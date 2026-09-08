Τα τελευταία χρόνια, οι αισθητηριακοί κήποι κερδίζουν συνεχώς έδαφος, με τη δημιουργία πάρκων για άτομα που πάσχουν από άνοια. Σχετικές δομές αναπτύσσονται πλέον σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, όπου οι πρώτες προσπάθειες βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο.

Αν και οι χώροι αυτοί σχεδιάζονται για να εξυπηρετούν ευρύτερα τα άτομα με αναπηρία, έχουν συνδεθεί στενά με την καταπολέμηση της άνοιας. Αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιούν τις αισθήσεις, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στη νοητική και ψυχολογική κατάσταση των ασθενών.

Το πιο πρόσφατο πάρκο που δημιουργήθηκε είναι το «Martin Family Legacy» στην Κάλγκαρι του Καναδά και αναμένεται να κάνει εγκαίνια στις 26 Σεπτεμβρίου.

Το «Martin Family Legacy», όπως και οι αρκετοί αισθητηριακοί κήποι, δεν διαθέτει νοσηλευτές και γιατρούς. Αντιθέτως, προσφέρει έναν χώρο πρασίνου, διαμορφωμένο κατάλληλα με επιστημονικές προϋποθέσεις για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τους ασθενείς.

Σε αντίθεση με μια κλασική δομή για ηλικιωμένους, στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιούνται ολιγόωρες επισκέψεις, με τους ασθενείς πάντα να συνοδεύονται από τους φροντιστές τους. Το πάρκο, σχεδιασμένο με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, λειτουργεί ως μη φαρμακευτική θεραπευτική παρέμβαση, βοηθώντας στη μείωση του άγχους, της επιθετικότητας και της κατάθλιψης που συχνά συνοδεύουν την πάθηση.

Ο χώρος διαθέτει κυκλικές διαδρομές «χωρίς διλήμματα», δηλαδή μονοπάτια που επιστρέφουν πάντα στο σημείο εκκίνησης, καθώς δεν υπάρχουν αδιέξοδα ή περίπλοκες διασταυρώσεις, αποτρέποντας έτσι το αίσθημα σύγχυσης, πανικού και αποπροσανατολισμού στους ασθενείς.

Οι ασθενείς μπορούν να περιπλανηθούν ελεύθερα χωρίς τον κίνδυνο να χαθούν ή να τραυματιστούν, γιατί το πάρκο διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο και ειδικές σημάνσεις που αντιλαμβάνεται ένας ασθενής με άνοια.

Ακόμη, τα φυτά και τα δέντρα του πάρκου έχουν επιλεγεί προσεκτικά. Όλα τους έχουν έντονο και ευχάριστο άρωμα, ώστε να διεγείρουν τις αισθήσεις και να ξυπνήσουν παλιές αναμνήσεις, δηλαδή προσφέρουν αναδρομική θεραπεία. Σε αυτό συμβάλλουν και τα αντικείμενα στον χώρο, δηλαδή παλιά παγκάκια, παλιά συντριβάνια κ.τ.λ., ώστε ο ηλικιωμένος ασθενής να αισθάνεται άνετα και οικεία.

Επιπλέον, διαθέτει παιδική χαρά, προκειμένου ένας ενήλικας να αφήσει κάπου το παιδί του με ασφάλεια, όσο χρειάζεται να φροντίζει τον ηλικιωμένο γονιό του.

Σύμφωνα με έρευνες, οι αισθητηριακοί κήποι προσφέρουν πολλά οφέλη στους ασθενείς με άνοια, καθώς τους επιτρέπουν να καλύπτουν με ασφάλεια την ανάγκη να περπατούν συνεχώς, ενώ οι φροντιστές τους μπορεί να έρθουν πιο κοντά μαζί τους, λόγω του θεραπευτικού κλίματος που επικρατεί.