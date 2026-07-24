Η συζήτηση για το μέλλον της φαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το Newsbeast φιλοξενεί ένα ειδικό live streaming με θέμα:

«Καινοτομία στα φάρμακα: Πώς θα φτάσουν οι θεραπείες του αύριο στους Έλληνες ασθενείς; Το στοίχημα του clawback»

Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Υγείας του Newsbeast Μάριον Κοντογιάννη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της ιατρικής κοινότητας, των ασθενών και της φαρμακοβιομηχανίας, οι οποίοι επιχειρούν να απαντήσουν σε ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η Ελλάδα να εξασφαλίσει έγκαιρη πρόσβαση στις θεραπείες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών, χωρίς να διακινδυνεύεται η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας;

Γιατί η συζήτηση αφορά όλους τους πολίτες

Η ιατρική επιστήμη εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Νέες γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες, ανοσοθεραπείες, εξατομικευμένη ιατρική και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν πλέον λύσεις για σοβαρές και χρόνιες παθήσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδύνατες.

Το μεγάλο ζητούμενο όμως δεν είναι μόνο να ανακαλύπτονται νέες θεραπείες. Είναι να μπορούν οι ασθενείς να τις λαμβάνουν έγκαιρα, όταν τις χρειάζονται.

Για έναν ασθενή με καρκίνο, ένα σπάνιο νόσημα ή μια σοβαρή χρόνια πάθηση, ακόμη και λίγοι μήνες καθυστέρησης μπορεί να κάνουν τη διαφορά στην εξέλιξη της νόσου, στην ποιότητα ζωής ή ακόμη και στην επιβίωση.

Γι’ αυτό και η συζήτηση δεν αφορά μόνο τους ειδικούς της υγείας ή τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αφορά κάθε πολίτη που επιθυμεί ένα σύστημα υγείας ικανό να προσφέρει πρόσβαση στις καλύτερες διαθέσιμες θεραπείες.

Παρακολουθήστε τη συζήτηση LIVE:

Τι είναι το clawback και γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο

Ένας από τους βασικούς άξονες της σημερινής συζήτησης είναι το clawback, ένας όρος που ακούγεται συχνά αλλά παραμένει άγνωστος για μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Με απλά λόγια, το clawback είναι ένας μηχανισμός αυτόματης επιστροφής χρημάτων προς το Δημόσιο.

Κάθε χρόνο το κράτος καθορίζει ένα συγκεκριμένο όριο για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Αν οι ανάγκες των ασθενών οδηγήσουν σε μεγαλύτερη δαπάνη από αυτή που έχει προβλεφθεί, η διαφορά δεν καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά επιστρέφεται υποχρεωτικά από τις φαρμακευτικές εταιρείες, ανάλογα με το μερίδιό τους στην αγορά.

Ο μηχανισμός θεσπίστηκε το 2012 ως έκτακτο δημοσιονομικό μέτρο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, όμως, εξακολουθεί να εφαρμόζεται και αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής.

Η Πολιτεία υποστηρίζει ότι αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο της δημόσιας δαπάνης, ενώ η φαρμακοβιομηχανία επισημαίνει ότι οι ιδιαίτερα υψηλές υποχρεωτικές επιστροφές δυσκολεύουν τις επενδύσεις και μπορεί να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα νέων καινοτόμων θεραπειών.

Από την πλευρά τους, οι ασθενείς και η ιατρική κοινότητα δίνουν έμφαση κυρίως στο ζητούμενο της γρήγορης και ισότιμης πρόσβασης στις νέες θεραπείες, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυσκολίες του συστήματος.

Ποιοι συμμετέχουν στη συζήτηση

Στο live συμμετέχουν:

Άδωνις Γεωργιάδης , Υπουργός Υγείας

, Υπουργός Υγείας Βάσω Βακουφτσή , Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

, Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Δημήτρης Αναγνωστάκης , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΦΕΕ και υπεύθυνος Επιστημονικών Θεμάτων

, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΦΕΕ και υπεύθυνος Επιστημονικών Θεμάτων Χάρης Βαβουρανάκης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Τα κρίσιμα ερωτήματα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιχειρούνται απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν άμεσα το μέλλον της δημόσιας υγείας:

Μπορεί η Ελλάδα να επιταχύνει την πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες;

Έχει φτάσει το clawback στα όριά του;

Ποιες μεταρρυθμίσεις απαιτούνται ώστε να συνδυαστούν η καινοτομία και η δημοσιονομική βιωσιμότητα;

Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των κλινικών μελετών στην ανάπτυξη της χώρας;

Πώς μπορούν Πολιτεία, ασθενείς, γιατροί και φαρμακοβιομηχανία να διαμορφώσουν ένα πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο πλαίσιο για το μέλλον;

Το Newsbeast ανοίγει έναν δημόσιο διάλογο για ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τους αριθμούς και τους προϋπολογισμούς, αλλά κυρίως το δικαίωμα των ασθενών να έχουν πρόσβαση στις πιο σύγχρονες θεραπείες όταν τις χρειάζονται.

Παρακολουθήστε τώρα ζωντανά τη συζήτηση και ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον της φαρμακευτικής καινοτομίας και του clawback στην Ελλάδα: