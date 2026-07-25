Καθώς μεγαλώνουμε, o μεταβολικός ρυθμός του οργανισμού αλλάζει. Πρόκειται για την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει το σώμα για να εκτελέσει τις καθημερινές του λειτουργίες. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν τη μεταβολή είναι η απώλεια μυϊκής μάζας.

Η μυϊκή μάζα συνήθως φτάνει στο υψηλότερο επίπεδό της από τις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας των 30 και στη συνέχεια αρχίζει σταδιακά να μειώνεται. Ωστόσο, η μείωση αυτή δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τον μεταβολικό ρυθμό μέχρι περίπου την ηλικία των 60 ετών. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες, όπως η μειωμένη σωματική δραστηριότητα και οι ορμονικές μεταβολές που συνοδεύουν τη γήρανση.

Τα καλά νέα είναι ότι η απώλεια μυϊκής μάζας μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά, αρκεί να καταναλώνετε επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης και να ακολουθείτε τακτικά ένα πρόγραμμα ασκήσεων με αντιστάσεις. Οι μύες είναι μεταβολικά ενεργοί ιστοί. Επομένως, όσο περισσότερη μυϊκή μάζα καταφέρνετε να διατηρήσετε, τόσο περισσότερη ενέργεια θα καταναλώνει το σώμα σας ακόμη και όταν βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη ζήτημα. Καθώς μεγαλώνουμε, ο οργανισμός δυσκολεύεται περισσότερο να απορροφήσει ορισμένα θρεπτικά συστατικά. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δεν αρκεί μόνο να αυξηθεί η κατανάλωση πρωτεΐνης και διατηρηθεί η σωματική δραστηριότητα. Οι διατροφικές ανάγκες αλλάζουν και ορισμένα στοιχεία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Διατροφολόγοι στο Very Well Health επισημαίνουν τα 5 θρεπτικά συστατικά που θα πρέπει να συμπεριλάβετε περισσότερο στη διατροφή σας, καθώς μεγαλώνετε…

1. Ασβέστιο

Το συγκεκριμένο μέταλλο συμβάλλει στη διατήρηση της αντοχής των οστών και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης οστεοπόρωσης. Καλές πηγές ασβεστίου είναι:

Τα πράσινα λαχανικά, όπως η λαχανίδα και το μπρόκολο

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Τα εμπλουτισμένα με ασβέστιο προϊόντα, όπως ο χυμός πορτοκαλιού και τα φυτικά ροφήματα

2. Βιταμίνη D

Η βιταμίνη D είναι επίσης σημαντική για τη διατήρηση γερών οστών όσο μεγαλώνετε. Μπορείτε να αυξήσετε την πρόσληψή της εντάσσοντας στη διατροφή σας περισσότερα λιπαρά ψάρια, κρόκους αυγών και προϊόντα εμπλουτισμένα με βιταμίνη D, όπως ορισμένοι χυμοί πορτοκαλιού και είδη γάλακτος.

Ένας ακόμη τρόπος να ενισχύσετε τα επίπεδα της βιταμίνης D – πέρα από τη λήψη συμπληρωμάτων – είναι η έκθεση στον ήλιο. Περίπου 20 λεπτά άμεσης έκθεσης στο ηλιακό φως μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό σας να παράγει τη συγκεκριμένη βιταμίνη.

3. Βιταμίνη Β12

Η απορρόφηση της βιταμίνης Β12 γίνεται δυσκολότερη με την πάροδο της ηλικίας, καθώς μειώνεται η παραγωγή γαστρικών οξέων. Για τον λόγο αυτό, είναι ωφέλιμο να αυξήσετε την πρόσληψή της. Μπορείτε να το πετύχετε καταναλώνοντας περισσότερο:

Κρέας

Αυγά

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Ψάρια

Τρόφιμα εμπλουτισμένα με βιταμίνη Β12, όπως ορισμένα δημητριακά και προϊόντα σιτηρών

4. Πρωτεΐνη

Καθώς οι ανάγκες για πρωτεΐνη αυξάνονται όσο αυξάνεται και η ηλικία, οι διατροφολόγοι συνιστούν να συμπεριλαμβάνετε μια ποσότητα σε κάθε γεύμα και σνακ. Παρότι οι ανάγκες είναι εξατομικευμένες και αλλάζουν ανάλογα με τη σωματική δραστηριότητα του καθενός, μια γενική – πρακτική – σύσταση είναι 1 έως 1,5 γρ. ανά κιλό σώματος.

Καλές πηγές πρωτεΐνης είναι:

Το κοτόπουλο

Τα ψάρια

Τα αυγά

Το στραγγιστό γιαούρτι

Το τόφου

5. Φυτικές ίνες

Η αύξηση της κατανάλωσης φυτικών ινών είναι σημαντική για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος όσο μεγαλώνετε. Καλές πηγές φυτικών ινών είναι κυρίως τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως:

Τα όσπρια

Τα μη αμυλούχα λαχανικά

Τα φρούτα

Οι ξηροί καρποί

Οι σπόροι

Σημ: Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να εντάξετε περισσότερη πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, ασβέστιο ή βιταμίνες στην καθημερινή σας διατροφή, ένας διατροφολόγος μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε τις κατάλληλες προσαρμογές στη ρουτίνα σας, ώστε να καλύπτετε αποτελεσματικότερα τις ανάγκες του οργανισμού σας.