Μια γυναίκα υποστηρίζει ότι η ιδιαίτερα ανεπτυγμένη όσφρησή της την οδήγησε να υποψιαστεί πως έπασχε από καρκίνο και μάλιστα δύο φορές, πριν ακόμη λάβει επίσημη ιατρική διάγνωση.

Η Κέιτ αναφέρει ότι θεωρεί την εξαιρετικά ευαίσθητη όσφρησή της ταυτόχρονα ευλογία και κατάρα, καθώς, όπως υποστηρίζει, ήταν ο λόγος που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία της. Σε βίντεο που έγινε viral, δήλωσε: «Ήξερα ότι είχα καρκίνο πριν καν το αναφέρω στον γιατρό μου, επειδή μπορούσα να τον μυρίσω στα ρούχα μου και στα σεντόνια μου, ακόμη και αφού τα είχα πλύνει σχολαστικά πολλές φορές».

Σύμφωνα με την ίδια, η οσμή που αντιλαμβανόταν έμοιαζε με «μεθύσι της επόμενης ημέρας» και με υγρό, σαπισμένο ξύλο, ενώ υπήρχε και μια ελαφριά αίσθηση κανέλας στα ρούχα και τα σεντόνια της. Όταν απευθύνθηκε στον γιατρό της, διαγνώστηκε σύντομα με λέμφωμα Non-Hodgkin.

Μετά τη θεραπεία, τόσο ο καρκίνος όσο και η χαρακτηριστική μυρωδιά εξαφανίστηκαν. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, η οσμή επανήλθε και στη συνέχεια διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς.

@itstookate Yes, let’s put y’all’s apathetic jokes over a persons vulnerable experience that y’all are lucky to have shared with you. I’ve answered what it smells like in multiple follow up videos that can easily be found by clicking on the playlist at the bottom of this video named Cancer Smells. If it doesn’t show on your screen, it’s very easy to find at the top of my profile…come on guys.. let’s take the time to try to find things instead of not using your brain. Like, I’m BEGGING for y’all to fix your short-circuited dopamine addicted brains. #cancer #storytime mentalhealth healing #fyp ♬ original sound – itstookate🧿

Άλλοι ασθενείς αναφέρουν παρόμοιες εμπειρίες

Αν και η ικανότητα κάποιου να «μυρίζει τον καρκίνο» θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, η Κέιτ δεν είναι η μόνη που έχει περιγράψει μια τέτοια εμπειρία. Άλλοι άνθρωποι έχουν μοιραστεί αντίστοιχες ιστορίες, υποστηρίζοντας ότι παρατήρησαν μια «μοναδική μυρωδιά» που σχετιζόταν με τον καρκίνο.

Ορισμένοι περιέγραψαν την οσμή ως γλυκιά, παρόμοια με αυτήν που έχει ένα προζύμι για το παραδοσιακό ψωμί φιλίας των Άμις, σύμφωνα με την nypost.

Παρότι ορισμένες μορφές καρκίνου είναι γνωστό ότι μπορούν να μεταβάλουν τη σωματική οσμή, οι ειδικοί εξακολουθούν να διαφωνούν σχετικά με το αν οι άνθρωποι μπορούν πράγματι να αντιληφθούν τη νόσο μέσω της όσφρησης πριν από τη διάγνωση. Την ίδια στιγμή, σημειώνουν ότι εκπαιδευμένοι σκύλοι έχουν αποδειχθεί ικανοί να ανιχνεύουν τέτοιες οσμές.

Τι μπορεί να προκαλεί τις χαρακτηριστικές οσμές

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το τι συμβαίνει όταν άνθρωποι όπως η Κέιτ υποστηρίζουν ότι αντιλαμβάνονται μια χαρακτηριστική μυρωδιά και καταλήγουν να διαπιστώνουν ότι συνδέεται με καρκίνο.

Ο καρκίνος μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα λόγω της ασυνήθιστα ταχείας ανάπτυξης των κυττάρων. Η διαδικασία αυτή προκαλεί αλλαγές στον οργανισμό και την παραγωγή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), οι οποίες μπορούν να ανιχνευθούν στην αναπνοή, τα ούρα, το σάλιο και το αίμα.

Ένας τύπος αυτών των ενώσεων, οι πολυαμίνες, εντοπίζεται στο αίμα και τα ούρα ατόμων με καρκίνο και ενδέχεται να παράγει χαρακτηριστική οσμή.

Αυξημένα επίπεδα πτητικών οργανικών ενώσεων έχουν εντοπιστεί σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα, του προστάτη και της ουροδόχου κύστης. Παράλληλα, μια θειούχα οσμή που θυμίζει σάπιο αυγό έχει συνδεθεί με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί επίσης να επηρεάσει τη μυρωδιά των κολπικών εκκρίσεων.

Μια ασυνήθιστη οσμή μπορεί ακόμη να οφείλεται σε ελκωμένο όγκο, δηλαδή σε μάζα που έχει φτάσει στην επιφάνεια του δέρματος και περιέχει νεκρό ιστό και βακτήρια.

Παράλληλα, οι θεραπείες κατά του καρκίνου ενδέχεται να προκαλέσουν παράξενες οσμές. Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας μπορούν τόσο να μεταβάλουν την αίσθηση της όσφρησης όσο και να παράγουν οσμές που αποβάλλονται μέσω του δέρματος, του ιδρώτα ή των ούρων.

Ο ρόλος των σκύλων στην ανίχνευση του καρκίνου

Η Κέιτ ίσως να είχε κάποια βάση όταν παρομοίασε την όσφρησή της με εκείνη ενός σκύλου.

Ερευνητές εξετάζουν εδώ και χρόνια κατά πόσο οι σκύλοι μπορούν να ανιχνεύσουν τον καρκίνο μέσω των πτητικών οργανικών ενώσεων, καθώς η όσφρησή τους εκτιμάται ότι είναι από 1.000 έως και 100.000 φορές ισχυρότερη από εκείνη των ανθρώπων.

Υπάρχουν πολλές ανεπίσημες μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι οι σκύλοι τους έγιναν πιο προσεκτικοί ή προσκολλημένοι πριν εκείνοι επισκεφθούν γιατρό και πληροφορηθούν ότι έπασχαν από καρκίνο.

Μία γυναίκα ανέφερε ότι τόσο ο δικός της σκύλος όσο και εκείνος της νύφης της ανίχνευσαν τον διηθητικό πορογενή καρκίνο του μαστού τριπλά αρνητικού τύπου σταδίου 2Β από τον οποίο έπασχε, μια ιδιαίτερα θανατηφόρα μορφή καρκίνου του μαστού.

Μάλιστα, μία μελέτη διαπίστωσε ότι οι σκύλοι κατάφεραν να εντοπίσουν σωστά τον καρκίνο στο 98% των περιπτώσεων όταν εξέταζαν δείγματα αναπνοής και ούρων.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν οι σκύλοι ανίχνευσαν πτητικές οργανικές ενώσεις και σε άτομα που δεν έπασχαν από καρκίνο.

Την ίδια στιγμή, αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες που αξιοποιούν χημικούς αισθητήρες και θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πιθανό, μη επεμβατικό εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου μέσω της όσφρησης.