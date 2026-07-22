Μπορεί ένα μόνο αβοκάντο την ημέρα να κάνει πραγματική διαφορά στην υγεία της καρδιάς; Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου 2026 στο Journal of Clinical Lipidology, η απάντηση είναι ναι, αλλά με σημαντικές προϋποθέσεις.

Η έρευνα έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση ενός αβοκάντο συσχετίστηκε με χαμηλότερα επίπεδα σωματιδίων LDL (LDL-P), ενός ιδιαίτερα αξιόπιστου δείκτη που σχετίζεται με την ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης και τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων σε άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία.

Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι η συγκεκριμένη μεταβολή αντιστοιχεί σε περίπου 4% χαμηλότερο εκτιμώμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ωστόσο, η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο δεν οδήγησε σε απώλεια βάρους ούτε σε μείωση της περιφέρειας μέσης.

Παρά τη θετική εικόνα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το αβοκάντο δεν αποτελεί αυτόνομη θεραπεία, αλλά μέρος ενός συνολικά υγιεινού διατροφικού προτύπου για την προστασία της καρδιάς.

Η μελέτη που αλλάζει τη συζήτηση

Η νέα ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία 786 ενηλίκων ηλικίας άνω των 25 ετών που συμμετείχαν στη μεγάλη εξάμηνη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή Habitual Diet and Avocado Trial.

Οι άνδρες συμμετείχαν εφόσον είχαν περίμετρο μέσης τουλάχιστον 101,6 εκατοστά, ενώ οι γυναίκες τουλάχιστον 88,9 εκατοστά, δηλαδή πληρούσαν τα κριτήρια κοιλιακής παχυσαρκίας. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

η πρώτη συνέχισε τη συνήθη διατροφή και τον τρόπο ζωής της,

ενώ η δεύτερη κατανάλωνε ένα αβοκάντο καθημερινά, χωρίς άλλη αλλαγή στη διατροφή ή τη φυσική δραστηριότητα.

Η αρχική μελέτη είχε δείξει ότι το αβοκάντο δεν άλλαζε το σωματικό βάρος ή την περίμετρο μέσης, αλλά βελτίωνε τους δείκτες της LDL χοληστερόλης. Η νέα ανάλυση εστίασε σε έναν ακόμη πιο εξειδικευμένο δείκτη: τα σωματίδια LDL.

LDL χοληστερόλη και LDL σωματίδια: γιατί έχει σημασία η διαφορά

Η LDL χοληστερόλη και τα LDL σωματίδια δεν είναι το ίδιο. Τα σωματίδια LDL είναι οι πρωτεϊνικοί «φορείς» που μεταφέρουν τη χοληστερόλη μέσα στο αίμα. Όσο περισσότερα είναι, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να εισχωρήσουν στο τοίχωμα των αρτηριών, να δημιουργήσουν αθηρωματική πλάκα και τελικά να οδηγήσουν σε στεφανιαία νόσο ή έμφραγμα.

Ακόμη και όταν η συνολική LDL χοληστερόλη εμφανίζεται φυσιολογική, ένας αυξημένος αριθμός LDL σωματιδίων θεωρείται ανεξάρτητος παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου.

Στη νέα μελέτη, η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο συνδέθηκε με μείωση κατά 49 nmol/L των LDL σωματιδίων, εύρημα που χαρακτηρίστηκε στατιστικά σημαντικό.

Οι ειδικοί κρατούν μικρό καλάθι

Ο David Rhee, MD, επεμβατικός καρδιολόγος στο Manhattan Cardiology της Νέας Υόρκης, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, εμφανίζεται πιο συγκρατημένος και δήλωσε «Οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερους από δώδεκα βιοδείκτες και μόνο η LDL-P παρουσίασε στατιστικά σημαντική μεταβολή. Η αλλαγή ήταν υπαρκτή, αλλά σχετικά μικρή».

Από την άλλη πλευρά, η Michelle Routhenstein, διαιτολόγος προληπτικής καρδιολογίας στο Entirely Nourished, χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: «Νομίζω ότι αυτά τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά επειδή υπογραμμίζουν πώς οι μικρές, βιώσιμες διατροφικές αλλαγές μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς».

Τι υποστηρίζουν οι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί

Τα νέα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη ισχυρό σώμα επιστημονικών δεδομένων.

Η American Heart Association (AHA) συνιστά την αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, όπως αυτά που περιέχει το αβοκάντο, στο πλαίσιο μιας καρδιοπροστατευτικής διατροφής.

Παράλληλα, μεγάλη προοπτική μελέτη του Harvard University, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart Association, έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον δύο μερίδες αβοκάντο την εβδομάδα είχαν χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και στεφανιαίας νόσου, ιδιαίτερα όταν το αβοκάντο αντικαθιστούσε τρόφιμα πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, όπως το βούτυρο ή τα επεξεργασμένα κρέατα.

Αντίστοιχα, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη Μεσογειακή Διατροφή, στην οποία τα τρόφιμα με καλά λιπαρά, οι ξηροί καρποί, το ελαιόλαδο, τα όσπρια, τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν βασικούς πυλώνες.

Πώς να εντάξετε το αβοκάντο στο καθημερινό σας μενού

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μεγαλύτερο όφελος προκύπτει όταν το αβοκάντο αντικαθιστά λιγότερο υγιεινά τρόφιμα και δεν προστίθεται απλώς στο ημερήσιο θερμιδικό ισοζύγιο. Ο Δρ. David Rhee το προτείνει:

αντί για βούτυρο στο ψωμί,

αντί για μαγιονέζα στα σάντουιτς,

ως υγιεινή βάση σε ντιπ και αλείμματα.

Η Δρ. Michelle Routhenstein προτείνει ακόμη:

προσθήκη σε σαλάτες,

μπολ δημητριακών,

τάκος,

αντικατάσταση τυριών ή κρεμωδών dressings.

Όπως η ίδια επισημαίνει: «Αντί να βλέπω το αβοκάντο ως “υπερτροφή” ή ως αυτόνομη λύση, το βλέπω ως μια τροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που μπορεί να συμβάλει σε ένα υγιεινό για την καρδιά διατροφικό πρότυπο παράλληλα με άλλες υγιεινές συνήθειες τρόπου ζωής.»

Τελικό συμπέρασμα

Η νέα μελέτη δεν υποστηρίζει ότι το αβοκάντο αποτελεί «μαγική συνταγή» για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Προσθέτει όμως ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο επιστημονικό παζλ που δείχνει ότι η σταθερή υιοθέτηση μικρών, ποιοτικών διατροφικών αλλαγών μπορεί να βελτιώσει σημαντικούς βιοδείκτες της καρδιαγγειακής υγείας.

Με άλλα λόγια, ένα αβοκάντο την ημέρα δεν αρκεί από μόνο του για να προστατεύσει την καρδιά. Όταν όμως εντάσσεται σε μια ισορροπημένη Μεσογειακή διατροφή, μαζί με άσκηση, έλεγχο του σωματικού βάρους και αποφυγή του καπνίσματος, μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη σύμμαχο στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.