη ενδοθηλιακή λειτουργία. Έρευνα σε ανθρώπους έδειξε μάλιστα ότι η κατανάλωση μύρτιλλων βελτίωσε τη διαστολή των αγγείων και ότι το αποτέλεσμα σχετιζόταν με μεταβολίτες των ανθοκυανινών που κυκλοφορούσαν στο αίμα.

Ένας από τους μηχανισμούς που διερευνώνται αφορά το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ), ένα μόριο με καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του αγγειακού τόνου. Με απλά λόγια, βοηθά τα αγγεία να χαλαρώνουν και να διαστέλλονται όταν χρειάζεται.

Η American Heart Association επισημαίνει επίσης ότι τα μύρτιλλα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ανθοκυανίνες και ότι αυτές έχουν συσχετιστεί με καρδιαγγειακά οφέλη.

Άρα ένα φλιτζάνι μύρτιλλα «ρίχνει» την πίεση;

Εδώ χρειάζεται να ξεχωρίσουμε το ενδιαφέρον εύρημα από την υπερβολή. Ναι, υπάρχουν μεμονωμένες κλινικές μελέτες που έχουν καταγράψει βελτίωση της αγγειακής λειτουργίας και μικρή πτώση της πίεσης μετά από συστηματική κατανάλωση μύρτιλλων.

Όχι, όμως, δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να πούμε ότι τα μύρτιλλα λειτουργούν σαν αντιυπερτασικό φάρμακο.

Μάλιστα, μια μετα-ανάλυση 17 μελετών σε ανθρώπους με καρδιομεταβολικά νοσήματα δεν βρήκε στατιστικά σημαντική συνολική μείωση της συστολικής ή της διαστολικής πίεσης από συμπληρώματα μύρτιλλων και cranberries.

Ακόμη πιο πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση εννέα τυχαιοποιημένων μελετών σε άτομα με υπέρταση ή αυξημένη πίεση κατέληξε ότι τα berries δεν προκαλούν σταθερή και σαφώς αποδεδειγμένη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ενώ η βεβαιότητα των διαθέσιμων δεδομένων χαρακτηρίστηκε χαμηλή έως πολύ χαμηλή.

Άρα το σωστό μήνυμα δεν είναι «φάτε μύρτιλλα αντί για χάπι». Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και πολύ πιο επιστημονικά έντιμο: Τα μύρτιλλα μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό κομμάτι μιας διατροφής που προστατεύει τα αγγεία.

Και οι νεότερες έρευνες έχουν κάτι ακόμη να πουν

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν κοιτάξουμε όχι μόνο την πίεση, αλλά συνολικά την αγγειακή υγεία.

Μεγάλη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2026 εξέτασε δεδομένα για την πρόσληψη ανθοκυανινών. Στις προοπτικές μελέτες, οι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη πρόσληψη είχαν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης:

καρδιαγγειακής νόσου,

εμφράγματος,

υπέρτασης και

διαβήτη τύπου 2

σε σχέση με εκείνους με τη χαμηλότερη πρόσληψη.

Στις τυχαιοποιημένες δοκιμές, ωστόσο, το ισχυρότερο εύρημα δεν ήταν η πτώση της πίεσης. Ήταν η βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας, δηλαδή της ικανότητας των αγγείων να λειτουργούν σωστά.

Και αυτή είναι μια σημαντική διάκριση: άλλο να βελτιώνεται ένας μηχανισμός που σχετίζεται με την καρδιαγγειακή υγεία και άλλο να έχουμε αποδείξει ότι ένα συγκεκριμένο τρόφιμο θεραπεύει την υπέρταση.

Άγρια ή καλλιεργημένα; Υπάρχει διαφορά

Αν υπάρχει μια κατηγορία μύρτιλλων που τραβά ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των ερευνητών, είναι τα άγρια μύρτιλλα.

Η American Heart Association αναφέρει ότι τα άγρια μύρτιλλα ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε πολυφαινόλες, ενώ το χαρακτηριστικό σκούρο χρώμα τους συνδέεται με τις ανθοκυανίνες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κυνηγάμε αποκλειστικά την άγρια ποικιλία. Τα καλλιεργημένα μύρτιλλα παραμένουν ένα θρεπτικό φρούτο και μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην καθημερινή διατροφή.

Δεν είναι μόνο οι ανθοκυανίνες

Τα μύρτιλλα έχουν ακόμη ένα πλεονέκτημα: φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες αποτελούν σημαντικό μέρος ενός καρδιοπροστατευτικού διατροφικού προτύπου και βοηθούν, μεταξύ άλλων, στη ρύθμιση της χοληστερόλης και στη λειτουργία του εντέρου.

Αλλά εδώ βρίσκεται και μια παγίδα της διατροφικής συζήτησης: συχνά ψάχνουμε το ένα «θαυματουργό» τρόφιμο, ενώ η καρδιά ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για το σύνολο της διατροφής μας.

Το διατροφικό πρότυπο DASH του National Heart, Lung, and Blood Institute, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, δίνει έμφαση σε :

φρούτα,

λαχανικά,

δημητριακά ολικής άλεσης,

όσπρια,

ξηρούς καρπούς,

ψάρια και γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών,

με περιορισμό του νατρίου και των κορεσμένων λιπαρών. Για μια διατροφή 2.000 θερμίδων προτείνει περίπου 4-5 μερίδες φρούτων και 4-5 μερίδες λαχανικών την ημέρα.

Και το σημαντικότερο: η αρχική μελέτη DASH έδειξε ότι το συνολικό αυτό διατροφικό πρότυπο μειώνει την αρτηριακή πίεση περισσότερο από μια τυπική διατροφή, ακόμη και όταν σε αυτή απλώς προστίθενται περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Με άλλα λόγια, ένα φρούτο βοηθά. Ένα διατροφικό πρότυπο αλλάζει το παιχνίδι.

Πώς να βάλετε περισσότερα μύρτιλλα στη διατροφή σας

Δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές. Μια χούφτα μύρτιλλα μπορεί να μπει στο γιαούρτι ή στη βρώμη το πρωί. Φρέσκα ή κατεψυγμένα μπορούν να προστεθούν σε ένα smoothie, ενώ ταιριάζουν ακόμη και σε πράσινες σαλάτες μαζί με ξηρούς καρπούς και λίγο τυρί. Μπορούν επίσης να καταναλωθούν μόνα τους ως σνακ.

Αν υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε ολόκληρο φρούτο και χυμό, το ολόκληρο φρούτο έχει το πλεονέκτημα ότι διατηρεί τις φυτικές ίνες του. Και στα αποξηραμένα προϊόντα αξίζει μια ματιά στην ετικέτα, καθώς ορισμένα περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη.

Και αν δεν σας αρέσουν τα μύρτιλλα;

Ευτυχώς, οι ανθοκυανίνες δεν έχουν μονοπώλιο. Βρίσκονται επίσης σε άλλα κόκκινα, μπλε και μοβ φυτικά τρόφιμα, όπως βατόμουρα, σμέουρα, φράουλες και κεράσια.

Το ζητούμενο επομένως δεν είναι να μετατρέψουμε τα μύρτιλλα σε άλλο ένα διατροφικό trend. Είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτό που μας δείχνει η έρευνα για να κάνουμε κάτι πολύ πιο απλό: να βάλουμε περισσότερα ολόκληρα φρούτα και φυτικές τροφές στο πιάτο μας.

Συμπερασματικά

Αν πρέπει να διαλέξουμε ένα φρούτο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υγεία των αγγείων, τα μύρτιλλα έχουν ισχυρή υποψηφιότητα.

Οι ανθοκυανίνες τους φαίνεται να βελτιώνουν την ενδοθηλιακή λειτουργία, ενώ ορισμένες κλινικές μελέτες έχουν καταγράψει και μικρές μειώσεις της συστολικής πίεσης. Η συνολική επιστημονική εικόνα, όμως, δεν επιτρέπει ακόμη να τα χαρακτηρίσουμε «φυσικό αντιυπερτασικό».

Και ίσως αυτό να είναι το πιο χρήσιμο μήνυμα. Δεν υπάρχει ένα μαγικό φρούτο που διορθώνει την πίεση. Υπάρχουν όμως μικρές καθημερινές επιλογές που, όταν γίνονται συνήθεια, χτίζουν μια καλύτερη διατροφή για την καρδιά.

Τα μύρτιλλα μπορούν να είναι μία από αυτές. Η διατροφή αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης και αντιμετώπισης της αυξημένης αρτηριακής πίεσης, αλλά δεν υποκαθιστά την ιατρική αξιολόγηση ή την αντιυπερτασική αγωγή όταν αυτή χρειάζεται. Οι ισχύουσες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετωπίζουν τις αλλαγές στον τρόπο ζωής ως βασικό κομμάτι της διαχείρισης της πίεσης, παράλληλα με τη φαρμακευτική θεραπεία όταν ενδείκνυται.