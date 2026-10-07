Μετά από αρκετές μελέτες, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ορισμένες καθημερινές συνήθειες μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία των ματιών νωρίτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Ο δρ Ντάγκλας Λάζαρο, καθηγητής οφθαλμολογίας στο NYU Langone Health, επισημαίνει επτά συνήθειες που μπορεί να επηρεάζουν σταδιακά την όραση. Αν και η γήρανση και η γενετική παραμένουν σημαντικοί παράγοντες για πολλές οφθαλμικές παθήσεις, ο περιορισμός ορισμένων καθημερινών λαθών ενδέχεται να βοηθήσει στην επιβράδυνση της εξέλιξής τους, σύμφωνα με τη nypost.

1. Δεν προστατεύετε τα μάτια από τον ήλιο

Η παρατεταμένη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να συμβάλει στην εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και στην εξέλιξη του καταρράκτη. Ο Λάζαρο αναφέρει ότι, στην κλινική του, ο καταρράκτης εμφανίζεται πλέον πέντε έως δέκα χρόνια νωρίτερα σε σχέση με πριν από τρεις δεκαετίες, κάτι που πιστεύει ότι μπορεί να συνδέεται με την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. Συνιστά γυαλιά ηλίου σε έντονη ηλιοφάνεια.

2. Διαβάζετε με χαμηλό φωτισμό

Ο χαμηλός φωτισμός μπορεί να αυξήσει την καταπόνηση των ματιών και να δυσκολέψει την εστίαση, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουμε. Ο ειδικός προτείνει περισσότερο φωτισμό όταν διαβάζουμε, ειδικά σε χώρους που δεν φωτίζονται επαρκώς από φυσικό ή τεχνητό φως.

3. Δεν ακολουθείτε υγιεινή διατροφή

Η σωστή διατροφή μπορεί να προστατεύσει την υγεία των ματιών, μειώνοντας τον κίνδυνο διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την όραση. Η υψηλή χοληστερόλη και η υπέρταση μπορούν επίσης να επιδεινώσουν τη διαβητική οφθαλμική νόσο. Οι ερευνητές εξετάζουν ακόμη κατά πόσο η υγεία του εντέρου επηρεάζει την υγεία του αμφιβληστροειδούς.

4. Δεν πίνετε αρκετό νερό

Η ξηροφθαλμία γίνεται συχνότερη με την ηλικία και μπορεί να προκαλεί κόκκινα, κνησμώδη και ερεθισμένα μάτια. Η αφυδάτωση μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Η επαρκής πρόσληψη υγρών βοηθά στη διατήρηση της σωστής ενυδάτωσης του κερατοειδούς.

5. Δεν κοιμάστε καλά

Ο επαρκής ύπνος είναι σημαντικός και για την υγεία των ματιών. Σύμφωνα με τον Λάζαρο, υπάρχουν ενδείξεις ότι άνθρωποι που δεν κοιμούνται καλά, ιδιαίτερα όσοι πάσχουν από υπνική άπνοια, μπορεί να εμφανίζουν αυξημένη πίεση στα μάτια. Η υπνική άπνοια έχει, επίσης, συνδεθεί με υψηλότερα ποσοστά γλαυκώματος και ορισμένων αγγειακών παθήσεων των ματιών.

6. Τρίβετε συχνά τα μάτια σας

Το τρίψιμο των ματιών θεωρείται παράγοντας κινδύνου για τον κερατόκωνο, μια προοδευτική πάθηση κατά την οποία ο κερατοειδής αποκτά κωνικό σχήμα. Αν και οι ειδικοί δεν συμφωνούν απόλυτα ότι το τρίψιμο προκαλεί άμεσα την ασθένεια, η επαναλαμβανόμενη πίεση μπορεί να αλλάξει το σχήμα του κερατοειδούς.

7. Αναβάλλετε τον οφθαλμολογικό έλεγχο

Το γλαύκωμα μπορεί να εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα και γι’ αυτό μια ολοκληρωμένη οφθαλμολογική εξέταση είναι συχνά ο μόνος τρόπος για να εντοπιστεί έγκαιρα. Ο Λάζαρο το χαρακτηρίζει «σιωπηλή νόσο» και «σιωπηλό κλέφτη της όρασης».

Ο ίδιος συνιστά στους ενήλικες να κάνουν ετήσιο οφθαλμολογικό έλεγχο, αντί να περιμένουν να εμφανιστούν προβλήματα όρασης που σχετίζονται με την ηλικία. Η πρεσβυωπία, δηλαδή η σταδιακή απώλεια της ικανότητας εστίασης σε κοντινά αντικείμενα, εμφανίζεται συνήθως στη μέση ηλικία. Οι ετήσιες εξετάσεις μπορούν, επίσης, να εντοπίσουν καρκίνο του δέρματος και όγκους στα βλέφαρα, που εμφανίζονται συχνότερα όσο μεγαλώνουμε.