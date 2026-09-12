Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν οι θεραπείες ευεξίας, ομορφιάς και οι αισθητικές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνται από άτομα χωρίς την απαραίτητη εξειδίκευση ή σε ακατάλληλους χώρους.

Όπως επισημαίνουν επανειλημμένα οι ειδικοί, η ασφάλεια σε κάθε αισθητική παρέμβαση δεν εξαρτάται μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως από το ποιος την πραγματοποιεί, με ποια προϊόντα και υπό ποιες συνθήκες. Η επιλογή κατάλληλα καταρτισμένου επαγγελματία και ενός νόμιμου, ασφαλούς και κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου αποτελεί βασική προϋπόθεση, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι και να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το botox και η έγχυση υαλουρονικού οξέος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χρήση παράνομων, παραποιημένων ή μη εγκεκριμένων σκευασμάτων, καθώς ο ενδιαφερόμενος δεν είναι πάντοτε σε θέση να γνωρίζει την προέλευση και την ποιότητα της ουσίας που χορηγείται. Παράλληλα, μια λανθασμένη εφαρμογή ή δοσολογία μπορεί να επηρεάσει γειτονικούς ιστούς και μυϊκές ομάδες, προκαλώντας ανεπιθύμητες αντιδράσεις, οι οποίες σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να απαιτήσουν άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να αντιμετωπίζουν τις αισθητικές θεραπείες ως πράξεις που απαιτούν σοβαρότητα και ενημέρωση και όχι ως μια απλή υπηρεσία ομορφιάς.

Η δικηγόρος, Ροή Παυλέα, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στο OPEN, ανέφερε: «Πολλές γυναίκες και πολλοί άνδρες μπαίνουν σε ένα ιατρείο, βλέπουν μία άσπρη μπλούζα και θεωρούν ότι αυτός που θα τους κάνει την επέμβαση είναι γιατρός. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει όταν μπούμε να ελέγξουμε εάν το ιατρείο αυτό έχει άδεια λειτουργίας. (…) Δεν πρέπει να διστάσουμε να ρωτήσουμε, όταν μπαίνουμε κάπου. (…) Είναι υποχρεωμένο το ιατρείο να βάζει την ταμπέλα σε εμφανές σημείο ώστε να φαίνεται», εξήγησε η ίδια.

«Να μην ντρέπονται να ρωτήσουν. Αυτή είναι η συμβουλή που έχω να δώσω στον κόσμο. Πολλοί αισθάνονται άβολα να ρωτήσουν: “Έχεις άδεια να το κάνεις αυτό; Έχεις την κατάλληλη ειδικότητα;”. Το υπουργείο Υγείας είναι πλέον πολύ πιο αυστηρό. Τον Ιούλιο του 2026 απαγόρευσε ακόμη και σε γιατρούς να πραγματοποιούν επεμβατικές ενέσεις, όπως botox, υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία, καθώς έκρινε ότι μόνο τρεις ιατρικές ειδικότητες μπορούν να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες πράξεις».

«Από τη στιγμή που μια βελόνα εισέρχεται στο σώμα μας, έχουμε να κάνουμε με ιατρική πράξη. Αυτό μας λέει το υπουργείο Υγείας. Το botox γίνεται με βελόνα, το υαλουρονικό οξύ γίνεται με βελόνα, το PRP επίσης, όπως και η μεσοθεραπεία είναι ενέσιμη διαδικασία», τόνισε η ίδια.

Τι προβλέπει το υπουργείο Υγείας για botox και υαλουρονικό

Το υπουργείο Υγείας, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του ΚΕ.Σ.Υ., προχώρησε τον Απρίλιο του 2026 στη συμπλήρωση και αντικατάσταση της εγκυκλίου του 2024, καθορίζοντας το πλαίσιο για την εφαρμογή θεραπειών με βοτουλινική τοξίνη (botox) και υαλουρονικό οξύ. Η νέα εγκύκλιος διευκρινίζει ότι πρόκειται για ιατρικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματίες υγείας με την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

Η υπ’ αρ. 953/10-06-2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. με θέμα: «Τροποποίηση- αντικατάσταση της με αριθ. 1499/11-12-2023 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής «Συμπλήρωση της με αριθ. Αποφ. 24 της 295ης Ολομ./18.03.2022 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας “Εφαρμογή θεραπειών βοτουλινικής τοξίνης (π.χ. Botox) και υαλουρονικού οξέως”», η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Υγείας. Αναφορικά με την εφαρμογή θεραπειών βοτουλινικής τοξίνης (π.χ. Botox) και υαλουρονικού οξέος και σε συνέχεια της σχετ. (11) απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), τροποποιείται- αντικαθίσταται η σχετ. (9) Εγκύκλιος, ως ακολούθως: «Η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος και βοτουλινικής τοξίνης αποτελεί ιατρική πράξη και διενεργείται από ιατρούς για παθήσεις που άπτονται της ειδικότητάς τους καθώς και από οδοντιάτρους, επί τη βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων ενδείξεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287) και του π.δ. 39/2009 «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 55).