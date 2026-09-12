Για τους περισσότερους ανθρώπους στην Ελλάδα, ο καφές είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό ρόφημα. Είναι η πρώτη συνήθεια της ημέρας, η πρώτη γουλιά πριν από τη δουλειά, μια μικρή καθημερινή απόλαυση και, για πολλούς, απαραίτητο ξεκίνημα για να μπει η ημέρα σε ρυθμό.

Κι ενώ η επιλογή του καφέ θεωρείται κυρίως θέμα γούστου, υπάρχουν έρευνες που έχουν εξετάσει αν οι προτιμήσεις μας μπορούν να συνδέονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας.

Μία από αυτές πραγματοποιήθηκε από την κλινική ψυχολόγο Dr. Ramani Durvasula, η οποία εξέτασε περίπου 1.000 ανθρώπους, καταγράφοντας τόσο τις προτιμήσεις τους στον καφέ όσο και στοιχεία της προσωπικότητάς τους, όπως η εξωστρέφεια, η υπομονή, η τελειομανία, η ευαισθησία και το κοινωνικό θάρρος.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στη συνέχεια στο βιβλίο της «You Are Why You Eat: Change Your Food Attitude, Change Your Life».

Φυσικά, η επιλογή ενός espresso ή ενός latte δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της «τεστ προσωπικότητας». Ωστόσο, οι συσχετίσεις που καταγράφηκαν παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δίνουν μια διαφορετική διάσταση στην καθημερινή μας παραγγελία.

Τι μπορεί να λέει ο καφές σου για την προσωπικότητά σου

Espresso σκέτο: Πρακτικότητα και ανάγκη για απλότητα

Αν επιλέγεις έναν espresso χωρίς ζάχαρη, γάλα ή άλλες προσθήκες, τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας σε συνδέουν με έναν πιο πρακτικό και λειτουργικό τρόπο σκέψης.

Οι λάτρεις του σκέτου καφέ εμφανίζονται περισσότερο παραδοσιακοί στις επιλογές τους και προτιμούν τα πράγματα απλά και ξεκάθαρα. Παράλληλα, η συγκεκριμένη κατηγορία συνδέεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και με μια πιο αυστηρή πλευρά του χαρακτήρα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, καταγράφεται και μικρότερη υπομονή.

Latte ή cappuccino: Ζεστός και κοινωνικός χαρακτήρας

Αν ο καφές σου περιλαμβάνει γάλα ή αφρόγαλα, μπορεί να ανήκεις στους ανθρώπους που απολαμβάνουν περισσότερο τη χαλαρή πλευρά της καθημερινότητας.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα ευρήματα, όσοι προτιμούν latte ή cappuccino τείνουν να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη κοινωνικότητα, ζεστασιά και γενναιοδωρία.

Παράλληλα, εμφανίζουν συχνά έντονη διάθεση να φροντίζουν τους ανθρώπους γύρω τους. Αυτό, όμως, μπορεί να έχει και μια άλλη πλευρά, καθώς είναι πιθανό να βάζουν τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές τους.

Freddo ή iced coffee: Αυθορμητισμός και περιπετειώδης διάθεση

Ο παγωμένος καφές, ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα, φαίνεται να συνδέεται με έναν διαφορετικό τύπο προσωπικότητας.

Η έρευνα συσχετίζει την προτίμηση για freddo ή iced coffee με ανθρώπους πιο αυθόρμητους, δημιουργικούς και περιπετειώδεις.

Πρόκειται για άτομα που φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη διάθεση να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο, να αλλάξουν σχέδια την τελευταία στιγμή ή να πάρουν μια απόφαση χωρίς να χρειάζονται μεγάλη προετοιμασία.

Η ίδια τάση, ωστόσο, μπορεί να συνδέεται και με μεγαλύτερη παρορμητικότητα, ιδιαίτερα σε αποφάσεις που λαμβάνονται αυθόρμητα.

Decaf ή φυτικό γάλα: Έμφαση στη λεπτομέρεια και τον έλεγχο

Αν η παραγγελία σου είναι πιο συγκεκριμένη και περιλαμβάνει decaf, γάλα βρώμης ή κάποιον άλλο εξατομικευμένο συνδυασμό, τα ευρήματα της έρευνας τη συνδέουν με μεγαλύτερη ανάγκη για έλεγχο και τελειομανία.

Είναι πιθανό να είσαι άνθρωπος που ξέρει ακριβώς τι θέλει και δίνει ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες.

Αυτό μπορεί να αποτυπώνεται και σε άλλες πτυχές της καθημερινότητάς σου, με περισσότερη πειθαρχία και πιο συνειδητές επιλογές. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να δυσκολεύεσαι περισσότερο όταν κάτι δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο που έχεις στο μυαλό σου.

Τελικά, τι σημαίνει ο καφές που πίνουμε;

Η επιλογή του καφέ αποτελεί, πάνω απ’ όλα, προσωπική προτίμηση και δεν μπορεί να καθορίσει από μόνη της τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου.

Οι παραπάνω συσχετίσεις προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα και έχουν περισσότερο ενδιαφέρον ως μια διαφορετική ματιά στις καθημερινές μας συνήθειες παρά ως ένα πραγματικό τεστ προσωπικότητας.

Την επόμενη φορά, πάντως, που θα παραγγείλεις τον αγαπημένο σου καφέ, ίσως αξίζει να αναρωτηθείς αν τελικά η επιλογή σου λέει κάτι περισσότερο για εσένα απ’ όσο πίστευες.