Το γάλα έχει συνδεθεί όσο λίγες τροφές με την ανάπτυξη και την υγεία των οστών — και όχι άδικα. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές ασβεστίου, του απαραίτητου μετάλλου που σχηματίζει το μεγαλύτερο μέρος της δομής των οστών μας. Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική επιλογή.

Καθώς ο οργανισμός δεν μπορεί να παράγει μόνος του ασβέστιο, η συστηματική κατανάλωση τροφών που το περιέχουν είναι απαραίτητη για να διατηρούνται τα οστά γερά και υγιή σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Η οστική πυκνότητα παραμένει σχετικά σταθερή μέχρι περίπου την ηλικία των 50 ετών. Από αυτό το σημείο και μετά, όμως, αρχίζει σταδιακά να μειώνεται, καθώς η διάσπαση του οστού μπορεί να γίνεται ταχύτερα από τον σχηματισμό νέου οστικού ιστού. Η αλλαγή αυτή αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης, μιας κατάστασης κατά την οποία τα οστά γίνονται πιο εύθραυστα και μπορούν να υποστούν κατάγματα ευκολότερα.

Η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου μπορεί να συμβάλει στη μείωση αυτού του κινδύνου. Οι άνδρες και οι γυναίκες κάτω των 50 ετών χρειάζονται περίπου 1.000 mg ασβεστίου την ημέρα. Μετά τα 50 οι συστάσεις είναι οι ίδιες για τους άνδρες, ενώ οι ανάγκες για τις γυναίκες αυξάνονται σε περίπου 1.200 mg.

Εξίσου σημαντική είναι και η διατήρηση επαρκών επιπέδων βιταμίνης D. Η βιταμίνη D παίζει καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση του ασβεστίου, καθώς διεγείρει την παραγωγή πρωτεϊνών που δεσμεύουν το ασβέστιο στο έντερο και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη μεταφορά του στην κυκλοφορία του αίματος.

Από το γιαούρτι και το τυρί μέχρι το τόφου, τους σπόρους chia και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, οι παρακάτω τροφές, σύμφωνα με διατροφολόγους στο Prevention, μπορούν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε την καθημερινή πρόσληψη ασβέστιο.

Σημ: Μεταξύ άλλων, στην παρακάτω λίστα περιλαμβάνονται και εμπλουτισμένα τρόφιμα. Ο εμπλουτισμός είναι η διαδικασία προσθήκης θρεπτικών συστατικών σε τροφές που δεν τα περιέχουν φυσικά σε σημαντικές ποσότητες. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, τα εμπλουτισμένα δημητριακά ή οι εμπλουτισμένοι χυμοί μπορούν να αποτελέσουν μια εύκολη και οικονομική λύση, ιδιαίτερα για άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε θρεπτικές τροφές ή με επιλεκτικές διατροφικές συνήθειες.

1. Στραγγιστό γιαούρτι

Ασβέστιο: 173 mg ανά κεσεδάκι

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γιαούρτι, μπορούν να προσφέρουν περίπου το 44% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου σε ένα μόνο φλιτζάνι.

Το γιαούρτι δεν είναι μόνο πλούσιο σε ασβέστιο. Περιέχει επίσης πρωτεΐνες, βιταμίνες και ζωντανές καλλιέργειες μικροοργανισμών, όπως τα προβιοτικά, τα οποία υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου.

Μετα-ανάλυση 42 μελετών διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων – ιδιαίτερα γάλακτος και γιαουρτιού – συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας, υπέρτασης και διαβήτη τύπου 2. Το γιαούρτι παρουσίασε την ισχυρότερη συσχέτιση και με τις τρεις καταστάσεις.

Οι διατροφολόγοι επισημαίνουν πως είναι σημαντικό να προτιμάτε απλό στραγγιστό γιαούρτι αντί για προϊόντα με γεύση φρούτων, τα οποία συχνά περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Για περισσότερη γλυκύτητα μπορείτε να προσθέσετε φρέσκα φρούτα, όπως φράουλες, μύρτιλα, μήλα, ανανά ή μάνγκο.

2. Τυρί Cottage

Ασβέστιο: 227 mg ανά φλιτζάνι

Το τυρί cottage είναι ένα ζυμωμένο γαλακτοκομικό προϊόν που βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών διατροφικών τάσεων, κυρίως χάρη στη θρεπτική του αξία. Αποτελεί μια γρήγορη και υγιεινή επιλογή για σνακ και είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε πρωτεΐνες. Σύμφωνα με επιστημονική ανασκόπηση, μπορεί να υποστηρίζει την απώλεια βάρους ενισχύοντας το αίσθημα κορεσμού.

Αυτό αποδίδεται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε καζεΐνη, μια πρωτεΐνη που χωνεύεται αργά και μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της όρεξης μεταξύ των γευμάτων.

3. Χυμός πορτοκαλιού εμπλουτισμένος με ασβέστιο

Ασβέστιο: 349 mg ανά ποτήρι

Ο εμπλουτισμένος χυμός πορτοκαλιού αποτελεί μια εύκολη και γευστική επιλογή για όσους θέλουν να αυξήσουν την πρόσληψη ασβεστίου, ιδιαίτερα όταν περιέχει τόσο ασβέστιο όσο και βιταμίνη D.

Ένα ποτήρι περίπου 240 ml εμπλουτισμένου χυμού πορτοκαλιού μπορεί να προσφέρει περίπου 350 mg ασβεστίου, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 35% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης.

Παράλληλα, είναι πλούσιος σε βιταμίνη C, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την παραγωγή κολλαγόνου. Τα φυσικά αντιοξειδωτικά και τα φλαβονοειδή που περιέχει μπορεί επίσης να συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στην υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα χρήσιμη πηγή ασβεστίου για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη, για όσους ακολουθούν vegan διατροφή ή για όσους δεν καταναλώνουν γαλακτοκομικά.

4. Τόφου παρασκευασμένο με ασβέστιο

Ασβέστιο: 434 mg ανά μισό φλιτζάνι

Το τόφου αποτελεί εξαιρετική επιλογή για χορτοφάγους, vegan αλλά και για όσους επιθυμούν να περιορίσουν την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Είναι πλούσιο σε φυτική πρωτεΐνη και περιέχει και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα, γεγονός που το καθιστά μια ολοκληρωμένη εναλλακτική λύση αντί του κρέατος.

Παράλληλα, θεωρείται φιλικό προς την καρδιά, καθώς είναι φυσικά χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά και δεν περιέχει χοληστερόλη.

5. Εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα

Ασβέστιο: 440 mg ανά 240 ml

Πολλά φυτικά ροφήματα είναι εμπλουτισμένα ώστε να περιέχουν ίση ή ακόμη και μεγαλύτερη ποσότητα ασβεστίου από το αγελαδινό γάλα.

Μπορούν να αποτελέσουν μια θρεπτική και ευέλικτη επιλογή είτε ακολουθείτε vegan διατροφή είτε έχετε δυσανεξία στη λακτόζη είτε απλώς θέλετε να διαφοροποιήσετε τα ροφήματα που καταναλώνετε.

6. Μαγειρεμένο kale

Ασβέστιο: 177 mg ανά φλιτζάνι

Το kale θεωρείται υπερτροφή λόγω της υψηλής θρεπτικής του αξίας. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένου kale προσφέρει περίπου 51 θερμίδες, 3 γραμμάρια πρωτεΐνης, 6 γραμμάρια υδατανθράκων και 177 mg ασβεστίου. Αντίθετα, ένα φλιτζάνι ωμού kale περιέχει μόλις 53 mg ασβεστίου, γεγονός που σημαίνει ότι το μαγείρεμα μπορεί σχεδόν να τριπλασιάσει την ποσότητα ασβεστίου ανά φλιτζάνι.

Το kale μπορεί επίσης να προσφέρει δύο έως τρεις φορές περισσότερο ασβέστιο από το γάλα ανά 100 γραμμάρια, περισσότερο σίδηρο από το κόκκινο κρέας, τρεις έως τέσσερις φορές περισσότερο φυλλικό οξύ από τα αυγά και περίπου διπλάσια ποσότητα βιταμίνης C από τα πορτοκάλια.

7. Σπόροι chia

Ασβέστιο: 198 mg ανά δύο κουταλιές της σούπας

Οι σπόροι chia προέρχονται από το φυτό Salvia hispanica και θεωρούνται λειτουργική τροφή λόγω του εντυπωσιακού διατροφικού τους προφίλ. Περιέχουν φυτικές ίνες, πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικά, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνες, μέταλλα και ωφέλιμα πεπτίδια.

Τα συστατικά αυτά συνδέονται με πολλαπλά πιθανά οφέλη, όπως η υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας, η μείωση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης και ο περιορισμός του οξειδωτικού στρες. Οι ίνες τους σχηματίζουν ένα είδος τζελ όταν έρχονται σε επαφή με υγρά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την πέψη και να ενισχύσει το αίσθημα πληρότητας, συμβάλλοντας ενδεχομένως στη διαχείριση του βάρους και στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

8. Μαγειρεμένα λευκά φασόλια

Ασβέστιο: 191 mg ανά φλιτζάνι

Τα λευκά φασόλια είναι πλούσια σε ασβέστιο, αλλά και σε απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Περιέχουν βιταμίνη C, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, φώσφορο, μαγνήσιο, φυλλικό οξύ και πολυφαινόλες. Τα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και την υγεία των οστών, ενώ μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μορφών καρκίνου.

9. Εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού

Ασβέστιο: 200 mg ανά μερίδα

Πολλά δημητριακά είναι εμπλουτισμένα με απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα, μεταξύ των οποίων και το ασβέστιο. Μία μερίδα περίπου 1⅓ φλιτζανιού εμπλουτισμένων δημητριακών μπορεί να προσφέρει 150 θερμίδες, 1,5 γραμμάριο λιπαρών, 32 γραμμάρια υδατανθράκων, 3 γραμμάρια φυτικών ινών, 3 γραμμάρια πρωτεΐνης και 200 mg ασβεστίου.

Η ποσότητα ασβεστίου αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν τα δημητριακά συνδυάζονται με γάλα, γιαούρτι ή εμπλουτισμένο φυτικό ρόφημα. Μπορείτε επίσης να τα προσθέσετε σε ένα μείγμα ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων ή να τα χρησιμοποιήσετε ως τραγανή επικάλυψη σε κάποιο επιδόρπιο. Προτιμήστε επιλογές με πολλές φυτικές ίνες, λίγη ζάχαρη και, όπου είναι δυνατόν, πρόσθετη πρωτεΐνη.

10. Σκληρό Τυρί

Ασβέστιο: 120 mg ανά φέτα

Τα σκληρά τυριά αποτελούν ένα γρήγορο και εύκολο σνακ με σημαντική περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Μία φέτα τσένταρ βάρους 17 γραμμαρίων προσφέρει περίπου 120 mg ασβεστίου. Ωστόσο, είναι επίσης πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά και λόγω της νοστιμιάς τους είναι εύκολο να καταναλωθούν σε μεγαλύτερη ποσότητα από την απαραίτητη.

Για αυτό οι διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι, ενώ μια μικρή ποσότητα μπορεί να ενταχθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή, η μεγαλύτερη κατανάλωση δεν είναι απαραίτητα καλύτερη. Μπορείτε επίσης να επιλέγετε προϊόντα με χαμηλότερα λιπαρά, όπως τυριά που παρασκευάζονται από γάλα με 2% λιπαρά ή αναγράφουν ότι είναι μερικώς αποβουτυρωμένα.