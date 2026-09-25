Για περισσότερο από έναν αιώνα, μια μικρή δομή του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος θεωρούνταν ουσιαστικά άχρηστη. Νέα μελέτη, ωστόσο, υποδεικνύει ότι η rete ovarii, μια δομή που βρίσκεται στις ωοθήκες, ενδέχεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γονιμότητα και στη διατήρηση της υγείας των ωοθηκών.

Η rete ovarii ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1870 και αποτελεί μια μικρή δομή πάνω στην ωοθήκη, η οποία για πολλά χρόνια δεν είχε προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την επιστημονική κοινότητα. Οι πρώτες εκδόσεις του «Gray’s Anatomy», του κλασικού εγχειριδίου ανθρώπινης ανατομίας που εκδόθηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1858, περιλάμβαναν σχεδιαγράμματα της συγκεκριμένης δομής. Σταδιακά, όμως, η rete ovarii εξαφανίστηκε από τα ιατρικά εγχειρίδια και θεωρήθηκε ότι αποτελεί ένα τμήμα της ενήλικης ωοθήκης χωρίς κάποια λειτουργία.

Η έρευνα που έφερε ξανά στο προσκήνιο τη rete ovarii

Το 2024, ερευνητική ομάδα δημοσίευσε την επιστημονική μελέτη «Rediscovering the rete ovarii, a secreting auxiliary structure to the ovary», στην οποία περιγράφεται η εξέταση της ανάπτυξης και της λειτουργίας της rete ovarii σε ποντίκια.

Πρόκειται για έναν εκτεταμένο ιστό σε σχήμα πετάλου, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της ωοθήκης. Η δομή αποτελείται από τρεις ξεχωριστές περιοχές που παραμένουν από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωση: την ενδοωοθηκική rete (IOR), την εξωωοθηκική rete (EOR) και τη συνδετική rete (CR).

Οι ερευνητές έγχυσαν υγρό στην EOR και διαπίστωσαν ότι αυτό κινήθηκε προς την ωοθήκη, εύρημα που υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη δομή ενδέχεται να συμμετέχει στη λειτουργία των ωοθηκών.

Παράλληλα, εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι η EOR μπορεί να επικοινωνεί με το νευρικό και το κυκλοφορικό σύστημα. Τα κύτταρά της βρίσκονται σε στενή σχέση με αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τις ωοθήκες, ενώ δέχονται άμεσες συνδέσεις από νεύρα. Τα ίδια κύτταρα εντοπίζονται επίσης κοντά σε μακροφάγα, δηλαδή κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που συμβάλλουν στην προστασία του οργανισμού.

Οι ορμόνες και η πιθανή σχέση με τη γονιμότητα

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε επίσης υποδοχείς για ορμόνες όπως τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή και σε άλλες πτυχές της γυναικείας υγείας.

Ορισμένες από τις πρωτεΐνες που απελευθερώνονται από τη rete ovarii εμπλέκονται στην ωρίμανση των ωαρίων και στη διατήρηση των ωοθυλακίων. Η δραστηριότητά τους αυξανόταν καθώς αυξάνονταν τα επίπεδα των οιστρογόνων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη δομή μπορεί να ανταποκρίνεται στις ορμονικές μεταβολές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του αναπαραγωγικού κύκλου.

Τα ευρήματα ενδέχεται να προσφέρουν στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η rete ovarii συμβάλλει στη γονιμότητα και στην υγεία των ωοθηκών, δήλωσε στο ScienceNews η συν-συγγραφέας της μελέτης, Ντιλάρα Ανμπαρτζί, αναπτυξιακή βιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν στο Αν Άρμπορ.

«Υπάρχουν ακόμη τόσα πολλά που δεν μπορούμε καν να αρχίσουμε να κατανοούμε σχετικά με τη γυναικεία ανατομία», δήλωσε η Ανμπαρτζί. «Ελπίζω αυτό να ενθαρρύνει περισσότερη έρευνα και να οδηγήσει σε επανεξέταση όσων δεν γνωρίζουμε ήδη για την ωοθήκη».

Γιατί είχε εξαφανιστεί από τα ιατρικά εγχειρίδια

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, οι επιστήμονες μελετούν τη rete ovarii από την πρώτη περιγραφή της, πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τη λειτουργία της.

Η επανεμφάνιση της rete ovarii έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου γυναίκες επικρίνουν την ιατρική ερευνητική κοινότητα για την απόρριψη και την «εξάλειψη» μιας δομής του γυναικείου σώματος. Η κριτική συνδέεται με το γεγονός ότι η ιατρική έρευνα υπήρξε ιστορικά ανδροκρατούμενη, τόσο σε επίπεδο εργατικού δυναμικού όσο και ηγεσίας.

Η κωμικός Μισέλ Γουλφ χαρακτήρισε την είδηση «εξοργιστική» σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok και το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 130.000 likes.

«Το διασκεδαστικό είναι ότι προφανώς το σώμα μας δεν το εξαφάνισε, γιατί αν το σώμα μας εξαφάνιζε απλώς ό,τι ήθελαν οι άνδρες, δεν θα είχαμε εγκέφαλο», είπε.

Η Γουλφ επισήμανε επίσης ότι η rete testis, η οποία θεωρείται το ανδρικό αντίστοιχο της rete ovarii, αν και οι συγγραφείς της μελέτης του 2024 χαρακτήρισαν τη rete ovarii «πιο σύνθετη», εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια ανατομίας.

«Ερευνούμε την υγεία των γυναικών περίπου τόσο διεξοδικά όσο ένας άνδρας ψάχνει για κέτσαπ στο ψυγείο», σχολίασε με χιούμορ.

Και κατέληξε απευθυνόμενη στη rete ovarii: «Το να σε παραβλέπει ένας άνδρας επειδή δεν πίστευε ότι ήσουν σημαντική, rete ovarii, το έχουμε ζήσει όλες. Καλώς ήρθες πίσω, μωρό μου».