Λέγεται ότι οι άνδρες συχνά υπερβάλλουν όταν μιλούν για το μέγεθος του πέους τους. Σύμφωνα με μία μελέτη, ο μέσος άνδρας παρουσιάζει το μήκος του μεγαλύτερο κατά περίπου 20%, ενώ ένας συμμετέχων ισχυρίστηκε ότι το πέος του ήταν 50 φορές μεγαλύτερο από εκείνο ενός μέσου ελέφαντα.

Πόσο είναι, όμως, το πραγματικό μέσο μέγεθος; Ιατρικές ανασκοπήσεις δείχνουν ότι, όταν η μέτρηση γίνεται από επαγγελματία υγείας, το μέσο μήκος του πέους σε χάλαση είναι περίπου 9,2 εκατοστά, ενώ η περίμετρός του φτάνει τα 9,1 εκατοστά. Σε κατάσταση πλήρους στύσης, το μέσο μήκος αυξάνεται στα περίπου 13,8 εκατοστά και η περίμετρος στα 11,9 εκατοστά.

Αν οι αριθμοί είναι μικρότεροι από ό,τι περίμενες, δεν είσαι ο μόνος. «Στη θεραπεία συναντάμε συχνά άνδρες που πιστεύουν ότι ο πραγματικός μέσος όρος είναι πολύ μεγαλύτερος, συνήθως γύρω στα 16,5 με 17,8 εκατοστά», δήλωσε στην εφημερίδα The Post η Βανέσα Κάσινγκ, πιστοποιημένη θεραπεύτρια σε θέματα σεξουαλικής υγείας και σχέσεων.

Όπως εξήγησε, οι άνδρες συχνά υπερεκτιμούν ή παρουσιάζουν μεγαλύτερο το μέγεθός τους, επειδή η κοινωνία συνδέει στενά το μέγεθος του πέους με τον ανδρισμό, την προσωπική αξία και την ικανότητα ενός άνδρα να προσφέρει ευχαρίστηση. Η απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και τις προσδοκίες, σύμφωνα με την ίδια, οφείλεται συχνά στα κοινωνικά μηνύματα και στις μη ρεαλιστικές αντιλήψεις που διαμορφώνουμε για το σεξ και την εμφάνιση του σώματος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Όταν οι βασικές πηγές ενημέρωσης είναι η πορνογραφία, οι συζητήσεις στα αποδυτήρια ή η ποπ κουλτούρα, οι άνδρες συγκρίνουν τον εαυτό τους με ακραίες εξαιρέσεις», ανέφερε. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα γενικευμένο αίσθημα ανεπάρκειας, οδηγώντας σε άγχος επίδοσης ή σε διαταραχή δυσμορφίας του πέους, κατά την οποία ο άνδρας θεωρεί ότι το απολύτως φυσιολογικό σώμα του έχει κάποιο ελάττωμα.

Η ανασφάλεια αυτή δεν είναι σπάνια. Στις ΗΠΑ, περίπου το 26,4% των ανδρών δήλωσε δυσαρεστημένο με το μέγεθος του πέους του, σύμφωνα με έρευνα του 2019 στην οποία συμμετείχαν 4.109 άνδρες. Το φαινόμενο φαίνεται να είναι παγκόσμιο, καθώς σε διεθνή έρευνα του 2015, με τη συμμετοχή 15.521 ανδρών, μόλις το 55% δήλωσε ικανοποιημένο.

Οι συνέπειες, ωστόσο, μπορεί να είναι σοβαρότερες από ένα πλήγμα στον εγωισμό. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνδρες με διαταραχή δυσμορφίας του πέους ή έντονο άγχος για το μέγεθός του εμφανίζουν συχνότερα στυτική δυσλειτουργία και μικρότερη ικανοποίηση από τη σεξουαλική επαφή σε σύγκριση με όσους δεν έχουν ανάλογη εμμονή.

Παρότι η ποπ κουλτούρα συνδέει συχνά το μεγαλύτερο μέγεθος με την ανδρική ισχύ, τη δύναμη, τον ανδρισμό και το κύρος, οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες αποδίδουν γενικά πολύ μικρότερη σημασία στις σωματικές διαστάσεις του συντρόφου τους από όση πιστεύουν οι άνδρες. Σε σχετικές μελέτες, περίπου το 85% των γυναικών δήλωσε ικανοποιημένο από το μέγεθος του πέους του συντρόφου του, ενώ το 45% των ανδρών παραδέχτηκε ότι θα προτιμούσε να έχει λίγο μεγαλύτερο.

The real average penis size, according to 33 studies – both length and girth https://t.co/S9EPPt4qvA https://t.co/m5oA1oTwSz — New York Post (@nypost) November 5, 2026

Η Βανέσα Κάσινγκ προτείνει ορισμένους τρόπους για την αντιμετώπιση αυτής της ανασφάλειας. Πρώτον, συστήνει να δίνεται έμφαση στην ανατομία και όχι στο βάθος της διείσδυσης. Όπως εξηγεί, η πλειονότητα των ευαίσθητων νευρικών απολήξεων του κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού δικτύου της κλειτορίδας, βρίσκεται στα πρώτα 5 με 7,5 εκατοστά. «Η πραγματική ευχαρίστηση βασίζεται στη διέγερση, την επικοινωνία και τη συναισθηματική παρουσία, όχι στο μήκος», τονίζει.

Παράλληλα, προτείνει τον περιορισμό της έκθεσης σε περιεχόμενο που ενισχύει την ντροπή για το σώμα. Όπως σημειώνει, η συνειδητοποίηση ότι οι παραγωγές ερωτικού περιεχομένου επιλέγουν συγκεκριμένα performers με ακραία σωματικά χαρακτηριστικά μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση πιο ρεαλιστικών προσδοκιών.

Τέλος, προτρέπει τους άνδρες να μετατοπίσουν την προσοχή τους από την επίδοση στη σύνδεση με τη σύντροφό τους, εστιάζοντας στη συνολική αισθητηριακή εμπειρία και όχι αντιμετωπίζοντας την οικειότητα ως μια σωματική δοκιμασία που πρέπει να περάσουν.