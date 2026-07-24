Οι περισσότερες γυναίκες που αντιμετωπίζουν οστεοπόρωση συνοδεύουν την φαρμακευτική αγωγή με συμπληρώματα ασβεστίου. Παρότι πρόκειται για μια καθιερωμένη πρακτική, μια νέα έρευνα δείχνει πως το συμπλήρωμα ασβεστίου ενδέχεται να μην προσφέρει όσα θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.

Αντίθετα, ένα άλλο θρεπτικό συστατικό φαίνεται πως μπορεί να παίζει καθοριστικότερο ρόλο στο πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η φαρμακευτική αγωγή. Ο λόγος για την πρωτεΐνη.

Πώς έγινε η έρευνα

Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Osteoporosis International», συμμετείχαν 586 γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες παρακολουθήθηκαν για διάμεσο χρονικό διάστημα 3,5 ετών.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στις γυναίκες που λάμβαναν αντιοστεοκλαστικά φάρμακα, δηλαδή φαρμακευτικές αγωγές για την οστεοπόρωση που επιβραδύνουν την απώλεια οστικής μάζας. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα διφωσφονικά, η δενοσουμάμπη και η ραλοξιφαίνη.

Η οστική πυκνότητα, η αντοχή και η δομή του ισχίου παρακολουθήθηκαν με απεικονιστικές εξετάσεις, ενώ η πρόσληψη ασβεστίου και πρωτεΐνης αξιολογήθηκε σε διαφορετικά χρονικά σημεία μέσω ενός επικυρωμένου διατροφικού ερωτηματολογίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 71% των γυναικών κάλυπτε ήδη τις συνιστώμενες ανάγκες του σε ασβέστιο αποκλειστικά μέσω της διατροφής.

Τι αποκαλύφθηκε για τα συμπληρώματα ασβεστίου

Για τις περισσότερες γυναίκες που λάμβαναν ήδη επαρκή ποσότητα ασβεστίου από τη διατροφή τους, η προσθήκη ενός συμπληρώματος δεν φάνηκε να προκαλεί κάποια ουσιαστική βελτίωση στην υγεία των οστών.

Ούτε η συνολική πρόσληψη ασβεστίου πάνω ή κάτω από το συνιστώμενο όριο ούτε η ίδια η χρήση συμπληρώματος επηρέασαν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν τα οστά στη θεραπεία.

Υπήρξε, ωστόσο, μία σημαντική εξαίρεση. Οι γυναίκες που λάμβαναν πολύ λίγο ασβέστιο από τη διατροφή τους και δεν χρησιμοποιούσαν συμπλήρωμα, δεν φάνηκε να είχαν κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα από τη φαρμακευτική αγωγή.

Επομένως, η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Αποτελεί, όμως, τη βάση που πρέπει να καλύπτεται και όχι έναν στόχο που όσο περισσότερο ξεπερνιέται τόσο καλύτερα αποτελέσματα προσφέρει.

Η κρίσιμη επίδραση της πρωτεΐνης

Οι ερευνητές εντόπισαν μία ακόμη σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της διατροφής και της θεραπείας της οστεοπόρωσης. Οι γυναίκες που κατανάλωναν λιγότερη πρωτεΐνη από την ελάχιστη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα παρουσίαζαν αισθητά ασθενέστερη ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή.

Η αντοχή του ισχίου τους μειωνόταν κατά 2,6% τον χρόνο, έναντι μόλις 0,5% στις γυναίκες που προσλάμβαναν επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης.

Η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη στο εσωτερικό, πιο πορώδες στρώμα του οστού του ισχίου, το οποίο είναι και το περισσότερο ευάλωτο στα κατάγματα. Οι γυναίκες με χαμηλή πρόσληψη πρωτεΐνης έχαναν οστική μάζα σε αυτό το σημείο με ρυθμό 2,8% τον χρόνο, έναντι μόλις 0,3% στις γυναίκες που κάλυπταν τις ανάγκες τους.

Οι ερευνητές συνυπολόγισαν την πρόσληψη ασβεστίου και διαπίστωσαν ότι η διαφορά παρέμενε. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος της πρωτεΐνης ήταν ανεξάρτητος από το ασβέστιο και δεν οφειλόταν απλώς στο γεγονός ότι όσες έτρωγαν περισσότερη πρωτεΐνη κατανάλωναν παράλληλα και περισσότερο ασβέστιο.

Γιατί η πρωτεΐνη είναι τόσο σημαντική για τα οστά

Η πρωτεΐνη υποστηρίζει την υγεία των οστών μέσω πολλών διαφορετικών μηχανισμών. Ενεργοποιεί τον IGF-1, έναν αυξητικό παράγοντα που δίνει σήμα στον οργανισμό να δημιουργήσει και να διατηρήσει οστικό ιστό. Παράλληλα, ενισχύει την απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο και συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Οι δυνατοί μύες ασκούν φορτίο πάνω στα οστά, βοηθώντας τα να διατηρούν την πυκνότητα και την αντοχή τους. Όταν η πρόσληψη πρωτεΐνης είναι χαμηλή, τα συγκεκριμένα σήματα εξασθενούν και η φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να αποδώσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντική είναι και η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D, καθώς αυτή επιτρέπει στον οργανισμό να αξιοποιεί το ασβέστιο που καταναλώνετε.

Συμπερασματικά…

Η κάλυψη των αναγκών σε ασβέστιο μέσω της διατροφής παραμένει απαραίτητη ως βάση. Όμως η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης – που συχνά παραβλέπεται – φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά το πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η θεραπεία για την οστεοπόρωση.

Η ανεπαρκής πρόσληψή της μπορεί να επιταχύνει την απώλεια της αντοχής των οστών, ιδιαίτερα στο ευάλωτο ισχίο. Το μήνυμα της έρευνας είναι σαφές: για την καλύτερη δυνατή προστασία των οστών, δεν αρκεί να κοιτάτε μόνο το κουτί με τα συμπληρώματα. Χρειάζεται να κοιτάξετε συνολικά το πιάτο σας – και κυρίως αν περιέχει αρκετή πρωτεΐνη. Τα αυγά, το γιαούρτι, το τυρί cottage, τα όσπρια, τα ψάρια και τα πουλερικά αποτελούν εξαιρετικές επιλογές.