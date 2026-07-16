Νέα μελέτη υποστηρίζει πως τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα (UPF), όπως έτοιμα γεύματα, παγωτά, πατατάκια, ανθρακούχα ποτά κτλ μπορεί να συνδέονται με έναν στους τέσσερις θανάτους από καρδιακές παθήσεις.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο American Journal of Preventive Medicine και παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο για την Παχυσαρκία στο Μεξικό. Σύμφωνα με την Daily Mail, ειδικοί από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ του Καναδά χρησιμοποίησαν δεδομένα Καναδών ασθενών για να εξετάσουν τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η ανάλυση έδειξε ότι το 23% έως το 38% του συνόλου των καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια, το 2019 αποδίδονταν στην κατανάλωση UPF. Αυτό αντιστοιχεί σε 58.200 έως 96.000 νέες περιπτώσεις καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και σε 10.600 έως 17.400 θανάτους που σχετίζονται με καρδιαγγειακές παθήσεις, ενώ επιπλέον χιλιάδες ασθενείς θα υποστούν αναπηρία.

Η μείωση της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφών κατά 20% έως 50% θα μπορούσε να είχε αποτρέψει 16.800 έως 45.900 νέες περιπτώσεις καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και 3.100 έως 8.300 θανάτους που σχετίζονται με καρδιαγγειακές παθήσεις, ανέφεραν οι ειδικοί.

Ωστόσο, ο καθηγητής Αλμπέρτο Φιόρε, από το Πανεπιστήμιο Abertay στο Νταντί, δήλωσε ότι η μελέτη είχε περιορισμούς.

«Πρόκειται για μια μελέτη μοντελοποίησης, όχι για κλινική δοκιμή. Δεν μετρά τι συνέβη στην πραγματικότητα σε άτομα που κατανάλωναν περισσότερα ή λιγότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Λαμβάνει ως βάση μια διατροφική αποτύπωση του 2015, εφαρμόζει έναν πολλαπλασιαστή κινδύνου που προέρχεται από μελέτες στη Γαλλία, την Ιταλία και τις ΗΠΑ και προβλέπει πόσα καρδιαγγειακά επεισόδια ενδέχεται να αποδοθούν στην κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων», είπε χαρακτηριστικά.

«Η ανάλυση ευαισθησίας που πραγματοποίησαν οι ίδιοι οι συγγραφείς μειώνει τον συνολικό αριθμό των 96.000 περιπτώσεων καρδιαγγειακών παθήσεων που θα μπορούσαν να αποφευχθούν κατά σχεδόν 40%, ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που χρησιμοποιείται — πρόκειται για ένα πολύ ευρύ εύρος αβεβαιότητας για έναν αριθμό που παρουσιάζεται στο κοινό.Το βαθύτερο όμως πρόβλημα είναι κάτι που η συγκεκριμένη μελέτη δεν μπορεί να επιλύσει: μετράμε πραγματικά τις επιπτώσεις της βιομηχανικής επεξεργασίας ή απλώς μετράμε τις γνωστές βλαβερές συνέπειες μιας κακής διατροφής που τυχαίνει να διατίθεται σε συσκευασία;», πρόσθεσε στη συνέχεια.