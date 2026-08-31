Έντονη είναι η ανησυχία στην Αττική από την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της μετάδοσης.

Στον Δήμο Αλίμου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη μέτρα για την αντιμετώπιση του ιού, τα οποία περιλαμβάνουν συστηματικούς ψεκασμούς, αλλά και την τοποθέτηση ειδικών παγίδων. Οι παγίδες προσελκύουν και εγκλωβίζουν κουνούπια, τα οποία στη συνέχεια συλλέγονται προκειμένου να εξεταστούν επιστημονικά και να διαπιστωθεί ο βαθμός μόλυνσης του πληθυσμού των κουνουπιών.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, εξήγησε πως η φετινή αύξηση των κρουσμάτων δεν συνδέεται τόσο με την αύξηση του συνολικού αριθμού των κουνουπιών. Όπως ανέφερε, παρότι ο αριθμός τους είναι μόνο ελαφρώς υψηλότερος, έχει αυξηθεί το ποσοστό των κουνουπιών που είναι μολυσμένα. Κατά τον ίδιο, αυτό συνδέεται με την αυξημένη διέλευση αποδημητικών πτηνών, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν τον ιό.

«Ο αριθμός φέτος των κουνουπιών δεν είναι τόσο μεγαλύτερος, είναι ελάχιστα μεγαλύτερος, εξαιτίας του καιρού. Και αυτές τις παγίδες και εμείς σαν ΕΟΔΥ και η Περιφέρεια έχουμε διάσπαρτα σε όλη την Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Έχουμε λοιπόν παγίδες και μετράμε τον αριθμό των κουνουπιών. Κάνουμε εντομολογική όπως λέγεται επιτήρηση. Δεν έχουμε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό κουνουπιών. Τι είναι το πρόβλημα; Μεγαλύτερο ποσοστό από τα κουνούπια που έχουμε φέτος είναι μολυσμένα. Γιατί; Προφανώς διότι τα κουνούπια κολλάνε από τα πτηνά, τα αποδημητικά πτηνά».

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ αναφέρθηκε και στη συχνότητα με την οποία παρατηρείται αυξημένη διέλευση αποδημητικών πτηνών από τη χώρα, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση φέτος ήταν δυσμενής σε ό,τι αφορά την παρουσία του ιού στα πτηνά.

«Κάθε 7 με 8 χρόνια τα αποδημητικά πτηνά αυξάνουν τον αριθμό των διαλεύσεών τους από τη χώρα μας και το πόσο ιό του Δυτικού Νείλου έχουν τα αποδημητικά πτηνά εξαρτάται από την ανοσία που έχουν. Φέτος ήταν μια άτυχη χρονιά. Τα αποδημητικά πτηνά είχαν μάλλον παραπάνω ιό του Δυτικού Νείλου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η περίοδος κατά την οποία καταγράφεται η μεγαλύτερη ένταση του φαινομένου είναι ο Αύγουστος, ενώ η αποκλιμάκωση αναμένεται να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και να συνεχιστεί έως τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ όσοι νοσήσουν αποκτούν ανοσία.

Τα συμπτώματα

Η αδυναμία και η υπνηλία συγκαταλέγονται στα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσουν όσοι προσβληθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του Κωνσταντίνου Χάκα, ο οποίος μίλησε για την πορεία των συμπτωμάτων που αντιμετώπισε, από τα πρώτα σημάδια μέχρι τη σύγχυση που εμφανίστηκε στη συνέχεια.

«Είχα στην αρχή μία ενόχληση στην κοιλιά. Πήγαμε στη Ραφήνα, στο ιατρικό κέντρο και κάναμε κάποιες εξετάσεις να δούμε τι είναι. Αυτό που μας είπαν εκεί είναι ότι είναι αυξημένη γαστρεντερίτιδα και μπορεί να είναι από αυτό. Φεύγουμε λοιπόν μετά, πηγαίνουμε στο σπίτι μας στην Αθήνα και μετά από λίγες ημέρες αντί να καλυτερεύει η κατάσταση, χειρότερευε. Μέσα σε μία εβδομάδα άρχισε και η σύγχυση. Αυτό ήταν πολύ βασικό. Η σύζυγός μου λοιπόν κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την επικοινωνία μας. Δεν αντιδρούσα σε συζητήσεις, σε ερωτήσεις που μου έκανε. Επικοινώνησε εκείνη με τον παθολόγο και το 166 και μας είπαν οπωσδήποτε να πάμε στο νοσοκομείο», είπε για τα συμπτώματα τα οποία αντιμετώπισε ο Κωνσταντίνος Χάκας.

Παρά την ανησυχία που προκαλεί η έξαρση των κρουσμάτων, η πλειονότητα όσων μολύνονται δεν εμφανίζει συμπτώματα. Συγκεκριμένα, το 80% των μολυνθέντων παραμένει ασυμπτωματικό, ενώ λιγότερο από το 1% εμφανίζει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές.

Μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, καθώς και τα άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα.