Ξεκινάτε δίαιτα και η πρώτη κίνηση μοιάζει σχεδόν αυτονόητη: βγάζετε από το σπίτι τα γλυκά, αποχαιρετάτε τα αγαπημένα σας φαγητά και χωρίζετε τις τροφές σε αυτές που επιτρέπεται να τρώτε και στις «απαγορευμένες». Για λίγες ημέρες ή εβδομάδες μπορεί να αισθάνεστε ότι έχετε τον απόλυτο έλεγχο. Σύντομα, όμως, η πείνα, η κόπωση από τους περιορισμούς και η διαρκής σκέψη γύρω από το φαγητό κάνουν την προσπάθεια να μοιάζει με καθημερινή μάχη.

Και αυτό – σύμφωνα με διατροφολόγους στο Newsweek – είναι και το μεγάλο λάθος. Κοινή πεποίθηση είναι ότι για να χάσετε βάρος πρέπει να στερηθείτε ό,τι σας προσφέρει απόλαυση. Όμως οι υπερβολικοί περιορισμοί μπορεί να φέρουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, οδηγώντας τελικά στην εγκατάλειψη της δίαιτας.

Σύμφωνα με διατροφολόγους, η βιώσιμη απώλεια βάρους δεν απαιτεί να τρώτε άνοστα γεύματα ούτε να διαγράψετε για πάντα τα αγαπημένα σας φαγητά. Το κλειδί βρίσκεται στην ισορροπία: σε έναν τρόπο διατροφής που θρέφει το σώμα, προσφέρει ικανοποίηση και μπορεί να διατηρηθεί όχι μόνο μέχρι να πέσει ο αριθμός στη ζυγαριά, αλλά για ολόκληρη τη ζωή.

Γιατί οι περιοριστικές δίαιτες μπορεί να έχουν αντίθετο αποτέλεσμα

Έρευνες υποδεικνύουν ότι οι περιοριστικές διατροφικές προσεγγίσεις ενδέχεται να έχουν συνέπειες στην ψυχική υγεία ορισμένων ανθρώπων.

Μελέτη του 2025, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «BMJ Nutrition, Prevention & Health», διαπίστωσε ότι οι ενήλικες που ακολουθούσαν δίαιτες περιορισμού των θερμίδων ανέφεραν υψηλότερες βαθμολογίες καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σύγκριση με όσους δεν ακολουθούσαν κάποια συγκεκριμένη δίαιτα.

Σύμφωνα με διατροφολόγους, πολλοί άνθρωποι εγκλωβίζονται σε έναν επιβλαβή κύκλο, ο οποίος ενισχύεται από τη σύγχρονη κουλτούρα της δίαιτας. Οι ακραίες δίαιτες και οι υπερβολικά περιοριστικές συμβουλές συχνά ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να τρώνε πολύ λίγο και να ασκούνται υπερβολικά, επιδιώκοντας όσο το δυνατόν ταχύτερα αποτελέσματα.

Παρότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμη απώλεια βάρους, πολλοί άνθρωποι τελικά εξαντλούνται και επιστρέφουν στις προηγούμενες συνήθειές τους, επειδή ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

Αρκετοί καταλήγουν να αισθάνονται πιεσμένοι, διαμορφώνοντας μια στρεβλή σχέση με το φαγητό. Μπορεί να νιώθουν ενοχές απλώς και μόνο επειδή απολαμβάνουν ένα γλυκό ή επειδή επιθυμούν να φάνε τροφές όπως ένα κουλούρι ή ένα αρτοσκεύασμα. Αυτή η νοοτροπία επηρεάζει αρνητικά τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική υγεία.

Η αντίθεση, πάντως, στην περιοριστική κουλτούρα της δίαιτας δεν σημαίνει αντίθεση απέναντι στη δίαιτα ή στην επιθυμία απώλειας βάρους.

Η λέξη «δίαιτα» περιγράφει ουσιαστικά το σύνολο των διατροφικών συνηθειών ενός ανθρώπου. Αντί να αποκλείετε τις αγαπημένες σας τροφές ή να περνάτε ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο, οι διατροφολόγοι προτείνουν να επικεντρώνεστε σε βιώσιμες συνήθειες.

Σε αυτές περιλαμβάνονται τα θρεπτικά και ισορροπημένα γεύματα, η τακτική σωματική δραστηριότητα, ο ποιοτικός ύπνος και η σωστή διαχείριση του στρες. Είναι απολύτως θεμιτό να θέλετε να βελτιώσετε την υγεία σας. Η διαδικασία, όμως, δεν θα πρέπει να σας στερεί την απόλαυση της ζωής και του φαγητού.

Κάντε τα γεύματά σας πιο ευχάριστα και πιο υγιεινά

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα πολλών προγραμμάτων αδυνατίσματος είναι ότι παραβλέπουν την απόλαυση και την ικανοποίηση που πρέπει να προσφέρει ένα γεύμα. Ο κορεσμός και η ικανοποίηση αποτελούν δύο στοιχεία που συχνά παραβλέπονται, παρότι πιθανότατα συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα.

Αντί να αναγκάζετε τον εαυτό σας να καταναλώνει τροφές που δεν σας αρέσουν, είναι προτιμότερο να βρίσκετε τρόπους ώστε τα γεύματά σας να γίνονται πιο υγιεινά και πιο ευχάριστα, βελτιώνοντας τη διατροφική τους αξία.

Οι διατροφολόγοι συνιστούν να προσθέτετε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα στις τροφές που ήδη αγαπάτε.

Η ισορροπία ανάμεσα στην ικανοποίηση και στη σωστή διατροφή μπορεί να σας βοηθήσει να αισθάνεστε περισσότερο χορτάτοι και ψυχικά ικανοποιημένοι μετά το γεύμα. Έτσι, μειώνονται οι πιθανότητες να νιώθετε ότι βρίσκεστε διαρκώς αντιμέτωποι με τον πειρασμό να καταναλώσετε γλυκά ή άλλες λιχουδιές.

Η αργή αλλαγή είναι εκείνη που μπορεί να διατηρηθεί. Η εύρεση της κατάλληλης ισορροπίας μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την προσπάθειά σας και να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο που θα μπορείτε πραγματικά να ακολουθείτε σε όλη σας τη ζωή.

Πώς θα χάσετε βάρος χωρίς να εγκαταλείψετε τα αγαπημένα σας φαγητά

Η απώλεια βάρους απαιτεί τελικά ένα σταθερό θερμιδικό έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνετε λιγότερες θερμίδες από όσες χρησιμοποιεί συνολικά το σώμα σας. Ωστόσο, οι θερμίδες αποτελούν μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας.

Θεωρητικά, θα μπορούσατε να τρώτε οτιδήποτε θέλετε και να εξακολουθείτε να χάνετε βάρος, αρκεί να διατηρείτε σταθερό θερμιδικό έλλειμμα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι αποτελεί απαραίτητα και την καλύτερη διατροφική προσέγγιση.

Είναι σημαντικό να διατηρείτε στη διατροφή σας τις τροφές που αγαπάτε, ακόμη και όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος.

Μια αποτελεσματική στρατηγική είναι να συνδυάζετε τις αγαπημένες σας, λιγότερο θρεπτικές τροφές, με άλλες επιλογές υψηλής διατροφικής αξίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να καταναλώσετε μπισκότα μαζί με ελληνικό γιαούρτι και μούρα. Αντίστοιχα, μπορείτε να συνοδεύσετε τα λευκά ζυμαρικά με λαχανικά και μια πηγή άπαχης πρωτεΐνης.

Ο συνδυασμός τροφών που περιέχουν περισσότερους υδατάνθρακες και λιπαρά με πηγές πρωτεΐνης και φυτικών ινών μπορεί να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα του γεύματος. Παράλληλα, βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας και ενισχύει το αίσθημα κορεσμού και ικανοποίησης.

Εξίσου σημαντικό είναι να σταματήσετε να χαρακτηρίζετε ορισμένες αγαπημένες τροφές ως «απαγορευμένες». Η αφαίρεση αυτής της «ετικέτας» μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να μειώσει και την ένταση της επιθυμίας για αυτές, καθώς οι άνθρωποι τείνουν να βρίσκουν ιδιαίτερα ελκυστικές τις τροφές που θεωρούνται «απαγορευμένες».

Για παράδειγμα, αν επιτρέπετε στον εαυτό σας να τρώει καθημερινά λίγη σοκολάτα, ενδέχεται σταδιακά να χάσετε την επιθυμία σας για αυτήν.

Ο στόχος θα πρέπει να είναι να δημιουργήσετε τον πιο υγιεινό τρόπο ζωής που μπορείτε, χωρίς να σταματήσετε να απολαμβάνετε τη ζωή σας. Η επιτυχημένη διαχείριση του βάρους δεν βασίζεται στην τελειότητα, στις εξαντλητικές στερήσεις ή στον αποκλεισμό κάθε αγαπημένου φαγητού. Βασίζεται στην εύρεση μιας ισορροπίας ανάμεσα στη σωστή θρέψη και στην απόλαυση – μιας ισορροπίας που μπορεί να διατηρηθεί για ολόκληρη τη ζωή.