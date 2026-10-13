Τη δυνατότητα χορήγησης έως οκτώ δόσεων φαρμάκου για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους 43.500 ήδη ενταγμένους δικαιούχους διασφαλίζει το πρόγραμμα, με τον αριθμό των δόσεων να καθορίζεται εξατομικευμένα από τον θεράποντα ιατρό, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Σκάι» ανέφερε επίσης ότι επανεκκινεί το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού, με δωρεάν μαστογραφίες για 2,4 εκατομμύρια γυναίκες, ενώ από τον Νοέμβριο αναμένεται να αρχίσουν νέες προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι ελήφθη στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας μετά τη διακοπή του Ιουνίου του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας και διασφαλίζεται η δυνατότητα χορήγησης έως οκτώ δόσεων φαρμάκου από την αρχή και για τους 43.500 ήδη ενταγμένους ωφελούμενους.

Ο ακριβής αριθμός δόσεων (1 έως 8) θα καθορίζεται εξατομικευμένα από τον θεράποντα ιατρό. «Η χρονοτριβή οφειλόταν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταφοράς της χρηματοδότησης από κοινοτικούς σε εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και είναι απολύτως δωρεάν», υπογράμμισε η κ. Αγαπηδάκη.

Αναφορικά με την ένταξη νέων δικαιούχων, σημείωσε ότι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εν καιρώ σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας, ‘Αδωνι Γεωργιάδη.

Νέος κύκλος του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για τον Καρκίνο του Μαστού

Ξεκινά η σταδιακή αποστολή ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες 45 έως 74 ετών για δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και δωρεάν υπερηχογράφημα, στο πλαίσιο του Μήνα Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού.

«Τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν σε αρχικά στάδια, αυξάνοντας θεαματικά τις πιθανότητες πλήρους ίασης. Ο έγκαιρος εντοπισμός ευρημάτων στον υγιή, ασυμπτωματικό πληθυσμό, πριν υπάρξουν συμπτώματα ή ψηλάφηση. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αγνοήσει το μήνυμα, καθώς η χώρα μας παρουσιάζει υψηλό ποσοστό θνητότητας στις ηλικίες 55-69 ετών», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη

Επόμενα βήματα του Προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Αρχίζει σταδιακά από τις αρχές Νοεμβρίου η αποστολή SMS για καρδιαγγειακά νοσήματα με δωρεάν διενέργεια της εξέτασης Lp(a) για την κληρονομική χοληστερίνη Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ που θα τη παρέχει δωρεάν. Σε υψηλούς δείκτες, θα ελέγχονται και τα παιδιά. Παροχή περαιτέρω δωρεάν ελέγχου (σπινθηρογράφημα, stress echo) σε περίπτωση ευρημάτων. Στον προηγούμενο κύκλο εντοπίστηκαν πάνω από 1.000 άνθρωποι με σοβαρή στεφανιαία νόσο.

Καρκίνος Τραχήλου της Μήτρας: Συνεχίζεται με δωρεάν HPV DNA test, τεστ ΠΑΠ, κολποσκόπηση και βιοψία.

Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Στον 1ο κύκλο με self-test, κολονοσκόπηση, βιοψία, αφαίρεση πολυπόδων 2.600 πολίτες διαγνώστηκαν εγκαίρως με καρκίνο στο γαστρεντερικό χωρίς να το γνωρίζουν, ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.