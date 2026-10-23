Ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του μελανώματος παρουσιάζει ένα νέο εμβόλιο mRNA, που αναπτύσσεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες Moderna και Merck. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, η χορήγησή του σε συνδυασμό με καθιερωμένη ανοσοθεραπεία συνδέθηκε με μείωση κατά 42% του κινδύνου υποτροπής ή θανάτου και κατά 38% του κινδύνου εξάπλωσης της νόσου, βάσει στοιχείων κλινικής μελέτης μεγάλης κλίμακας. Τα ευρήματα δημιουργούν προσδοκίες για την ανάπτυξη νέων, εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά του καρκίνου.

Η δοκιμή που έγινε σε περισσότερους από 1.100 ασθενείς είναι η πρώτη που δείχνει ότι ο συνδυασμός ενός εμβολίου που βασίζεται με μεταλλάξεις μοναδικές για τον όγκο κάθε ασθενούς μαζί με ένα φάρμακο που βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να πολεμήσει τον καρκίνο, μπορεί να κρατήσει τη νόσο υπό έλεγχο. Το εμβόλιο δοκιμάστηκε μαζί με την πετυχημένη ανοσοθεραπεία της Merck, το Keytruda, που είναι ένα από τα φάρμακα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο.

Moderna και Merck ανακοίνωσαν τον Αύγουστο ότι η θεραπεία ήταν επιτυχής κατά τη δοκιμή, χωρίς να δώσουν περισσότερα στοιχεία.

Τα αποτελέσματα, που βασίζονται σε δεδομένα ασθενών για τα πρώτα δύο έτη μετά τη θεραπεία, θα παρουσιαστούν το Σάββατο στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ιατρικής Ογκολογίας στη Μαδρίτη.