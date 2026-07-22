Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 10:00 π.μ., το Newsbeast ανοίγει έναν δημόσιο διάλογο για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής υγειονομικής πολιτικής: πώς μπορούν οι Έλληνες ασθενείς να έχουν έγκαιρη πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες, σε ένα σύστημα που δοκιμάζεται από τις δημοσιονομικές πιέσεις και το διαχρονικό βάρος του clawback.

Η ιατρική επιστήμη εξελίσσεται με ρυθμούς που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν αδιανόητοι:

Γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες,

και κυτταρικές θεραπείες, ανοσοθεραπεία,

εξατομικευμένη ιατρική και

εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

αλλάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται σοβαρές και χρόνιες ασθένειες, δημιουργώντας νέες ελπίδες για χιλιάδες ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

Το μεγάλο ερώτημα, όμως, παραμένει επίκαιρο: είναι το ελληνικό σύστημα υγείας έτοιμο να ακολουθήσει αυτή τη νέα εποχή;

Από τη μία πλευρά, η επιστημονική πρόοδος δημιουργεί διαρκώς νέες θεραπευτικές επιλογές. Από την άλλη, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη βρίσκεται υπό πίεση, ενώ το σύστημα των υποχρεωτικών επιστροφών (clawback) εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα θέματα της φαρμακευτικής πολιτικής. Οι διαφορετικοί εμπλεκόμενοι φορείς έχουν εκφράσει κατά καιρούς διαφορετικές εκτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο το υφιστάμενο πλαίσιο επηρεάζει την πρόσβαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα του συστήματος και τις επενδύσεις στον χώρο της υγείας.

Με στόχο να φωτίσει όλες τις πτυχές αυτής της σύνθετης εξίσωσης, το Newsbeast διοργανώνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 10:00 ειδικό live streaming με θέμα:

«Καινοτομία στα φάρμακα: Πώς θα φτάσουν οι θεραπείες του αύριο στους Έλληνες ασθενείς; Το στοίχημα του clawback»

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος υγείας του Newsbeast Μάριον Κοντογιάννη, φιλοξενώντας εκπροσώπους της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, των ασθενών και της φαρμακοβιομηχανίας, ώστε να κατατεθούν όλες οι απόψεις γύρω από ένα ζήτημα που επηρεάζει το μέλλον της δημόσιας υγείας.

Στη συζήτηση συμμετέχουν:

ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

η Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Βάσω Βακουφτσή

ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας Δημήτρης Αναγνωστάκης

ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χάρης Βαβουρανάκης

Τι είναι το clawback;

Το clawback είναι ένας μηχανισμός αυτόματης επιστροφής δαπανών, που εφαρμόζεται όταν η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο του κρατικού προϋπολογισμού. Σε αυτή την περίπτωση, οι φαρμακευτικές εταιρείες επιστρέφουν στο Δημόσιο το ποσό της υπέρβασης, ανάλογα με το μερίδιό τους στη φαρμακευτική αγορά.

Ο μηχανισμός θεσπίστηκε ως έκτακτο δημοσιονομικό μέτρο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, παραμένει σε ισχύ έως σήμερα και αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα ζητήματα της φαρμακευτικής πολιτικής. Η Πολιτεία το θεωρεί εργαλείο συγκράτησης της δημόσιας δαπάνης, ενώ εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας έχουν εκφράσει την άποψη ότι οι υψηλές υποχρεωτικές επιστροφές επηρεάζουν το επενδυτικό περιβάλλον και ενδέχεται να δυσχεραίνουν την ταχύτερη διάθεση νέων θεραπειών. Από την πλευρά τους, οι ενώσεις ασθενών και η ιατρική κοινότητα εστιάζουν κυρίως στο ζητούμενο της έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης στις καινοτόμες θεραπείες.

Τα μεγάλα ερωτήματα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα τεθούν ερωτήματα που απασχολούν τόσο τους επαγγελματίες της υγείας όσο και τους ίδιους τους πολίτες:

Μπορεί η Ελλάδα να διασφαλίσει ταχύτερη πρόσβαση στις νέες θεραπείες;

Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του clawback και πώς επηρεάζει το σύστημα;

Πώς βιώνουν οι ασθενείς τις καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες;

Είναι οι κλινικές μελέτες μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα;

Ποιες μεταρρυθμίσεις απαιτούνται ώστε η καινοτομία να συνδυάζεται με τη βιωσιμότητα της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης;

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί επίσης η αναζήτηση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας, ασθενών και φαρμακευτικής βιομηχανίας, με κοινό στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των θεραπευτικών εξελίξεων προς όφελος των πολιτών.

Όταν ο χρόνος γίνεται θεραπεία

Για πολλούς ασθενείς που ζουν με καρκίνο, σπάνια νοσήματα ή χρόνιες παθήσεις, η πρόσβαση σε μια νέα θεραπεία δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επιλογή. Μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της νόσου, την ποιότητα ζωής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ίδια την πρόγνωση.

Η συζήτηση γύρω από την καινοτομία δεν αφορά μόνο οικονομικούς δείκτες ή προϋπολογισμούς. Αφορά την ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και στην ανάγκη των ασθενών να επωφελούνται εγκαίρως από τα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης.

Παρακολουθήστε το live

Η δημόσια συζήτηση για το μέλλον της φαρμακευτικής πολιτικής βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Το ειδικό live streaming του Newsbeast, την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 10:00 π.μ., φιλοδοξεί να αναδείξει τις προκλήσεις, τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις πιθανές λύσεις γύρω από ένα θέμα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας.

Γιατί το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι μόνο η ανάπτυξη της καινοτομίας. Είναι το πώς αυτή θα φτάσει, έγκαιρα και ισότιμα, σε κάθε Έλληνα ασθενή που τη χρειάζεται.