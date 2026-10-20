Μια ομάδα γιατρών ανέπτυξε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προβλέψει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός καρκινοπαθούς από μία και μόνο φωτογραφία του προσώπου του. Το σύστημα AI σχεδιάστηκε ειδικά από ειδικούς στο Mass General Brigham, ένα μη κερδοσκοπικό, ακαδημαϊκό σύστημα υγείας στη Μασαχουσέτη, για να εκτιμά τη βιολογική ηλικία και να προβλέπει άμεσα την εξέλιξη της επιβίωσης σε ασθενείς με διάγνωση καρκίνου.

Αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες εφαρμογές μέχρι σήμερα για το πώς η ανάλυση μιας selfie με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην αξιολόγηση της υγείας και στην καθοδήγηση της ιατρικής φροντίδας.



Το συγκεκριμένο μοντέλο ΑΙ εκπαιδεύτηκε σε δεδομένα από περισσότερες από 40 εκατομμύρια φωτογραφίες προσώπων από διάφορες εθνικότητες και ηλικίες. Λεπτομέρειες για το επίτευγμα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Lancet Digital Health.



Το μοντέλο μπορεί να εκτιμήσει τη βιολογική ηλικία ενός ατόμου –την ηλικία που φαίνεται και όχι την πραγματική, χρονολογική του ηλικία– και να προβλέψει τις πιθανότητες επιβίωσης καρκινοπαθών από μια κοινή φωτογραφία του προσώπου τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης.

An AI model can predict whether you’re likely to die of cancer from a single photo of your face, according to new research. https://t.co/i79IbLhhWZ — Scientific American (@sciam) October 19, 2026

Οι γιατροί χρησιμοποίησαν την τεχνολογία για να αναπτύξουν δύο συμπληρωματικά εργαλεία. Το FAHR-FaceAge εκτιμά τη βιολογική ηλικία και προβλέπει την επιβίωση, ενώ το FAHR-FaceSurvival προβλέπει την επιβίωση απευθείας από τη φωτογραφία. Αν και προήλθαν από το ίδιο μοντέλο, κατέγραψαν διαφορετικές και συμπληρωματικές πληροφορίες για την υγεία του ασθενούς.



Κάθε αλγόριθμος βασίστηκε σε διαφορετικά μέρη του προσώπου. Το FAHR-FaceAge εστιάζει στις ρυτίδες από τη μύτη έως το στόμα, στο μέτωπο και στους κροτάφους, ενώ το FAHR-FaceSurvival αξιολογεί την περιοχή κάτω από τα μάτια και τη γέφυρα της μύτης.



«Το FAHR-FaceSurvival εξελίσσει τον τομέα αναγνώρισης υγείας προσώπου μέσω AI, μαθαίνοντας τον κίνδυνο επιβίωσης απευθείας από φωτογραφίες καρκινοπαθών», δήλωσε ο Hugo Aerts, συγγραφέας της μελέτης. «Από όσο γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που ένα μοντέλο AI μπορεί να προβλέψει άμεσα την πιθανότητα επιβίωσης από μια απλή φωτογραφία».



Μεταξύ των καρκινοπαθών που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία στις ΗΠΑ, όσοι φαινόντουσαν πέντε ή περισσότερα χρόνια μεγαλύτεροι είχαν 21% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου κατά τη διάρκεια της τετραετούς παρακολούθησης. Όσοι φαινόντουσαν νεότεροι είχαν 17% χαμηλότερο κίνδυνο.



«Η βασική τεχνική πρόοδος είναι ότι το FAHR-Face εκπαιδεύεται με μια γενική αναπαράσταση του προσώπου από 40 εκατομμύρια εικόνες», ανέφερε ο Aerts. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η βιολογική ηλικία συνδέεται στενά με τη φυσική υγεία και την αντοχή σε θεραπείες.

Doctors have developed an artificial intelligence tool that can predict a cancer patient’s chances of survival from a single photograph of their face, The Guardian reports. https://t.co/lNjlOPloPr — Foundations (@FoundationsHIA) October 20, 2026

Η ανακάλυψη ανοίγει τον δρόμο για τη λήψη δύσκολων αποφάσεων από τους γιατρούς σχετικά με την κατάλληλη θεραπεία.



Το εργαλείο θα μπορούσε να προβλέψει τον κίνδυνο επιπλοκών μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο Dr Raymond Mak δήλωσε: «Καθώς ο πληθυσμός γηράσκει, οι γιατροί χρειάζονται καλύτερους τρόπους εκτίμησης της σωματικής αντοχής πριν προτείνουν εντατικές θεραπείες. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε την αξιολόγηση της υγείας μέσω φωτογραφίας πιο ποσοτική και σταθερή».



Παράγοντες τρόπου ζωής, όπως το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το κάπνισμα, συνδέθηκαν με γηρασμένο πρόσωπο στην ανάλυση.



«Μια άλλη έκπληξη ήταν η σταθερότητα του FAHR-FaceAge σε παραλλαγές όπως ο φωτισμός, το μακιγιάζ ή οι πλαστικές επεμβάσεις», πρόσθεσε ο Mak. Οι γιατροί τόνισαν πάντως ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα πριν από τη ευρεία χρήση του εργαλείου, σύμφωνα με τον Guardian.