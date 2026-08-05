Η χρόνια φλεγμονή βρίσκεται στο επίκεντρο αμέτρητων συζητήσεων για την υγεία. Παραμένει όμως ένα θέμα που συχνά παρερμηνεύεται. Παρότι συνδέεται με αρκετές σοβαρές παθήσεις, πολλές από τις στρατηγικές που προβάλλονται ως τρόποι αντιμετώπισής της είναι υπεραπλουστευμένες ή ακόμη και εντελώς ανακριβείς.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν συνεχώς ισχυρισμοί για τροφές που υποτίθεται ότι πρέπει να αποκλείσετε, αλλά και για «θαυματουργές» επιλογές που υπόσχονται να εξαφανίσουν οριστικά τη φλεγμονή. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πολύ πιο σύνθετη.

Διατροφολόγοι στο Eating Well ξεκαθαρίζουν ποιες είναι οι σημαντικότερες αλήθειες γύρω από τη χρόνια φλεγμονή και ποιος δημοφιλής ισχυρισμός αποτελεί μύθο.

Αλήθεια Νο 1: Δεν είναι κάθε φλεγμονή επιβλαβής

Παρά τα όσα μπορεί να έχετε ακούσει, δεν είναι κάθε μορφή φλεγμονής κακή. Αντίθετα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού.

Η φλεγμονή έχει αποκτήσει αρνητική φήμη, στην πραγματικότητα όμως είναι ένα φυσιολογικό και απαραίτητο μέρος του τρόπου με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα μας προστατεύει. Όταν κόψετε το δάχτυλό σας ή κρυολογήσετε, ο οργανισμός προκαλεί μια άμεση φλεγμονώδη αντίδραση, προκειμένου να καταπολεμήσει τη λοίμωξη και να ξεκινήσει τη διαδικασία επούλωσης.

Χωρίς αυτή την προσεκτικά συντονισμένη αντίδραση, ακόμη και μικροί τραυματισμοί ή ήπιες λοιμώξεις θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επούλωσης, η φλεγμονώδης αντίδραση θα πρέπει φυσιολογικά να υποχωρεί.

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι, λοιπόν, η ίδια η φλεγμονή. Προκύπτει όταν η αντίδραση αυτή παραμένει διαρκώς ενεργοποιημένη και αρχίζει να προκαλεί βλάβες στους υγιείς ιστούς, αντί να προστατεύει τον οργανισμό.

Σε αυτή την περίπτωση, το ανοσοποιητικό σύστημα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης για εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η επίμονη, χαμηλού βαθμού φλεγμονή έχει συνδεθεί με παθήσεις όπως:

οι καρδιαγγειακές νόσοι,

ο διαβήτης τύπου 2,

ορισμένες μορφές καρκίνου,

τα αυτοάνοσα νοσήματα,

η γνωστική εξασθένηση.

Ο τελικός στόχος, επομένως, δεν είναι να εξαλειφθεί κάθε μορφή φλεγμονής, αλλά να υποστηριχθεί η ικανότητα του οργανισμού να τη ρυθμίζει σωστά.

Αλήθεια Νο 2: Η συνολική διατροφή μετρά περισσότερο από μία τροφή

Καθώς όλο και περισσότερα τρόφιμα παρουσιάζονται ως το επόμενο αντιφλεγμονώδες «superfood», είναι εύκολο να πιστέψετε ότι ένα και μόνο συστατικό μπορεί να μειώσει από μόνο του τη χρόνια φλεγμονή.

Παρότι υπάρχουν πολλές τροφές ιδιαίτερα πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία, καμία μεμονωμένη τροφή δεν προκαλεί ούτε θεραπεύει από μόνη της τη χρόνια φλεγμονή. Αντίθετα, η φλεγμονώδης κατάσταση του οργανισμού επηρεάζεται από το σύνολο των τροφών που καταναλώνετε συστηματικά σε βάθος χρόνου.

Έρευνες δείχνουν σταθερά ότι συγκεκριμένα διατροφικά πρότυπα – όπως η Μεσογειακή Διατροφή – συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών. Πρόκειται για διατροφές πλούσιες σε:

λαχανικά,

φρούτα,

δημητριακά ολικής άλεσης,

όσπρια,

ξηρούς καρπούς,

σπόρους,

ψάρια,

υγιεινά λιπαρά,

Αντίθετα, διατροφικά πρότυπα με υψηλή περιεκτικότητα σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και πρόσθετα σάκχαρα τείνουν να σχετίζονται με αυξημένους δείκτες φλεγμονής.

Αυτό σημαίνει ότι η προσθήκη μίας αντιφλεγμονώδους τροφής σε μια κατά τα άλλα μη ισορροπημένη διατροφή είναι απίθανο να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή. Αντί να κυνηγάτε κάθε νέο «superfood» που γίνεται δημοφιλές στα social media, οι διαιτολόγοι συνιστούν να επικεντρωθείτε στη δημιουργία ισορροπημένων γευμάτων, τα οποία μπορείτε ρεαλιστικά να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα.

Αλήθεια Νο 3: Ο τρόπος ζωής είναι εξίσου σημαντικός με τη διατροφή

Οι διατροφικές σας συνήθειες παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά και οι επιλογές που κάνετε εκτός κουζίνας μπορούν να επηρεάσουν τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού. Η τακτική σωματική δραστηριότητα, ο επαρκής ύπνος και η ενσωμάτωση πρακτικών διαχείρισης του στρες στην καθημερινότητά σας λειτουργούν σαν επιπλέον τρόποι για να «ρίξετε νερό στη φωτιά» της φλεγμονής.

Έρευνες δείχνουν ότι η άσκηση μέτριας έντασης, σε συνδυασμό με επαρκή διαστήματα αποκατάστασης, μπορεί να υποστηρίξει τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και να προσφέρει αντιφλεγμονώδη οφέλη.

Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική προϋπόθεση. Η απότομη έναρξη πολύ έντονης άσκησης μπορεί να προκαλέσει επιπλέον φλεγμονή, την οποία ο οργανισμός θα πρέπει στη συνέχεια να διαχειριστεί. Εάν έχετε παραμείνει σωματικά αδρανείς για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι προτιμότερο να ξεκινήσετε τις προπονήσεις σταδιακά.

Παράλληλα, οι έρευνες δείχνουν ότι το χρόνιο στρες και η κακή ποιότητα ύπνου συνδέονται στενά με τη χρόνια φλεγμονή. Για τον λόγο αυτό, η προτεραιότητα στον ποιοτικό ύπνο και η αξιοποίηση στρατηγικών διαχείρισης του στρες μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο υγιή φλεγμονώδη αντίδραση και ταυτόχρονα να βελτιώσουν τη συνολική ευεξία. Τέτοιες στρατηγικές περιλαμβάνουν:

τις βαθιές αναπνοές,

τον διαλογισμό,

την παραμονή στη φύση,

την ουσιαστική επαφή με άλλους ανθρώπους.

Ο μεγάλος μύθος για τη φλεγμονή

Ο αποκλεισμός των γαλακτοκομικών προϊόντων ή της γλουτένης προβάλλεται συχνά στο διαδίκτυο ως μια γρήγορη λύση για τη χρόνια φλεγμονή. Τα επιστημονικά δεδομένα, όμως, δεν υποστηρίζουν τέτοιους γενικευμένους περιορισμούς για τον γενικό πληθυσμό.

Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, αυτές οι τροφές δεν είναι από τη φύση τους φλεγμονώδεις. Αντίθετα, διάφορες μελέτες έχουν συσχετίσει τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα δημητριακά ολικής άλεσης που περιέχουν γλουτένη με ουδέτερη ή ακόμη και ευεργετική επίδραση στους δείκτες φλεγμονής.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι ίδιες οδηγίες ισχύουν για όλους. Η διατροφή είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένη και απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση.

Για παράδειγμα, ένα άτομο με κοιλιοκάκη πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγει τη γλουτένη. Αντίστοιχα, κάποιος με δυσανεξία στη λακτόζη ή αλλεργία στα γαλακτοκομικά μπορεί να χρειάζεται να περιορίσει ή να αποκλείσει πλήρως τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Επιπλέον, σε ανθρώπους με αυτοάνοσα νοσήματα, χρόνιο πόνο ή πεπτικά προβλήματα, οι οποίοι ακολουθούν ήδη ένα ισορροπημένο, αντιφλεγμονώδες διατροφικό πρότυπο αλλά συνεχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα, ένας προσωρινός αποκλεισμός της γλουτένης ή των γαλακτοκομικών για διάστημα 10 έως 30 ημερών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό μιας αδιάγνωστης τροφικής δυσανεξίας.

Το σημαντικό είναι να εντοπιστούν πιθανές ιατρικές παθήσεις ή προσωπικές δυσανεξίες και όχι να θεωρείται ότι μια τροφή είναι φλεγμονώδης απλώς επειδή αυτό αποτελεί τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ειδικοί συνιστούν σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη φλεγμονή να συνεργάζονται με διατροφολόγους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αναγνωριστούν διατροφικά πρότυπα και πιθανοί παράγοντες επιδείνωσης με βάση τα συμπτώματα, το ιατρικό ιστορικό και τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι με viral «συμβουλές» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.