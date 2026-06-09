Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για να απολαμβάνετε φρέσκα φρούτα. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για ένα δροσιστικό και γλυκό σνακ. Επιλέγοντας εποχικά καλοκαιρινά φρούτα – πέρα από την καλύτερη γεύση – μπορείτε να επωφεληθείτε από τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά τους, όπως φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα.

Ειδικοί στο Health επισημαίνουν 7 φρούτα που αξίζει να βρίσκονται καθημερινά στο πιάτο σας το καλοκαίρι, εξηγούν τους λόγους και σημειώνουν τον τρόπο για να επιλέξετε τα καλύτερα από τον πάγκο.

1. Καρπούζι

Λίγα φρούτα είναι τόσο συνδεδεμένα με το καλοκαίρι όσο το καρπούζι. Αποτελείται κατά περίπου 91% από νερό, γεγονός που το καθιστά εξαιρετική επιλογή για ενυδάτωση τις ζεστές ημέρες.

Ένα φλιτζάνι κομμένο καρπούζι περιέχει περίπου 46 θερμίδες και 12 γραμμάρια υδατανθράκων, ενώ αποτελεί καλή πηγή βιταμινών Α και C. Περιέχει επίσης λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να συμβάλει στην προστασία των κυττάρων από βλάβες.

Πώς να επιλέξετε το καλύτερο – Ένα ποιοτικό καρπούζι πρέπει να είναι βαρύ για το μέγεθός του και να έχει μια κίτρινη κηλίδα στη μία πλευρά, ένδειξη ότι ωρίμασε φυσικά στο χωράφι.

2. Ροδάκινα

Τα ροδάκινα αποτελούν βασικό φρούτο του καλοκαιριού. Ένα μέτριο ροδάκινο αποδίδει περίπου 58 θερμίδες και προσφέρει βιταμίνη C, κάλιο και φυτικές ίνες, συστατικά που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Περιέχει επίσης πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικές ενώσεις που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής.

Πώς να επιλέξετε τα καλύτερα – Προτιμήστε ροδάκινα που υποχωρούν ελαφρώς στην πίεση κοντά στο κοτσάνι και έχουν έντονο, γλυκό άρωμα. Αν είναι λίγο άγουρα, αφήστε τα σε χάρτινη σακούλα σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να ωριμάσουν.

3. Κεράσια

Τα κεράσια βρίσκονται στο απόγειό τους τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα φλιτζάνι γλυκά κεράσια περιέχει περίπου 97 θερμίδες και αποτελεί φυσική πηγή μελατονίνης, η οποία μπορεί να υποστηρίξει καλύτερη ποιότητα ύπνου. Παράλληλα, είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, αντιοξειδωτικά που τους χαρίζουν το χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών.

Πώς να επιλέξετε τα καλύτερα – Αναζητήστε σφιχτά κεράσια με πράσινα κοτσάνια και αποφύγετε όσα έχουν χτυπήματα, καφέ σημάδια ή αλλοιώσεις. Πλύνετέ τα μόνο λίγο πριν την κατανάλωση.

4. Μύρτιλα

Τα μύρτιλα κορυφώνουν την εποχικότητά τους το καλοκαίρι και ξεχωρίζουν για τη θρεπτική τους αξία. Μισό φλιτζάνι περιέχει 84 θερμίδες, 4 γραμμάρια φυτικών ινών και περίπου 16 mg βιταμίνης C.

Όπως και τα κεράσια, είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, αντιοξειδωτικά που συνδέονται με τη μείωση της φλεγμονής και την εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών. Έρευνες υποδεικνύουν ότι συμβάλλουν στην υγεία του εγκεφάλου και στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων.

Πώς να επιλέξετε τα καλύτερα – Προτιμήστε μύρτιλα σφιχτά, γεμάτα και με λεία επιφάνεια. Αποφύγετε όσα έχουν πρασινωπή ή κοκκινωπή απόχρωση, καθώς και όσα είναι ζαρωμένα.

5. Φράουλες

Οι φράουλες είναι πιο γλυκές και αρωματικές από τα τέλη της άνοιξης έως και το καλοκαίρι. Ένα φλιτζάνι ολόκληρες φράουλες περιέχει περίπου 46 θερμίδες και καλύπτει το 94% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης C, περισσότερο ακόμη και από ένα μέτριο πορτοκάλι. Περιέχουν επίσης ελλαγικό οξύ, ένα αντιοξειδωτικό ωφέλιμο για την καρδιαγγειακή υγεία.

Πώς να επιλέξετε τις καλύτερες – Αναζητήστε φράουλες με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς χτυπήματα ή μαλακά σημεία. Αποφύγετε όσες έχουν λευκές ή πολύ ανοιχτόχρωμες περιοχές κοντά στο κοτσάνι.

6. Μάνγκο

Το μάνγκο είναι ένα τροπικό φρούτο γνωστό για τη γλυκιά γεύση και τη ζουμερή υφή του. Ένα φλιτζάνι κομμένο μάνγκο περιέχει περίπου 99 θερμίδες και είναι πλούσιο σε βιταμίνες C και A. Παράλληλα, παρέχει πρωτεΐνη και φυτικές ίνες.Περιέχει επίσης πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φλεγμονής και ενδέχεται να υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου.

Πώς να επιλέξετε το καλύτερο – Επιλέξτε μάνγκο που είναι ελαφρώς μαλακό στην αφή και έχει λεία φλούδα. Τα μικρά σκούρα σημάδια συνήθως δεν αποτελούν πρόβλημα, όμως αποφύγετε όσα είναι πολύ μαλακά ή έχουν ξινή μυρωδιά.

7. Πεπόνι κανταλούπε

Το πεπόνι κανταλούπε διαθέτει τραχιά φλούδα και έντονη πορτοκαλί σάρκα. Αποτελείται περίπου κατά 90% από νερό, προσφέροντας πολύτιμη ενυδάτωση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι ένα από τα πιο θρεπτικά είδη πεπονιών, καθώς παρέχει βιταμίνη C, βήτα-καροτένιο που μετατρέπεται σε βιταμίνη Α, καθώς και μέταλλα όπως κάλιο και μαγνήσιο.

Πώς να επιλέξετε το καλύτερο – Ένα ώριμο κανταλούπε πρέπει να έχει γλυκό, ευωδιαστό άρωμα. Αποφύγετε όσα έχουν χτυπήματα ή μαλακά σημεία.