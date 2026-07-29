Η διατήρηση της λειτουργικής υγείας καθώς περνάμε τα 60 απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει σωματική δραστηριότητα, νοητική εξάσκηση και σωστή διατροφή. Όσον αφορά τη διατροφική υποστήριξη, μια νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι η καθημερινή λήψη μιας πολυβιταμίνης ενδέχεται να προσφέρει οφέλη.

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής, χωρίς όμως να έχουν ακόμη δημοσιευτεί σε επιστημονικό ιατρικό περιοδικό. Σύμφωνα με αυτά, οι ηλικιωμένοι που λάμβαναν καθημερινά μία πολυβιταμίνη παρουσίασαν, έπειτα από τρία χρόνια, σημαντικά καλύτερες μετρήσεις λειτουργικής υγείας σε σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό συμπλήρωμα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα δείχνουν πως μια καθημερινή πολυβιταμίνη θα μπορούσε να αποτελέσει μια απλή στρατηγική χαμηλού κινδύνου, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να διατηρήσουν τη λειτουργική υγεία που σχετίζεται με το καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και την ποιότητα ζωής τους.

Καλύτερη σωματική λειτουργικότητα

Οι επιστήμονες, όπως αναφέρει το Every Day Health, εξέτασαν στοιχεία από περισσότερα από 16.000 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, τα οποία δεν έπασχαν από σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο κατά την έναρξη της μελέτης.

Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες. Η πρώτη λάμβανε καθημερινά μία πολυβιταμίνη, η δεύτερη ένα συμπλήρωμα εκχυλίσματος κακάο, η τρίτη και τα δύο σκευάσματα και η τέταρτη κανένα από αυτά.

Για να αξιολογηθεί η πορεία της κατάστασής τους στη διάρκεια των τριών ετών, οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν κάθε χρόνο ένα ερωτηματολόγιο. Σε αυτό κατέγραφαν την ικανότητά τους να πραγματοποιούν καθημερινές δραστηριότητες, αλλά και πιθανά συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, όπως:

κόπωση,

δύσπνοια,

πρήξιμο στα πόδια, στους αστραγάλους ή στα πέλματα,

πρήξιμο στην κοιλιά.

Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιεί μια κλίμακα από το 0 έως το 100, με το 0 να αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη δυνατή επιβάρυνση από τα συμπτώματα και τη χειρότερη κατάσταση υγείας. Η επιβάρυνση από τα συμπτώματα δείχνει σε ποιον βαθμό αυτά επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες.

Έπειτα από τρία χρόνια, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η λήψη πολυβιταμινών βελτίωσε κατά μέσο όρο κατά 0,45 μονάδες τη βαθμολογία που αφορούσε την επιβάρυνση από τα συμπτώματα. Παράλληλα, βελτίωσε κατά 0,30 μονάδες τη συνολική κλινική βαθμολογία των συμμετεχόντων, η οποία προκύπτει από τον μέσο όρο της επιβάρυνσης των συμπτωμάτων και της σωματικής λειτουργικότητας.

Μεγαλύτερο όφελος για όσους είχαν στένωση των καρωτίδων

Οι θετικές επιδράσεις των πολυβιταμινών ήταν περισσότερο έντονες μεταξύ των συμμετεχόντων που είχαν στένωση των καρωτίδων. Πρόκειται για τη στένωση των βασικών αιμοφόρων αγγείων στον λαιμό, τα οποία μεταφέρουν αίμα προς τον εγκέφαλο, και αποτελεί μια σοβαρή απειλή, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στους ασθενείς αυτούς, η βαθμολογία που αφορούσε την επιβάρυνση από τα συμπτώματα βελτιώθηκε κατά μέσο όρο κατά 6,75 μονάδες, ενώ η συνολική κλινική βαθμολογία τους αυξήθηκε κατά 6,01 μονάδες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με ιστορικό στένωσης των καρωτίδων που λάμβαναν πολυβιταμίνες και μέταλλα παρουσίασαν ένα μικρό κλινικό όφελος ως προς τη βελτίωση της καρδιαγγειακής και της λειτουργικής τους υγείας με την πάροδο του χρόνου.

Οι πολυβιταμίνες ενδέχεται να βοηθούν τον οργανισμό καλύπτοντας συνηθισμένες ανεπάρκειες μικροθρεπτικών συστατικών. Παράλληλα, μπορεί να υποστηρίζουν:

την παραγωγή ενέργειας,

τη λειτουργία των κυττάρων,

την υγεία των αιμοφόρων αγγείων,

τον έλεγχο της φλεγμονής,

τη λειτουργία και την απόδοση των μυών.

Μπορούν οι πολυβιταμίνες να καλύψουν τα διατροφικά κενά;

Ειδικοί επισημαίνουν ότι να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι επιδράσεις των συμπληρωμάτων διατροφής, απαιτούνται περισσότερα στοιχεία, καθώς συχνά οι έρευνες παρουσιάζουν αντιφατικά στοιχεία.

Όπως υπογραμμίζουν η σωστή διατροφή πρέπει να ξεκινά πάντοτε από την κατανάλωση υγιεινών και θρεπτικών τροφών. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι άνθρωποι, για διαφορετικούς λόγους, μπορεί να μην είναι σε θέση να ακολουθήσουν μια πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Για αυτούς, μια πολυβιταμίνη ενδέχεται να συμβάλει στην κάλυψη ορισμένων διατροφικών ελλείψεων.

Επειδή όμως τα συμπληρώματα διατροφής διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή, πολλοί άνθρωποι καταλήγουν μόνοι τους στη χρήση τους. Για τον λόγο αυτό, τονίζουν οι ειδικοί, η απόφαση για τη λήψη μιας πολυβιταμίνης θα πρέπει ιδανικά να λαμβάνεται έπειτα από συνεννόηση με γιατρό ή άλλον επαγγελματία υγείας.