Περίπου 500.000 δόσεις αντιγριπικού εμβολίου έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα από τις 2 Οκτωβρίου, όταν άρχισε η φετινή εμβολιαστική περίοδος, με τις 350.000 από αυτές να έχουν γίνει χωρίς ιατρική συνταγή. Η αυξημένη κινητικότητα των τελευταίων ημερών συνδέεται, σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, με την πτώση της θερμοκρασίας, ενώ η επάρκεια των εμβολίων στα φαρμακεία παραμένει εξασφαλισμένη.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Μανόλης Κατσαράκης, περισσότερες από εννέα στις δέκα δόσεις χορηγούνται μέσω των φαρμακείων. Για τη φετινή περίοδο έχουν εισαχθεί συνολικά 3,64 εκατομμύρια δόσεις, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχει ήδη διοχετευθεί στα φαρμακεία.

Η διαδικασία εξαρτάται από τον τύπο του εμβολίου. Το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο διατίθεται στα φαρμακεία με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως συνταγή γιατρού. Η δυνατότητα αυτή ισχύει τόσο για ασφαλισμένους όσο και για ανασφάλιστους. Διαφορετική είναι η διαδικασία για το ενισχυμένο εμβόλιο, το οποίο προορίζεται για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων άνω των 65 ετών και απαιτεί ιατρική συνταγογράφηση.

Πότε πρέπει να γίνει το αντιγριπικό εμβόλιο και πότε αναμένεται έξαρση

Ο χρόνος του εμβολιασμού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο οργανισμός χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτύξει την απαραίτητη ανοσολογική προστασία. Γι’ αυτό οι ειδικοί συνιστούν να μην καθυστερούν, ιδίως όσοι ανήκουν σε ομάδες με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών.

Στην Ελλάδα, η κυκλοφορία της γρίπης συνήθως ενισχύεται από τον Ιανουάριο, ενώ η μεγαλύτερη δραστηριότητα καταγράφεται κατά κανόνα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η ακριβής στιγμή κατά την οποία θα ξεκινήσει το φετινό επιδημικό κύμα δεν μπορεί, ωστόσο, να προβλεφθεί με βεβαιότητα.

Ο εμβολιασμός δεν εγγυάται ότι κάποιος δεν θα μολυνθεί από τον ιό. Περιορίζει, όμως, τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και εμφάνισης επιπλοκών, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νοσηλεία.

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ για τη γρίπη

Η εικόνα της γρίπης στην κοινότητα παραμένει μέχρι στιγμής ήπια. Στην τελευταία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η θετικότητα στους διαγνωστικούς ελέγχους εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το 10%, ποσοστό που αποτελεί το επιδημικό κατώφλι για την έναρξη της εποχικής δραστηριότητας. Μάλιστα, καταγράφεται μικρή μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στα νοσοκομεία, οι νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη ανήλθαν σε 39 την τελευταία εβδομάδα, από 52 που είχαν καταγραφεί στην αμέσως προηγούμενη. Την ίδια περίοδο αναφέρθηκαν έξι νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, τα οποία χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Δεν καταγράφηκε νέος θάνατος.

Ποιες ομάδες πρέπει να κάνουν κατά προτεραιότητα το εμβόλιο της γρίπης

Η σύσταση για αντιγριπικό εμβολιασμό αφορά ιδιαίτερα όσους έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν σοβαρή νόσηση ή επιπλοκές. Στις ομάδες που πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό περιλαμβάνονται:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω .

. Βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών .

. Παιδιά και ενήλικες με χρόνια νοσήματα, όπως αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη, νεφροπάθειες ή καταστάσεις ανοσοκαταστολής.

Έγκυες, ανεξάρτητα από την εβδομάδα κύησης, λεχώνες και θηλάζουσες.

Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.

Όσοι φροντίζουν ή συγκατοικούν με βρέφη κάτω των έξι μηνών, καθώς και με άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Εργαζόμενοι σε νοσοκομεία και άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

Άτομα που διαμένουν ή εργάζονται σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κλειστές δομές και κέντρα φιλοξενίας.

Επαγγελματίες που έρχονται συστηματικά σε επαφή με πτηνά ή χοίρους, όπως κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι και χοιροτρόφοι.

Ανεβαίνουν οι εισαγωγές για COVID-19, αλλά παραμένει χαμηλό το ενδιαφέρον για εμβολιασμό

Σε διαφορετική κατεύθυνση από την αυξημένη προσέλευση για το αντιγριπικό εμβόλιο κινείται η ανταπόκριση των πολιτών στον εμβολιασμό κατά της COVID-19. Το ενδιαφέρον παραμένει περιορισμένο, παρότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Για την εβδομάδα από τις 19 έως τις 25 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 182 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, έναντι 121 την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκε μία νέα διασωλήνωση και ένας θάνατος. Την ίδια περίοδο, η θετικότητα από το σύνολο των διαγνωστικών ελέγχων για τον SARS-CoV-2 παρουσίασε ανοδική τάση.

Γρίπη και κορωνοϊός κυκλοφορούν την ίδια περίοδο, γεγονός που καθιστά τον εμβολιασμό σημαντικό μέτρο προστασίας, κυρίως για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών. Το εμβόλιο κατά της COVID-19 μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και την ίδια ημέρα με το αντιγριπικό, αρκεί να γίνει σε διαφορετικό σημείο του σώματος.

Υπάρχει, ωστόσο, διαφορά ως προς τον χώρο χορήγησης. Το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να γίνει στα φαρμακεία, ενώ ο εμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2 πραγματοποιείται σε εμβολιαστικά κέντρα. Η εποχική δόση κατά της COVID-19 συστήνεται σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, ανεξαρτήτως ηλικίας.