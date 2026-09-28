Για ακόμα μία φορά δεν είναι και τόσο ευχάριστα τα νέα για ένα από τα πιο αγαπημένα συστατικά της διατροφής για πολλούς ανθρώπους. Η διατροφή και η ψυχική υγεία συνδέονται, με τις έρευνες να δείχνουν ότι αυτά που τρώμε σχετίζονται με την εμφάνιση προβλημάτων όπως η κατάθλιψη και το άγχος.

Μια νέα μελέτη, μάλιστα, διαπίστωσε ότι η πρώιμη έκθεση στη ζάχαρη μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άγχους αργότερα στη ζωή. Εδώ και δεκαετίες, η κατανάλωση ζάχαρης έχει συνδεθεί στα παιδιά με διάφορες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, μεταξύ άλλων μεταβολικές ασθένειες, διαταραχές συμπεριφοράς και υπερκινητικότητα, τερηδόνα και παιδική παχυσαρκία. Στη σχετική λίστα φαίνεται τώρα να προστίθεται και το άγχος.

Με βάση προηγούμενες έρευνες για τη σχέση μεταξύ τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και προβλημάτων ψυχικής υγείας, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ θέλησαν να εξετάσουν κατά πόσο η διατροφική συμπεριφορά στην αρχή της ζωής μπορεί να επηρεάζει την ψυχική υγεία κατά την ενήλικη ζωή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Μας ενδιέφερε ιδιαίτερα να κατανοήσουμε αν η παρουσία ζάχαρης στην πρώιμη ζωή θα μπορούσε να συμβάλει στην εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη και το άγχος, αργότερα στη ζωή», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ. Χάνα Ναβρατίλοβα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν ιατρικά δεδομένα περισσότερων από 45.000 συμμετεχόντων στη UK Biobank και διαπίστωσαν ότι η έκθεση στη ζάχαρη κατά τις πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άγχους στην ενήλικη ζωή.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η πρόσληψη ζάχαρης στην πρώιμη ζωή επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη 11 από τις 80 περιοχές του εγκεφάλου που εξετάστηκαν.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το αν είχαν βιώσει περιορισμό της ζάχαρης, ενώ βρίσκονταν στη μήτρα, καθώς και μέχρι την ηλικία των 6, 12, 18 και 24 μηνών. Ο χαμηλότερος κίνδυνος εμφάνισης άγχους καταγράφηκε μεταξύ όσων δεν είχαν σημαντική έκθεση στη ζάχαρη κατά την εγκυμοσύνη και τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής.

Οι γυναίκες που δεν είχαν περιορισμό στην έκθεσή τους στη ζάχαρη σε μικρή ηλικία ήταν επίσης πιθανότερο να εμφανίσουν άγχος. Παράλληλα, η πρώιμη έκθεση φάνηκε να επηρεάζει και τις διατροφικές προτιμήσεις μακροπρόθεσμα, καθώς όσοι είχαν παραμείνει περισσότερο χωρίς έκθεση στη ζάχαρη, από την ενδομήτρια ζωή έως τους 24 μήνες, δήλωσαν ως ενήλικες μικρότερη προτίμηση για γλυκές τροφές.

«Παρά την αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης μετά την άρση του περιορισμού, το πρώιμο διατροφικό περιβάλλον φαίνεται να έχει μακροχρόνια σημασία για την ψυχική υγεία», δήλωσε ο καθηγητής Νοφάρ Γκάιφμαν.

Ένας παράγοντας που επηρέασε τη μελέτη ήταν ότι οι συμμετέχοντες είχαν γεννηθεί μεταξύ 1951 και 1956, όταν ίσχυαν ακόμη οι μεταπολεμικοί περιορισμοί στη ζάχαρη. Όπως εξήγησε ο Γκάιφμαν, η περίοδος αυτή ήταν μοναδική, καθώς πολλοί άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε υπερβολικές ποσότητες ζάχαρης και στη συνέχεια αυτή επανεντάχθηκε σταδιακά στη διατροφή τους.

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές συστήνουν τα παιδιά να καταναλώνουν λιγότερα από 25 γραμμάρια ζάχαρης την ημέρα. Ωστόσο, πολλά παιδιά καταναλώνουν περίπου 68 έως 81 γραμμάρια, μεταξύ άλλων μέσω υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, όπως μπισκότα, παγωτό και ζαχαρούχα ροφήματα.

Προηγούμενες έρευνες έχουν, επίσης, εντοπίσει ισχυρή σύνδεση μεταξύ ανθυγιεινής διατροφής και αυξημένου κινδύνου κατάθλιψης, με τα τεχνητά γλυκαντικά και τα τεχνητά γλυκά ροφήματα να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη επίδραση στον κίνδυνο προβλημάτων ψυχικής υγείας.