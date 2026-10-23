Ένα φάρμακο που έγινε γνωστό για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας φαίνεται πως μπορεί να προσφέρει ανακούφιση και σε ανθρώπους που υποφέρουν από έντονο κρύο στα άκρα, εξαιτίας διαταραχών της κυκλοφορίας του αίματος.

Εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, το Viagra έχει συνδεθεί με τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας στους άνδρες. Ωστόσο, η δραστική ουσία του, η σιλδεναφίλη, συγκεντρώνει ενδιαφέρον και για μια εντελώς διαφορετική χρήση, η οποία αφορά ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το γνωστό μπλε χάπι μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του φαινομένου Ρεϊνό (Raynaud), μιας διαταραχής που επηρεάζει την αιμάτωση κυρίως των δαχτύλων των χεριών και των ποδιών.

Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία τα μικρά αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται υπερβολικά, περιορίζοντας προσωρινά τη ροή του αίματος. Το αποτέλεσμα είναι τα άκρα να γίνονται ιδιαίτερα κρύα, να μουδιάζουν ή να προκαλούν πόνο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούνται και αλλαγές στο χρώμα του δέρματος.

Γιατί τα δάχτυλα ασπρίζουν όταν κάνει κρύο

Όταν ο οργανισμός εκτίθεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενεργοποιεί έναν φυσικό μηχανισμό προστασίας, περιορίζοντας την κυκλοφορία του αίματος κοντά στην επιφάνεια του δέρματος. Με αυτόν τον τρόπο διατηρεί τη θερμότητα στα ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος.

Στους ανθρώπους που εμφανίζουν φαινόμενο Ρεϊνό, όμως, αυτή η αντίδραση είναι πολύ εντονότερη. Τα αγγεία στα δάχτυλα συσπώνται απότομα, με αποτέλεσμα το δέρμα να γίνεται αρχικά λευκό λόγω της μειωμένης αιμάτωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποκτά μπλε απόχρωση εξαιτίας της περιορισμένης παροχής οξυγόνου.

Τα επεισόδια δεν εκδηλώνονται αποκλειστικά τον χειμώνα. Ακόμη και μια μικρή μεταβολή της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα.

«Για παράδειγμα, όταν βγαίνετε από μια θερμαινόμενη πισίνα, μπαίνετε σε ένα κλιματιζόμενο κτίριο ή απλώνετε το χέρι σας στον καταψύκτη του σούπερ μάρκετ», εξήγησε ο ρευματολόγος Ρόμπερτ Σμέρλινγκ στο Harvard Health, επισημαίνοντας ότι ακόμη και περιορισμένες αλλαγές στη θερμοκρασία αρκούν για να πυροδοτήσουν μια κρίση.

Το φαινόμενο παρατηρείται συχνότερα στις γυναίκες, ενώ μπορεί να εμφανιστεί είτε ως ανεξάρτητη διαταραχή είτε σε συνδυασμό με άλλα νοσήματα, κυρίως αυτοάνοσα.

Πώς μπορεί να βοηθήσει το Viagra

Η σιλδεναφίλη δρα χαλαρώνοντας τα αιμοφόρα αγγεία και διευκολύνοντας τη ροή του αίματος. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα, που αξιοποιείται στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση και στην κυκλοφορία του αίματος στα άκρα.

Σε ασθενείς με σοβαρό φαινόμενο Ρεϊνό, η βελτίωση της αιμάτωσης ενδέχεται να περιορίσει τη συχνότητα και την ένταση των επεισοδίων.

Μάλιστα, κλινική μελέτη που έχει δημοσιευθεί στην ιατρική βιβλιογραφία διαπίστωσε ότι η χορήγηση σιλδεναφίλης σε ασθενείς με ανθεκτικό φαινόμενο Ρεϊνό συνδέθηκε με λιγότερες κρίσεις και μικρότερη διάρκειά τους.

Ανάλογες εμπειρίες περιγράφουν και ασθενείς που χρησιμοποιούν το φάρμακο υπό ιατρική παρακολούθηση.

Μια γυναίκα με σύνδρομο Σιόγκρεν, αυτοάνοσο νόσημα που μπορεί να συνυπάρχει με το φαινόμενο Ρεϊνό, ανέφερε ότι η σιλδεναφίλη τη βοήθησε σημαντικά να αντιμετωπίσει το έντονο αίσθημα ψύχους στα δάχτυλά της.

Σε διαδικτυακή συζήτηση, άλλος ασθενής περιέγραψε ότι λαμβάνει το φάρμακο εδώ και αρκετά χρόνια, διαπιστώνοντας σημαντική μείωση τόσο της συχνότητας όσο και της σοβαρότητας των κρίσεων.

Οι προσωπικές αυτές μαρτυρίες, πάντως, δεν αποτελούν από μόνες τους επιστημονική απόδειξη της αποτελεσματικότητας μιας θεραπείας.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι υποφέρουν από το κρύο στα άκρα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα του φαινομένου Ρεϊνό υποχωρούν όταν τα χέρια και τα πόδια ζεσταθούν.

Η ρευματολόγος Άνκα Ασκανάσε, από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, έχει επισημάνει ότι η κατάσταση είναι συνήθως αναστρέψιμη με την επαναφορά της φυσιολογικής θερμοκρασίας.

Η προστασία από το κρύο αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης, ενώ όταν εμφανιστεί μούδιασμα μπορεί να βοηθήσει το σταδιακό ζέσταμα των χεριών με χλιαρό νερό. Αντίθετα, το πολύ ζεστό νερό πρέπει να αποφεύγεται, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος όταν η αισθητικότητα είναι μειωμένη.

Παρότι το φαινόμενο Ρεϊνό είναι συχνά ήπιο, σε σοβαρές περιπτώσεις η παρατεταμένη διακοπή της αιμάτωσης μπορεί να προκαλέσει πληγές, βλάβες στους ιστούς και, σπανιότερα, γάγγραινα.

Γιατί το Viagra δεν αποτελεί θεραπεία πρώτης επιλογής

Παρά τα ενθαρρυντικά ερευνητικά δεδομένα, η σιλδεναφίλη δεν αποτελεί την καθιερωμένη πρώτη θεραπευτική επιλογή για το φαινόμενο Ρεϊνό.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο FDA έχει εγκρίνει τη δραστική ουσία για τη στυτική δυσλειτουργία και την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, όχι όμως ειδικά για την αντιμετώπιση του Ρεϊνό.

Αυτό σημαίνει ότι η χορήγησή της για τη συγκεκριμένη διαταραχή γίνεται εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων (off-label), ύστερα από απόφαση γιατρού.

Η λήψη της χωρίς ιατρική καθοδήγηση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, καθώς η σιλδεναφίλη ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης και να αλληλεπιδράσει με άλλα φάρμακα, ιδιαίτερα με νιτρώδη που χρησιμοποιούνται για καρδιολογικές παθήσεις.

Επομένως, παρά τη δυνατότητα αξιοποίησής της σε επιλεγμένους ασθενείς, το Viagra δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλή λύση για τα παγωμένα χέρια και πόδια, αλλά ως φαρμακευτική επιλογή που απαιτεί αξιολόγηση και παρακολούθηση από ειδικό.