Μπορεί ένα αυγό, ένα κομμάτι ψάρι ή μια μερίδα σόγιας να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον τρόπο που ο εγκέφαλος διαχειρίζεται το άγχος; Η ερώτηση ακούγεται σχεδόν υπερβολικά απλή για ένα πρόβλημα τόσο σύνθετο. Κι όμως, μια σημαντική επιστημονική εργασία στρέφει τους προβολείς σε ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό που μέχρι σήμερα βρισκόταν μάλλον μακριά από τη δημόσια συζήτηση για την ψυχική υγεία: τη χολίνη.

Και υπάρχει λόγος να ενδιαφέρει εκατομμύρια ανθρώπους. Οι αγχώδεις διαταραχές είναι σήμερα οι συχνότερες ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως: σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 359 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με κάποια αγχώδη διαταραχή το 2021, ενώ μόλις περίπου ένας στους τέσσερις ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα λαμβάνει θεραπεία.

Το εύρημα του 8% που έκανε τους επιστήμονες να κοιτάξουν τη χολίνη αλλιώς

Η συζήτηση ξεκίνησε από μια μετα-ανάλυση των Richard J. Maddock και Jason Smucny, ερευνητών του University of California, Davis, η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Molecular Psychiatry.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από 25 δημοσιευμένα σύνολα δεδομένων, που αφορούσαν 370 άτομα με κοινωνική αγχώδη διαταραχή, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή ή διαταραχή πανικού και 342 άτομα χωρίς τις συγκεκριμένες διαταραχές.

Χρησιμοποίησαν δεδομένα από φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού πρωτονίων (¹H-MRS), μια μη επεμβατική τεχνική που, αντί να αποτυπώνει απλώς την ανατομία του εγκεφάλου, επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετούν τη συγκέντρωση συγκεκριμένων μεταβολιτών μέσα στους ιστούς.

Και εκεί εμφανίστηκε ένα αξιοσημείωτα σταθερό σήμα. Οι ενώσεις που περιέχουν χολίνη ήταν σημαντικά μειωμένες στον προμετωπιαίο φλοιό και συνολικά στις φλοιώδεις περιοχές των ανθρώπων με αγχώδεις διαταραχές. Στα δεδομένα καλύτερης ποιότητας, η μέση διαφορά έφτανε περίπου το 8%. Το ίδιο μοτίβο εμφανίστηκε στις διαφορετικές αγχώδεις διαταραχές που εξετάστηκαν.

Τι είναι τελικά η χολίνη και γιατί τη χρειάζεται ο εγκέφαλος;

Η χολίνη είναι απαραίτητο θρεπτικό συστατικό. Ο οργανισμός μπορεί να συνθέσει μια ποσότητα, όχι όμως αρκετή για να καλύψει όλες τις ανάγκες του, γι’ αυτό σημαντικό μέρος πρέπει να προσλαμβάνεται μέσω της διατροφής.

Συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία των κυτταρικών μεμβρανών, ενώ ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα τη χρειάζονται για λειτουργίες που σχετίζονται με τη μνήμη, τη διάθεση και τον μυϊκό έλεγχο, όπως εξηγεί το Office of Dietary Supplements των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (NIH).

Ο Richard Maddock δεν είναι τυχαίος παρατηρητής του θέματος. Είναι ψυχίατρος και κλινικός νευροεπιστήμονας με πολυετή ερευνητική εμπειρία στις αγχώδεις διαταραχές και ιδιαίτερη εξειδίκευση στη μαγνητική φασματοσκοπία και στον μεταβολισμό ενώσεων χολίνης στον εγκέφαλο. Το επιστημονικό προφίλ του στο UC Davis περιγράφει περισσότερα από 30 χρόνια έρευνας στη νευροβιολογία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της ψυχικής υγείας.

Ο αγχωμένος εγκέφαλος και η «ανακατασκευή» που χρειάζεται για να μάθει ξανά

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της υπόθεσης. Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο η μειωμένη παρουσία ενώσεων χολίνης μπορεί να σχετίζεται με τις αυξημένες μεταβολικές απαιτήσεις που δημιουργεί η χρόνια ενεργοποίηση μηχανισμών διέγερσης και του συστήματος «fight or flight». Μία από τις υποθέσεις είναι ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να αυξάνει τις ανάγκες για χολίνη. Πρόκειται όμως για μηχανιστική υπόθεση και όχι για αποδεδειγμένη αιτιώδη σχέση.

Και αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη. Η μελέτη δείχνει ότι χαμηλότερες συγκεντρώσεις ενώσεων χολίνης και αγχώδεις διαταραχές συνυπάρχουν. Δεν αποδεικνύει ότι η χαμηλή χολίνη προκαλεί άγχος. Ούτε αποδεικνύει το αντίστροφο.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν η αύξηση της χολίνης στη διατροφή μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα μιας αγχώδους διαταραχής. Ο ίδιος ο Maddock το υπογραμμίζει στην επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων από το UC Davis Health, σημειώνοντας ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα πριν εξαχθούν θεραπευτικά συμπεράσματα.

Από τη συσχέτιση στη θεραπεία υπάρχει μεγάλη απόσταση

Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο οι εντυπωσιακοί τίτλοι του τύπου «φάτε χολίνη και νικήστε το άγχος» καταρρέουν επιστημονικά.

Η συγκεκριμένη μετα-ανάλυση δεν ήταν κλινική δοκιμή χολίνης. Οι επιστήμονες δεν έδωσαν συμπληρώματα σε ασθενείς για να δουν εάν μειώνεται το άγχος τους. Συνέκριναν νευροχημικά δεδομένα ήδη δημοσιευμένων μελετών.

Υπάρχουν πάντως παλαιότερες ενδείξεις που κάνουν την υπόθεση ενδιαφέρουσα. Μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη στη Νορβηγία είχε βρει αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων χολίνης στο πλάσμα και των συμπτωμάτων άγχους. Και πάλι, όμως, η συσχέτιση δεν αποδεικνύει αιτιότητα.

Άρα, προς το παρόν η χολίνη είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι του παζλ και όχι καινούργιο αγχολυτικό.

Πόση χολίνη χρειαζόμαστε καθημερινά;

Για τους Ευρωπαίους υπάρχει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο σημείο αναφοράς. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει ορίσει ως επαρκή πρόσληψη για τους ενήλικες τα 400 mg χολίνης ημερησίως. Για την εγκυμοσύνη η τιμή ανεβαίνει στα 480 mg και για τον θηλασμό στα 520 mg ημερησίως.

Οι αμερικανικές συστάσεις διαφέρουν ελαφρά: το NIH αναφέρει 550 mg ημερησίως για ενήλικους άνδρες και 425 mg για ενήλικες γυναίκες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η χολίνη υπάρχει σε αρκετά καθημερινά τρόφιμα.

Αυγά, ψάρι, κοτόπουλο, σόγια: Πού κρύβεται η χολίνη

Στις καλές διατροφικές πηγές περιλαμβάνονται:

τα αυγά (ιδιαίτερα ο κρόκος),

το κρέας,

τα πουλερικά,

τα ψάρια και

τα γαλακτοκομικά.

Φυτικές πηγές αποτελούν, μεταξύ άλλων:

η σόγια και ορισμένα όσπρια,

οι ξηροί καρποί και οι σπόροι,

τα δημητριακά ολικής άλεσης,

οι πατάτες και σταυρανθή λαχανικά όπως το μπρόκολο, το κουνουπίδι και τα λαχανάκια Βρυξελλών.

Το NIH επισημαίνει μάλιστα ότι πολλοί άνθρωποι στις ΗΠΑ καταναλώνουν λιγότερη χολίνη από τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχουν κλινική ανεπάρκεια ούτε ότι κινδυνεύουν να αναπτύξουν αγχώδη διαταραχή.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η πιο ασφαλής πρακτική ανάγνωση της νέας έρευνας: έχει νόημα να φροντίζουμε να καλύπτουμε τις φυσιολογικές διατροφικές μας ανάγκες σε χολίνη, όχι να κυνηγάμε μεγάλες δόσεις με την ελπίδα ότι θα «σβήσουν» το άγχος.

Προσοχή: Η χολίνη δεν είναι συμπλήρωμα κατά του άγχους

Το ότι ένα θρεπτικό συστατικό είναι απαραίτητο δεν σημαίνει ότι «όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα». Ο Maddock προειδοποιεί ειδικά ότι τα άτομα με άγχος δεν πρέπει να αυτοθεραπεύονται με υπερβολικές ποσότητες συμπληρωμάτων χολίνης. Τα σημερινά δεδομένα δεν αποδεικνύουν ότι ένα συμπλήρωμα θεραπεύει την αγχώδη διαταραχή.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή οι αγχώδεις διαταραχές είναι πραγματικές παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν σημαντική δυσφορία και έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας, αλλά διαθέτουν αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει μεταξύ άλλων ψυχολογικές παρεμβάσεις και, όταν ενδείκνυται, φαρμακευτική αντιμετώπιση.

Μήπως τελικά η διατροφή είναι ένα ακόμη κομμάτι της ψυχικής υγείας;

Η νέα έρευνα δεν μας δίνει ένα «τρόφιμο κατά του άγχους». Δίνει κάτι επιστημονικά πιο ενδιαφέρον: ένα νευροχημικό εύρημα που εμφανίζεται με συνέπεια σε διαφορετικές αγχώδεις διαταραχές και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο έρευνας.

Εάν μελλοντικές κλινικές μελέτες αποδείξουν ότι η διατροφική πρόσληψη ή η στοχευμένη χορήγηση χολίνης μπορεί πράγματι να επηρεάσει τα συμπτώματα ή την ανταπόκριση στη θεραπεία, τότε θα έχουμε περάσει από μια ενδιαφέρουσα συσχέτιση σε κάτι πολύ πιο σημαντικό.

Μέχρι τότε, το μήνυμα είναι λιγότερο θεαματικό, αλλά πολύ πιο χρήσιμο: δεν θεραπεύουμε το άγχος στο πιάτο μας, αλλά δεν μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τη διατροφή σαν να είναι άσχετη με τον εγκέφαλο.

Και η ταπεινή χολίνη μόλις απέκτησε έναν πολύ σοβαρό λόγο για να βρίσκεται στο επιστημονικό μικροσκόπιο.