Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κυκλοσπορίασης, μιας λοίμωξης που προκαλείται από μικροσκοπικό παράσιτο και εκδηλώνεται κυρίως με συχνή, υδαρή και σε ορισμένες περιπτώσεις εκρηκτική διάρροια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), σχεδόν 7.000 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, ενώ η επιδημία έχει πλέον επεκταθεί σε 34 πολιτείες.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στις πολιτείες του Μίσιγκαν και του Οχάιο, όπου την Παρασκευή είχαν καταγραφεί περισσότερα από 3.000 κρούσματα. Από αυτά, περισσότερα από 1.000 διαγνώστηκαν μέσα στις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος, ενώ οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν την πηγή της έξαρσης, η οποία δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Ωστόσο, προηγούμενες επιδημίες της ίδιας λοίμωξης είχαν συνδεθεί με την κατανάλωση ωμών αγροτικών προϊόντων.

Πού έχουν καταγραφεί τα περισσότερα κρούσματα

Το CDC ανακοίνωσε ότι έως την Τρίτη είχαν επιβεβαιωθεί 1.645 κρούσματα κυκλοσπορίασης σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ακόμη 5.100 περιπτώσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, 141 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, χωρίς να έχει καταγραφεί κάποιος θάνατος, σύμφωνα με το BBC. Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, περισσότερα από 400 κρούσματα συνδέονται με τέσσερις πολιτείες της μεσοδυτικής Αμερικής: το Μίσιγκαν, το Οχάιο, τη Δυτική Βιρτζίνια και το Κεντάκι.

Αναλυτικά, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί έχουν ως εξής:

Μίσιγκαν: 3.309 περιστατικά από τις 9 Ιουλίου.

Νέα Υόρκη: 510 κρούσματα, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά καταγράφηκαν μόνο στη Νέα Υόρκη.

Οχάιο: Περισσότερα από 400 κρούσματα μέσα στον τελευταίο μήνα.

Βόρεια Καρολίνα: 307 ασθενείς, με 13 να έχουν χρειαστεί νοσηλεία.

Ιλινόι: 194 πιθανά κρούσματα, αριθμός που οι Aρχές χαρακτηρίζουν υψηλότερο από τον μέσο όρο για την εποχή.

Μεγάλος αριθμός περιστατικών έχει επίσης καταγραφεί στην Ιντιάνα, το Τέξας και το Νιου Τζέρσεϊ.

Το CDC επισημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων πιθανότατα είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετοί ασθενείς αναρρώνουν χωρίς να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και συνεπώς δεν υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο. Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές εκτιμούν ακόμη ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται όσο συγκεντρώνονται νέα δεδομένα.

Τι είναι η κυκλοσπορίαση

Η κυκλοσπορίαση είναι εντερική λοίμωξη που προκαλείται από μικροσκοπικό παράσιτο. Η μόλυνση συμβαίνει όταν κάποιος καταναλώσει τρόφιμα ή νερό που έχουν επιμολυνθεί με το παράσιτο.

Σύμφωνα με το CDC, η νόσος συνήθως δεν είναι απειλητική για τη ζωή και εμφανίζεται λιγότερο συχνά από άλλες τροφιμογενείς λοιμώξεις, όπως η σαλμονέλα και το βακτήριο Escherichia coli (E. coli).

Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν ή και να μην εμφανίσουν συμπτώματα. Όταν αυτά εκδηλώνονται, το πιο χαρακτηριστικό είναι η διάρροια με συχνές και ορισμένες φορές εκρηκτικές κενώσεις. Εάν η λοίμωξη δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως περισσότερο από έναν μήνα, ενώ τα συμπτώματα είναι πιθανό να επανεμφανιστούν αφού αρχικά φαίνεται να έχουν υποχωρήσει.

Συνήθως απαιτείται περίπου μία εβδομάδα από τη μόλυνση μέχρι να εκδηλωθεί η ασθένεια.

Η επιδημιολόγος Κέιτλιν Ρίβερς, από το Κέντρο Υγειονομικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, διευκρίνισε ότι η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως ανέφερε σε ενημερωτικό δελτίο στις 8 Ιουλίου, η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά μέσω της κοπρανοστοματικής οδού, με την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή νερού.

Τι εξετάζουν οι Aρχές για την πηγή της επιδημίας

Το CDC αναφέρει ότι οι ασθενείς που μολύνθηκαν είχαν καταναλώσει τρόφιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είχαν ταξιδέψει κατά τις 14 ημέρες πριν εμφανίσουν συμπτώματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, ούτε κάποιος παραγωγός ή προμηθευτής ως πηγή της επιδημίας.

Όπως σημείωσε η Κέιτλιν Ρίβερς, η επιμόλυνση συμβαίνει συνήθως στο επίπεδο της καλλιέργειας ή της άρδευσης, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ιχνηλάτηση της προέλευσης.

Προηγούμενες επιδημίες κυκλοσπορίασης στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά είχαν συνδεθεί με συσκευασμένες σαλάτες, φρέσκο κόλιανδρο, φρέσκο βασιλικό, σμέουρα, μπιζέλια τύπου snow peas και φρέσκα κρεμμυδάκια.

Οι συστάσεις των υγειονομικών αρχών

Εξαιτίας της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων, το υπουργείο Υγείας του Μίσιγκαν συνέστησε σε εστιατόρια και επαγγελματικές κουζίνες που προετοιμάζουν ή σερβίρουν ωμά προϊόντα να μειώσουν τον κίνδυνο, πλένοντας σχολαστικά τα φυλλώδη λαχανικά, μαγειρεύοντας όπου είναι δυνατόν τα σμέουρα και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και αφαιρώντας τα εξωτερικά φύλλα από το μαρούλι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια.

Αν και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) αναφέρει ότι το απλό ξέπλυμα των προϊόντων είναι απίθανο να είναι αποτελεσματικό, το CDC εξακολουθεί να συστήνει το πλύσιμο των φρούτων και των λαχανικών πριν από την κατανάλωσή τους.

Τέλος, οι υγειονομικές αρχές καλούν όσους εμφανίζουν διάρροια να επικοινωνήσουν άμεσα με γιατρό και να ζητήσουν να εξεταστεί το ενδεχόμενο λοίμωξης από το συγκεκριμένο παράσιτο.