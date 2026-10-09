Η σιγκέλλωση, μια λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια του γένους Shigella, εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο μέσω της σεξουαλικής επαφής, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει αντοχή στα αντιβιοτικά, καθιστώντας τη θεραπεία της ολοένα και δυσκολότερη.

Τα βακτήρια Shigella μολύνουν σχεδόν 500.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ κάθε χρόνο, προκαλώντας διάρροια με αίμα ή βλέννα, κοιλιακό πόνο, κράμπες, πυρετό και εμετό. Οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν γιατί η λοίμωξη εξαπλώνεται τόσο γρήγορα και γιατί γίνεται όλο και πιο ανθεκτική στις διαθέσιμες θεραπείες.

Η σιγκέλλωση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για τη ζωή, καθώς η σοβαρή διάρροια μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και απώλεια σωματικών υγρών, ακόμα και αίματος. Στις επιπλοκές περιλαμβάνονται επίσης το σηπτικό σοκ, νευρολογικά προβλήματα, εσωτερική αιμορραγία και λοιμώξεις.

Το βακτήριο μεταδίδεται όταν μολυσμένα κόπρανα εισέλθουν στο στόμα, μέσω ανεπαρκούς πλυσίματος των χεριών ή κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων και νερού. Μάλιστα, αρκεί εξαιρετικά μικρή ποσότητα, ακόμα και μόλις 10 βακτήρια, για να προκαλέσει λοίμωξη. Τα παιδιά κάτω των πέντε ετών αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου, καθώς η μετάδοση μπορεί να γίνει σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία. Αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν επίσης όσοι ταξιδεύουν σε περιοχές με χαμηλότερα επίπεδα υγιεινής, καθώς και οι άστεγοι.

Πώς μεταδίδεται μέσω του σεξ

Ωστόσο, από τις ταχύτερα αυξανόμενες ομάδες κρουσμάτων είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι άνδρες, καθώς και άλλοι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η σιγκέλλωση είναι πλέον ενδημική σε αυτές τις κοινότητες.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο έδειξε ότι η σεξουαλική μετάδοση της λοίμωξης αυξανόταν από το 2015 έως το 2020 με ετήσιο ρυθμό κατά 15% ταχύτερο σε σύγκριση με τη μετάδοση μέσω ταξιδιών, τροφίμων ή εξάρσεων σε παιδικούς σταθμούς.

Η γενετίστρια του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μπέικερ, μία από τις βασικές συγγραφείς της μελέτης, επισημαίνει ότι πολλοί άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες δεν γνωρίζουν τον αυξανόμενο κίνδυνο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το πρόβλημα της αντοχής στα αντιβιοτικά

Την ίδια στιγμή, η θεραπεία γίνεται δυσκολότερη. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), το ποσοστό των ανθεκτικών στα φάρμακα στελεχών αυξήθηκε από 0% το 2011 σε 8,5% το 2023. «Αυτή η νόσος από σχετικά αντιμετωπίσιμη με συνηθισμένα φάρμακα έχει γίνει σχεδόν αθεράπευτη μέσα στην τελευταία δεκαετία περίπου», δήλωσε η Μπέικερ.

Μία πιθανή εξήγηση είναι η λεγόμενη «παράπλευρη επιλογή αντοχής», κατά την οποία χρησιμοποιείται ακατάλληλο αντιβιοτικό για ένα παθογόνο. Το φάρμακο δεν καταφέρνει να εξαλείψει τη λοίμωξη και μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη αντοχής.

Τα περισσότερα περιστατικά ανθεκτικής στα φάρμακα σιγκέλλωσης που καταγράφει το CDC αφορούν ενήλικες άνδρες. Επιπλέον, όσοι μολύνθηκαν μέσω σεξουαλικής επαφής χρειάστηκε να νοσηλευτούν κατά μέσο όρο τέσσερις έως πέντε ημέρες.

Η Μπέικερ προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται για ένα μόνο είδος σεξουαλικά μεταδιδόμενης διάρροιας, αλλά για πολλαπλές παραλλαγές του βακτηρίου που αναπτύσσουν γρήγορα αντοχή στα φάρμακα. Για τον λόγο αυτό, η θεραπεία μπορεί να χρειάζεται να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο μετάδοσης.

Sexually transmitted diarrhea is on the rise – and it’s morphing into a drug-resistant superbug https://t.co/NeU6yagwt6 https://t.co/9uvyeNK4eo — New York Post (@nypost) October 8, 2026

Πώς αντιμετωπίζεται και πώς προλαμβάνεται

Πολλές περιπτώσεις υποχωρούν μέσα σε περίπου μία εβδομάδα με ξεκούραση και επαρκή πρόσληψη υγρών. Σε σοβαρότερες λοιμώξεις μπορεί να χρειαστούν αντιβιοτικά, τόσο για να μειωθεί η διάρκεια της νόσου όσο και για να περιοριστεί η μεταδοτικότητα.

Καθώς αυξάνεται η αντοχή στα αντιβιοτικά, το CDC συνιστά σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, των γεννητικών οργάνων και της περιοχής του πρωκτού με σαπούνι και νερό πριν και μετά τη σεξουαλική επαφή, καθώς και καθαρισμό των σεξουαλικών βοηθημάτων. Συνιστά επίσης τη χρήση προφυλακτικών και άλλων προστατευτικών.

Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνιας δίνει ακόμη μία σαφή σύσταση: να αποφεύγεται η σεξουαλική επαφή με άτομο που είχε διάρροια τις τελευταίες δύο εβδομάδες.