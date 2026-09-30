Επιστήμονες στη Βρετανία έκαναν ένα ακόμα βήμα προς την κατανόηση της γήρανσης, αναπτύσσοντας μια ουσία που παρατείνει τη ζωή ορισμένων ζώων κατά 25%. Το πειραματικό φάρμακο, που ονομάζεται 991, αύξησε το προσδόκιμο ζωής σε ζυμομύκητες, σκουλήκια και μύγες.

Η ουσία ενεργοποιεί μια πρωτεΐνη που ονομάζεται AMPK και βοηθά τα κύτταρα να εξοικονομούν και να παράγουν ενέργεια σε περιόδους στρες, άσκησης ή νηστείας. Οι επιστήμονες υποψιάζονται εδώ και χρόνια ότι αυτός ο μηχανισμός επιβίωσης θα μπορούσε να επιβραδύνει ορισμένες από τις βιολογικές αλλαγές που συνδέονται με τη γήρανση.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η νέα ανακάλυψη δημιουργεί ελπίδες πως, «τελικά», αντίστοιχα οφέλη θα μπορούσαν να υπάρξουν και στους ανθρώπους. Ο καθηγητής, Φιλίπε Καμπρέιρο, από το Medical Research Council (MRC) της Βρετανίας, τόνισε ότι ο τομέας απέχει ακόμη πολύ από τις κλινικές δοκιμές κατά της γήρανσης σε ανθρώπους, καθώς η γήρανση δεν χαρακτηρίζεται τεχνικά ως ασθένεια. Όπως σημείωσε, η βελτίωση της υγείας σε μεγαλύτερη ηλικία θα είχε σημαντικά οφέλη, καθώς η γήρανση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιοπάθειες, διαβήτη, καρκίνο και άνοια.

Scientists create anti-aging holy grail drug that extends lifespan by 25% in some animals – and they say it could work in humans too https://t.co/Smy3pGmWA0 — Daily Mail (@DailyMail) September 29, 2026

Η AMPK περιγράφεται συχνά ως «μετρητής καυσίμου» του οργανισμού, καθώς παρακολουθεί συνεχώς την ποσότητα ενέργειας που υπάρχει στα κύτταρα. Όταν τα επίπεδα ενέργειας μειώνονται, λειτουργεί σαν βιολογικός διακόπτης, περιορίζοντας τις διαδικασίες που καταναλώνουν πολλή ενέργεια και ενισχύοντας εκείνες που παράγουν περισσότερο «καύσιμο».

Η AMPK ενεργοποιείται φυσιολογικά όταν ο οργανισμός έχει αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια, όπως κατά την άσκηση ή τη νηστεία, και βοηθά τα κύτταρα να διαχειρίζονται καλύτερα τα ενεργειακά τους αποθέματα. Παράλληλα, συμμετέχει σε λειτουργίες που σχετίζονται με τον μεταβολισμό, τη φλεγμονή και την επιδιόρθωση των κυττάρων. Έχει, επίσης, συσχετιστεί με την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και την άνοια.

Ορισμένα γνωστά φάρμακα, όπως η μετφορμίνη για τον διαβήτη, ενεργοποιούν την AMPK, όμως έμμεσα. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το 991 για να στοχεύσουν απευθείας την πρωτεΐνη σε ζυμομύκητες, νηματώδη σκουλήκια και μύγες των φρούτων.

Η δρ Έλενα Κοσέμε, επικεφαλής της ομάδας Redox Metabolism του MRC, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι παρατάθηκε η ζωή και στα τρία είδη. Τα σκουλήκια και οι μύγες ζουν στο εργαστήριο περίπου τρεις εβδομάδες και τρεις μήνες αντίστοιχα, επιτρέποντας ταχύτερη έρευνα.

Οι επιστήμονες σκοπεύουν τώρα να εξετάσουν αν τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν σε ποντίκια. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Aging Cell και χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το MRC, ενώ συμμετείχαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, το Francis Crick Institute και το Πανεπιστήμιο της Lyon, σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.