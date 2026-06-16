Ζεστός ή παγωμένος καφές; Για τους περισσότερους η απάντηση εξαρτάται από την εποχή. Το ενδιαφέρον ερώτημα όμως είναι εάν η θερμοκρασία του καφέ αλλάζει πραγματικά και τον τρόπο με τον οποίο επιδρά στον οργανισμό.

Πλήθος ερευνών τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει τα οφέλη του καφέ, όμως ο ζεστός και ο παγωμένος μπορούν να διαφέρουν ως προς την περιεκτικότητά τους σε καφεΐνη, τα αντιοξειδωτικά που προσφέρουν και το πόσο «βαριοί» ή ήπιοι είναι για το στομάχι. Ειδικοί στο Health εξηγούν τι ισχύει τελικά, ώστε να επιλέξετε τον καλύτερο για εσάς.

Καφεΐνη: Ποιος καφές δίνει περισσότερη ενέργεια;

Η ποσότητα καφεΐνης στον καφέ δεν εξαρτάται μόνο από την θερμοκρασία του. Παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες, όπως το είδος του κόκκου, το μέγεθος άλεσης, ο χρόνος εκχύλισης, ο τρόπος παρασκευής και το αν ο καφές αραιώνεται.

Συχνά υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στον παγωμένο καφέ και τον cold brew, όμως πρόκειται για δύο διαφορετικά ροφήματα. Ο παγωμένος καφές συνήθως παρασκευάζεται πρώτα ζεστός και στη συνέχεια ψύχεται με πάγο. Αντίθετα, ο cold brew εκχυλίζεται σε κρύο νερό για 12 έως 24 ώρες.

Έρευνες δείχνουν ότι η περιεκτικότητα σε καφεΐνη μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη μέθοδο παρασκευής. Επειδή ο παγωμένος καφές σερβίρεται συχνά με πάγο, μπορεί να περιέχει ελαφρώς λιγότερη καφεΐνη λόγω αραίωσης. Από την άλλη πλευρά, ο cold brew μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει περισσότερη καφεΐνη, επειδή ο χρόνος εκχύλισης είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ρόλο παίζει και το καβούρδισμα. Όσο περισσότερο καβουρδίζεται τόσο ενδέχεται να χάνεται ένα μέρος της καφεΐνης. Επίσης, ορισμένες ποικιλίες κόκκων έχουν από τη φύση τους περισσότερη καφεΐνη. Για παράδειγμα, οι κόκκοι robusta μπορούν να περιέχουν σχεδόν διπλάσια ποσότητα καφεΐνης σε σχέση με τους arabica.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και όσα προστίθενται στον καφέ. Κρέμες, σιρόπια και αρωματικά με υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετη ζάχαρη μπορούν να αυξήσουν γρήγορα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αλλά στη συνέχεια να προκαλέσουν απότομη πτώση, επηρεάζοντας τελικά αρνητικά την ενέργεια.

Αντιοξειδωτικά: Ζεστός ή κρύος καφές;

Ο καφές θεωρείται εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών, και συγκεκριμένα των πολυφαινολών. Σε αυτές περιλαμβάνονται ουσίες όπως η κερκετίνη και τα φλαβονοειδή, που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της φλεγμονής στον οργανισμό και ενδέχεται να προσφέρουν οφέλη για τον εγκέφαλο, την καρδιά και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Το ερώτημα είναι ποιος καφές περιέχει περισσότερες από αυτές τις ενώσεις: ο ζεστός καφές ή ο κρύος (cold brew); Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι η ζεστή εκχύλιση μπορεί να αποσπά ελαφρώς περισσότερα αντιοξειδωτικά από τον αλεσμένο καφέ σε σχέση με την κρύα εκχύλιση. Αυτό αφορά και ενώσεις όπως τα χλωρογενικά οξέα.

Ωστόσο, οι διαφορές ανάμεσα στις επιλογές αυτές φαίνεται να είναι περιορισμένες. Τόσο ο ζεστός καφές όσο και ο κρύος και ο cold brew μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ποσότητες αντιοξειδωτικών. Επομένως, η επιλογή δεν χρειάζεται να βασίζεται σε αυτό το κριτήριο.

Ποιος είναι πιο ήπιος για το στομάχι;

Η φυσική οξύτητα του καφέ μπορεί να προκαλέσει ενόχληση σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι, αν και η περιεκτικότητα σε οξέα του ζεστού καφέ, του κρύου και του cold brew είναι παρόμοια, ο ζεστός καφές φαίνεται έχει ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα οξύτητας.

Άλλες έρευνες επιβεβαιώνουν αυτή τη μικρή διαφορά, παρότι και σε αυτό το ζήτημα η απόκλιση θεωρείται οριακή. Τελικά, τα συμπτώματα παλινδρόμησης που μπορεί να προκαλέσει ο καφές διαφέρουν πολύ από άνθρωπο σε άνθρωπο. Για αυτό, όσοι έχουν ευαισθησία στο στομάχι ίσως χρειαστεί να δοκιμάσουν διαφορετικές επιλογές για να δουν ποια τους ταιριάζει καλύτερα.

Ορισμένοι άνθρωποι βρίσκουν τον cold brew πιο «μαλακό» και πιο εύκολο για το στομάχι. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με την οξύτητα, αλλά ενδέχεται να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη γεύση και την αίσθηση του ροφήματος.

Πώς να επιλέξετε τον κατάλληλο καφέ για εσάς

Ο ζεστός καφές, ο παγωμένος καφές και ο cold brew μπορούν όλοι να αποτελούν υγιεινές επιλογές, αρκεί να καταναλώνονται με μέτρο και να μην επιβαρύνονται με μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, σιροπιών ή κρέμας.

Αν αναζητάτε συγκεκριμένα οφέλη, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές που αξίζει να γνωρίζετε. Ο ζεστός καφές μπορεί να προσφέρει ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών, ενώ ο cold brew συχνά θεωρείται πιο ήπιος και λιγότερο όξινος.

Εξάλλου, η θερμοκρασία από μόνη της μπορεί επίσης να επηρεάσει την εμπειρία. Τα ζεστά ροφήματα μπορεί να δίνουν πιο χαλαρωτική αίσθηση και για ορισμένους να συνδέονται με καλύτερη πέψη, ενώ τα κρύα ροφήματα μοιάζουν πιο δροσιστικά και ενυδατικά, ιδιαίτερα τους ζεστούς μήνες.

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις τα οφέλη του καφέ εξανεμίζονται εξαιτίας των πρόσθετων. Το σημαντικό λοιπόν είναι να αποφεύγουμε την πολλή ζάχαρη, τα σιρόπια ή τις κρέμες, που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις θερμίδες και να επηρεάσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.