Μπορεί να έχετε φάει πριν από λίγη ώρα, αλλά ξαφνικά η σκέψη ενός αλμυρού ή γλυκού σνακ κυριαρχεί στο μυαλό σας. Οι ξαφνικές λιγούρες μπορεί να μοιάζουν με δοκιμασία αυτοπειθαρχίας, όμως σπάνια εμφανίζονται χωρίς λόγο. Συνήθως κρύβουν κάτι περισσότερο.

Το είδος της τροφής που λαχταράτε μπορεί να αποκαλύψει τι πραγματικά χρειάζεται ο οργανισμός σας. Το σώμα προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα και όταν αποκωδικοποιήσετε το «γιατί», γίνεται πολύ ευκολότερο να ανακαλύψετε και το «πώς» θα τις σταματήσετε.

Τι προκαλεί τις λιγούρες;

Σύμφωνα με διατροφολόγους, οι συνηθέστεροι παράγοντες που τις πυροδοτούν είναι η πτώση του σακχάρου στο αίμα, η αφυδάτωση, ο ανεπαρκής ύπνος, η έλλειψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών και το στρες.

Όταν μειώνονται τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, είναι πιθανό να εμφανιστεί έντονη επιθυμία για μεγάλες ποσότητες τροφών με πολλές θερμίδες και υδατάνθρακες. Η παράλειψη γευμάτων, τα μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς φαγητό ή ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορούν να προκαλέσουν μια λιγούρα που μοιάζει δυσανάλογα ισχυρή.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η χημεία του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος διαθέτει αρκετά κέντρα ανταμοιβής, τα οποία ενεργοποιούνται από τη ζάχαρη, το αλάτι και τα λιπαρά. Τότε απελευθερώνεται ντοπαμίνη, η χημική ουσία που δημιουργεί το αίσθημα ευχαρίστησης και μας ωθεί να επαναλάβουμε την ίδια συμπεριφορά. Αυτό εξηγεί γιατί τόσο συχνά είναι δύσκολο να περιοριστούμε σε ένα μόνο μπισκότο, ένα κομμάτι σοκολάτας ή ένα πατατάκι.

Τι σημαίνει πραγματικά η τροφή που λαχταράτε

Το είδος της τροφής που αναζητάτε μπορεί να προσφέρει χρήσιμες ενδείξεις για το τι συμβαίνει πραγματικά στον οργανισμό σας.

Λαχταράτε γλυκά;

Η έντονη επιθυμία για γλυκό μπορεί να αποτελεί ένδειξη χαμηλών επιπέδων μαγνησίου. Το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα και η στέρηση ύπνου μπορούν επίσης να σας κάνουν να αναζητάτε κάτι γλυκό, καθώς η έλλειψη ύπνου αυξάνει τη γκρελίνη, γνωστή και ως «ορμόνη της πείνας».

Οι διατροφολόγοι προτείνουν να δοκιμάσετε ένα κομμάτι μαύρης σοκολάτας με περιεκτικότητα τουλάχιστον 70% σε κακάο ή γιαούρτι με φρούτα.

Θέλετε αλμυρά σνακ;

Η επιθυμία για αλμυρές τροφές μπορεί να συνδέεται με την αφυδάτωση, το στρες, τις ορμονικές μεταβολές, την απώλεια ηλεκτρολυτών εξαιτίας της εφίδρωσης ή με μια συνήθεια που έχει δημιουργηθεί από την υπερβολική κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων.

Πολλές λιγούρες για αλάτι μετά την ηλικία των 50 ετών σχετίζονται με τη λειτουργία των επινεφριδίων, η οποία μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια και μετά την εμμηνόπαυση. Καλύτερες επιλογές είναι οι ελαφρώς αλατισμένοι ξηροί καρποί, τα ψημένα ρεβίθια ή ένα ρόφημα ηλεκτρολυτών με χαμηλή – ιδανικά μηδενική – περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιδιαίτερα εάν έχετε ιδρώσει πολύ.

Λαχταράτε υδατάνθρακες;

Η λαχτάρα για υδατάνθρακες σημαίνει συνήθως ότι το σώμα σας ζητά γρήγορη ενέργεια, προσπαθεί να ανεβάσει τη διάθεσή του ή αντιμετωπίζει κάποια ορμονική ανισορροπία.

Επίσης το στρες και το άγχος ανεβάζει την κορτιζόλη, η οποία δημιουργεί έντονη ανάγκη για «τροφές παρηγοριάς» (comfort foods). Οι υδατάνθρακες αυξάνουν προσωρινά τη σεροτονίνη (την ορμόνη της καλής διάθεσης), οπότε ο εγκέφαλος τους ζητάει όταν νιώθετε πεσμένοι.

Τέλος στις γυναίκες που βρίσκονται πριν την έμμηνο ρύση, στην περιεμμηνόπαυση ή την εμμηνόπαυση, οι ορμόνες βρίσκονται συχνά πίσω από την επιθυμία για τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες.

Τα χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων μειώνουν τη συγκέντρωση μιας άλλης ορμόνης, της χολοκυστοκινίνης, η οποία συμβάλλει στην καταστολή της όρεξης. Λιγότερα οιστρογόνα σημαίνουν μικρότερο αίσθημα κορεσμού και εντονότερη επιθυμία για επεξεργασμένους υδατάνθρακες, οι οποίοι μπορεί να σας αφήσουν ξανά πεινασμένους μόλις μία ώρα αργότερα.

Σας πιάνει λιγούρα αργά το βράδυ;

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ευθύνεται το βιολογικό σας ρολόι. Η γκρελίνη αυξάνεται φυσιολογικά τις βραδινές ώρες, ενισχύοντας το αίσθημα της πείνας.

Έρευνες δείχνουν ότι οι ενήλικες που καταναλώνουν το τελευταίο γεύμα τους πολύ αργά εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά κοιλιακού λίπους και υψηλότερες τιμές σακχάρου νηστείας σε σύγκριση με εκείνους που τρώνε νωρίτερα.

Πώς να σταματήσετε τις λιγούρες

Καταναλώστε ισορροπημένα γεύματα

Στόχος είναι τα γεύματα να περιλαμβάνουν κυρίως φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, καθώς αυτά τα συστατικά παρατείνουν το αίσθημα κορεσμού και περιορίζουν την επιθυμία για τσιμπολόγημα αργότερα. Οι διατροφολόγοι συνιστούν επίσης υγιεινά λιπαρά και φυτικές ίνες σε κάθε γεύμα, ώστε να διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Πιείτε πρώτα νερό

Η δίψα συχνά συγχέεται με την πείνα. Οι διατροφολόγοι συνιστούν την κατανάλωση περίπου 1,5 έως 2 λίτρων. Τα ούρα θα πρέπει να έχουν ανοιχτό κίτρινο χρώμα.

Μασήστε τσίχλα χωρίς ζάχαρη

Ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients διαπίστωσε ότι το μάσημα τσίχλας – χωρίς ζάχαρη – μειώνει σημαντικά την επιθυμία για ένα γλυκό σνακ, αλλά και το συνολικό αίσθημα πείνας.

Ικανοποιήστε τη λιγούρα – αλλά με μέτρο

Οι διατροφολόγοι προτείνουν να ικανοποιείτε μια συγκεκριμένη επιθυμία σχετικά γρήγορα, αντί να προσπαθείτε να την καταπιέσετε και τελικά να οδηγηθείτε σε υπερφαγία.

Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο και στη διαχείριση του στρες

Επιδιώξτε να κοιμάστε από 7 έως 9 ώρες κάθε βράδυ. Ένας σύντομος περίπατος, ένα ζεστό μπάνιο ή μερικές αργές και βαθιές αναπνοές μπορούν να μειώσουν την κορτιζόλη και να περιορίσουν τη συνεχή σκέψη γύρω από το φαγητό πολύ γρηγορότερα απ’ όσο φαντάζεστε.

Ακούστε το μήνυμα που στέλνει το σώμα σας

Οι λιγούρες δεν αποτελούν αδυναμία χαρακτήρα ούτε έλλειψη αυτοπειθαρχίας. Είναι πληροφορίες που στέλνει το σώμα σας. Και όταν μάθετε να αναγνωρίζετε τι κρύβεται πίσω από αυτές, μπορείτε να ανταποκρίνεστε στις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού σας, χωρίς ενοχές και χωρίς να αφήνετε μια στιγμιαία επιθυμία να καταλήξει σε υπερβολή.